Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (24/1)

A Lua está no signo de Câncer, ou seja, no seu ninho. E você está mais sensível do que nunca. Existe um incômodo ou uma ferida. O que te incomoda? O que te impede de avançar? Se alguma situação está te tirando do prumo, respira fundo, muito cuidado com as escolhas, o segredo é agir com inteligência emocional. E antes da Lua cheia em Leão, aproveite o dia de hoje para livrar-se do medo do fracassar e de ficar no meio do caminho. A Lua faz um aspecto positivo com Urano vai te ajudar a promover as mudanças necessárias para sua evolução e desenvolvimento pessoal.

Áries

Cadê a sua paciência, ariano(a)? Este é um momento em que a espera é necessária. Tente se aquietar um pouco. Não se precipite, pois tudo tem a sua hora para acontecer. Lembre-se da importância de ter fé no processo e na vida. Tente não escolher situações que você julga segura, pois elas acabam se revelando bastante instáveis.

Touro

Se não existe um caminho, faça um caminho novo. Aproveite essa parceria da Lua e Urano para agir com originalidade. Hoje pode ser aquele dia de descobrir novos caminhos, novos atitudes. Você pode sentir o gostinho de encarar a vida com coragem.

Gêmeos

Não tome decisões financeiras precipitadas, geminiano(a). Evite investimentos arriscados e não busque ganhos rápidos. Em vez disso, seja paciente e tome decisões financeiras com base em um planejamento sólido e a longo prazo.

Câncer

Hoje é um bom dia para fazer contatos ou se unir a pessoas que partilham da mesma visão de mundo com você. E quando você desapega do passado, suas metas e objetivos de vida tendem a mudar num curto espaço de tempo, como se você acordasse um dia com uma nova visão daquilo que deveria seguir.

Leão

Permita que o seu lado inventivo se manifeste. Busque um significado ou sentido para sua vida, pois hoje pode ser aquele dia de soltar os fantasmas que te aprisionam num determinado status social. Aceite as circunstâncias como elas são.

Virgem

Muito cuidado para que sua paciência não se transforme em inércia. Tente encontrar o equilíbrio certo, pois se você espera demais sem tomar ações quando necessário pode levar à estagnação e você acaba perdendo as oportunidades.

Libra

Você deseja fortemente se libertar das restrições. Explore todas as possibilidades da potencialidade de transformação. Não tenha medo de mudar a direção. Continue trabalhando em sua estabilidade financeira com determinação e confiança no futuro.

Escorpião

É um momento para dar espaço para o outro. Pode ser seu chefe, seu par, sócio ou parceiro. Não tente apressar as coisas ou forçar respostas. Apenas confie no processo natural do amor e relacionamento. Permita que as coisas evoluam no seu próprio ritmo, e não na ânsia por respostas imediatas.

Sagitário

Continue trabalhando de forma consistente, mas esteja ciente de que os resultados podem demorar a aparecer. Seu corpo também precisa de um tempo, cuide da sua saúde e bem-estar, evitando guardar mágoas e ressentimentos.

Capricórnio

Em vez de se prender a modos convencionais de autoexpressão, deixe sua individualidade se manifestar através de qualquer coisa que faça. Nesse momento você não pode evitar ser inovador e diferente.

Aquário

Pode ser que hoje você se sinta desarraigado(a). E tudo que você precisa agora é dessa liberdade para buscar sua verdadeira tribo, ou seja, um ambiente que você se sinta bem e em harmonia. Hoje é um bom dia para ouvir e entender as perspectivas do outro.

Peixes

Hoje a sua mente estará sujeita a agitações. Ela vai captar tudo e você vai conseguir encontrar as melhores soluções e melhores respostas. E se até o fim do dia você mudar de ideia, não tem problema.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.