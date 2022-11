Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (23/11)

Virgem

A Lua nova em Sagitário convida as pessoas de Peixes a liberarem toda a carga emocional que vem sustentando nos últimos dias. Aproveite a energia sagitariana para buscar mais leveza e trabalhar sua independência. Coloque você mesmo como prioridade, busque definir seu sonho e o que precisa fazer para alcançá-los.A busca por organização e disciplina característico das pessoas de Virgem pode acabar sendo afetada pela presença da Lua e do Sol em Sagitário, já que amplia a tendência a seguir sua intuição. É importante ser mais tolerante com você mesmo, e se permitir arriscar e sair um pouco do padrão, ser mais livre. Foque no seu presente e em como aproveitar as coisas que surgem durante seu dia.A presença do Sol em Sagitário traz uma leveza para as pessoas de Áries. Contudo, é preciso se atentar aos excessos e ao turbilhão de pensamentos que podem surgir ao longo do dia. Você, ariano, pode sentir que sua mente ainda está focada nos dilemas, pela presença da Lua em Escorpião ao longo do dia.Para as pessoas de Capricórnio, a presença do Sol e da Lua em Sagitário traz um desafio em relação a necessidade de organização e controle da sua vida profissional e pessoal. No trabalho, esse momento pode ser usado a seu favor se deixar de lado um pouco o receio pela mudança. Aproveite para usar sua intuição e criatividade em projetos que não estão fluindo ou se permita seguir seus sonhos, mesmo que isso cause um ‘frio na barriga’.A Lua inicia o dia em seu signo, potencializando seu lado mais introspectivo, aproveite para ter um momento só seu e organizar suas prioridades. As oscilações que surgem durante a tarde com a Lua fora de curso e a entrada da Lua em Sagitário podem fazer com que acabe duvidando de si mesmo. Não deixe que isso afete suas metas e planos.Hoje a Lua e o Sol se encontram em seu signo, amplificando toda sua energia, deixando sua mente mais clara e expandindo as oportunidades que vão surgir. Além disso, Júpiter desperta a necessidade de focar em seus sonhos e como alcançá-los. É preciso se organizar e entender o que é importante para você neste momento.A entrada da Lua em Sagitário potencializa a necessidade de buscar novos caminhos e seguir os seus sonhos, principalmente com a presença de Júpiter em Peixes. Essa movimentação pode deixar os taurinos mais tensos por afetar sua rotina e obrigações. A dica é trabalhar com rotinas mais maleáveis, e buscar ter momentos livres para seguir sua intuição.A Lua nova em Sagitário convida as pessoas de Peixes a liberarem toda a carga emocional que vem sustentando nos últimos dias. Aproveite a energia sagitariana para buscar mais leveza e trabalhar sua independência. Coloque você mesmo como prioridade, busque definir seu sonho e o que precisa fazer para alcançá-los.A Lua nova em Sagitário traz uma energia de esperança para os librianos, ampliando sua comunicação e a vontade de partilhar sobre o que vem sentindo. No trabalho, você pode se sentir mais disposto a dialogar sobre seu ponto de vista e buscar novos conhecimentos. Aproveite esse momento mais leve para estar ao lado de quem ama.A Lua Nova em Sagitário, traz um encontro com sua força interior, ampliando sua sensibilidade e saindo do clima introspectivo, característico do trânsito de Escorpião. Essa nova fase da Lua permite que você se acolha e se conecte com o que acredita, além de aumentar a sua força para o novo. Seja na vida profissional ou pessoal, não tenha receio de perseguir seus objetivos com coragem.A entrada da Lua nova em Sagitário traz uma energia de movimentação para as pessoas de Aquário. É preciso estabelecer o que vem te impossibilitando de crescer, principalmente no seu trabalho. Muitas vezes, precisamos nos desprender de coisas que acreditamos ser importante mas que nos prendem no passado.Hoje a Lua em Sagitário entra em sua fase nova, possibilitando um novo momento no trabalho, em que a sua criatividade poderá guiar grandes projetos. Contudo, é importante ter foco e determinação no que realmente quer alcançar, buscando se conectar com sua essência.Para as pessoas de Leão, a presença da Lua em Sagitário amplifica sua criatividade e força para expandir seus negócios. Essa energia de fogo, pode acabar fazendo com que você, leonino, perca a paciência muito rápido e acabe sendo muito sincero com as pessoas a sua volta. Busque encontrar um equilíbrio para que isso não afete diretamente na sua forma de se comunicar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.