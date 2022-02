Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (23/2)

Aquário

Câncer

Libra

Capricórnio

Escorpião

Touro

Gêmeos

Leão

Sagitário

Peixes

Áries

Virgem

Hoje a Lua começa o dia ainda transitando pelo signo de Escorpião, mas entre 6 e 10:30 ela ficará fora de curso. Por isso, devemos começar o dia com calma, lembrando que ficamos mais lentos e até mesmo angustiados quando a Lua está fora de curso. Após esse horário, ela ingressa em Sagitário e nos ajuda a retomar o otimismo e a sabedoria interna, que são características desse signo. A influência sagitariana favorece a transmissão de conhecimento, fazendo com que esse seja um bom momento para se dedicar a aprender algo novo, para buscar cursos profissionalizantes ou simplesmente para ler sobre um assunto que você goste. No fim do dia, às 19:30, a Lua entra na fase minguante, fazendo com que sua energia se direcione para o seu interior. Isso significa que é muito importante dar mais atenção a si mesmo, acolher seus sentimentos e refletir sobre as emoções e insights que vão vir à tona durante os próximos dias.A Lua fora de curso pela manhã pode fazer com que você já comece o dia sentindo-se irritado. Nesse caso, respire fundo e tente desacelerar a mente e ordenar os seus pensamentos - literalmente tentando pensar em uma coisa por vez. Escrever também pode ajudar. Esses pequenos esforços te ajudarão a aproveitar melhor as energias da Lua minguante, que nos convida a desacelerar e praticar o auto acolhimento.A Lua minguante é especialmente sentida pelos cancerianos, que são regidos por esse astro. Sabendo disso, busque respeitar seu ritmo nesse momento, seja para fazer pequenas coisas (como tomar um banho com calma) ou em situações mais importantes (como as demandas profissionais). Além disso, tenha cuidado com excessos - nem todo problema precisa causar um sofrimento intenso.A Lua minguante hoje te desafia a desacelerar e a respeitar mais seus limites - o que requer o reconhecimento deles. Você pode desenvolver a sua própria forma de cumprir suas tarefas. Não acredite que você só será bom em algo se fizer exatamente da maneira que outra pessoa faz - o que funciona para você pode não fazer sentido para o outro, e vice versa.A influência da Lua minguante te leva a olhar para dentro, mas é comum para os capricornianos resistir a esse processo. Por mais que seja difícil reconhecer e refletir sobre alguns sentimentos, traumas ou questões desafiadoras que você está vivenciando agora, é possível lidar melhor com eles por meio da conscientização. Fingir que eles não estão ali apenas te leva a agir de forma desgovernada.A Lua fora de curso no seu signo no início do dia faz com que você tenha a sensação de estar com a cabeça pesada, como um esgotamento mental. Esse sentimento, somado à Lua minguante que acontece no fim do dia, faz com que as coisas da sua rotina pareçam mais difíceis. Sabendo disso, não se cobre tanto hoje e tente resolver as pendências mais delicadas após o meio dia.A Lua fora de curso hoje tende a ser especialmente delicada para os taurinos, já que Escorpião é o seu signo oposto. No começo do dia, mantenha-se mais introspectivo e deixe para resolver as coisas mais importantes (como conversas tensas ou pendência no trabalho) na parte da tarde, caso seja possível. Tenha paciência com suas próprias emoções.Os geminianos costumam gostar da influência da Lua em Sagitário, já que esses dois signos compartilham um olhar mais leve e livre sobre a vida. Porém, a fase minguante da Lua transforma os efeitos sagitarianos que costumamos sentir, e pode te levar a agir de forma exagerada - seja na forma como você se expressa em uma conversa ou excessos com comida ou álcool.A Lua minguante que acontece hoje faz com que você se sinta menos extrovertido e disposto. É preciso ter cuidado para que você não acabe lidando de forma hostil com alguém - isso é um sinal de que há algum incômodo interno que você não está prestando atenção. Quando algo te incomodar, tente não reagir imediatamente e procure respostas dentro de si mesmo.A Lua minguante que acontece no seu signo tende a despertar alguns impulsos desafiadores, relacionados aos exageros que estão te fazendo mal. A dica de hoje é tentar reconhecer alguns hábitos que são, na verdade, formas de entorpecimento - como se prender a jogos ou seriados, comer compulsivamente ou ingerir álcool em excesso.A Lua minguante de hoje pode trazer alguns desafios para os nativos de Peixes, envolvendo alguns excessos que não são saudáveis para você. Com o Sol no seu signo e a Lua em Sagitário, é preciso ter cuidado para não levar tudo para o lado pessoal (e reagir mal) e também para não buscar válvulas de escape que te distraiam da realidade: como prender-se à jogos ou seriados, ou comer e beber exageradamente.Com a entrada da Lua em Sagitário, que é um signo de fogo assim como Áries, você se sente mais confiante e o seu humor é elevado. Porém, com a chegada da Lua minguante, você tende a se sentir cansado emocional e fisicamente. A tarefa de olhar para dentro e acolher suas emoções não costuma ser algo fácil para os nativos de Virgem. Porém, é preciso ter consciência de que, evitando o reconhecimento do seu eu interior, você se distancia de si mesmo - passa a ter atitudes, pensamentos e sentimentos que não condizem com a sua essência e com quem você deseja ser.