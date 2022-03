Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (23/3)

Capricórnio

Hoje a Lua está transitando pelo signo de Sagitário, o que indica um bom momento para fazer algo diferente da sua rotina, mesmo que seja uma caminhada de alguns minutos ou tomar um sorvete com calma. Esses pequenos atos de conexão com nós mesmos, sem estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo, trazem a sensação de descanso mental quando praticados durante o dia, nos ajudando a desacelerar dos estresses que já passamos. Para a maioria das pessoas, é praticamente impossível não deixar que o seu humor seja afetado por alguns fatos cotidianos como um ônibus lotado, trânsito, imprevistos ou atrasos; mas mudar a forma como reagimos a isso faz toda a diferença. Por isso, é importante cultivar esses momentos de ancoramento consigo mesmo, desenvolvendo um ponto de paz em que você possa se ‘deslocar’ nesses momentos estressantes. Afinal, reagir mal, brigar ou dar espaço para o desespero não faz com que a situação se resolva.A forma de ver o mundo com mais sensibilidade - se colocando no lugar do outro aquém de seus preconceitos - é uma característica da influência pisciana que é desafiadora para você. Com as emoções afloradas, você pode acabar se irritando com muita facilidade, por levar tudo para o lado pessoal. Por outro lado, é possível aproveitar as vibrações mais altas desse signo para ter momentos de conexão com quem você ama.Hoje a presença do Sol e da Lua em signos de fogo faz com que seu lado mais agressivo venha à tona. Além disso, a conjunção entre Mercúrio e Netuno faz com que seu pensamento se torne confuso e você pode acabar se irritando com mais facilidade. Tenha cuidado para não iniciar discussões por motivos que poderiam ser relevados.A presença do Sol em Áries e da Lua em Sagitário faz com que você se sinta mais motivada, mas será preciso ter muito cuidado para não deixar que as emoções afloradas te levem a agir de forma excessiva - ficando “brigona” ou se chateando com muita facilidade. Essas são características arianas que podem trazer confusões nesse momento.Com a presença da Lua em Sagitário, você se sente mais animado e sente mais vontade de socializar mais, mas, de forma contraditória, a impaciência e a irritabilidade podem gerar discussões. Apesar disso, será um bom momento no trabalho, principalmente para fazer as coisas de uma forma diferente, com mais criatividade e liberdade.Neste momento, o que lhe parecer injusto ou desagradável se torna mais nítido - como se não fosse mais possível ignorar aqueles pequenos incômodos nos relacionamentos ou em situações cotidianas. Por isso, você pode sentir a necessidade de se posicionar e até mesmo de renovar contratos - ou seja, reavaliar os combinados que existem em suas relações.A Lua em Sagitário faz com que o peso da rotina se torne ainda maior. Por esse motivo, você pode aproveitar esse momento para ter novas experiências que possam ser divertidas. No trabalho, a forte influência do Sol em Áries faz com que você “desenrole” as coisas, mas a vontade de ter resultados rápidos pode acabar trazendo problemas.A aproximação entre Júpiter, Mercúrio e Netuno em Peixes pode fazer com que você fantasie demais algumas situações e acabe se decepcionando no meio do caminho. A presença da Lua e do Sol em signos de fogo pode fazer com que você tenha reações muito intensas, porque as coisas ao redor estão te afetando de forma mais intensa.Neste momento, aquilo que parecer injusto ou desagradável para você se torna mais nítido e pode gerar a necessidade de renovar contratos. Em outras palavras, a forma como as coisas funcionam pode não parecer certa na sua cabeça e, por isso, você tende a se posicionar de forma um pouco agressiva.A conjunção entre Mercúrio e Netuno que está acontecendo, em Peixes nesse momento, desperta muita intensidade e um pouco mais de seriedade em relação ao seu humor habitual. Essa seriedade não é exatamente sobre ficar menos sorridente, mas sim sobre o tom melancólico que é despertado pelo excesso de energia pisciana.A influência do Sol e da Lua em signos de fogo pode fazer com que você tome atitudes por impulso. Mesmo que seus sentimentos façam muito sentido naquele momento, é importante refletir antes de agir. Uma dica interessante é não tomar decisões que não fariam sentido para o seu eu de algumas horas atrás. Nesses casos, a pressa é realmente inimiga da perfeição.Hoje o dia pode ser marcado por muita empatia, carinho e paciência; ou por muitas discussões por motivos “bobos” - você escolhe! Hoje o dia pode ser marcado por muita empatia, carinho e paciência; ou por muitas discussões por motivos "bobos" - você escolhe! Analise a forma como vai você agir no ambiente em que está, e a maneira como irá re-agir ao que acontece com você. Como você quer mudar algo, se não transformar a forma como você age diante da situação.A Lua em Sagitário faz com que você se sinta mais animado, mas Marte (que é o planeta regente de Áries), está transitando por Aquário e faz com que você se sinta incomodado de forma mais profunda com aquilo que considerar injusto. Isso pode ter feito com que você seja julgado como "rebelde sem causa", e pode afetar até mesmo os seus relacionamentos afetivos.