Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (2/3)

A sensibilidade é uma das palavras mais apropriadas para resumir o mês de março para os cancerianos, devido à forte influência de Peixes. Desde fevereiro, o Sol e Júpiter estão transitando por Peixes e Mercúrio se juntará a eles no dia 9. Tudo isso indica um período muito movimentado, em que as emoções estarão à flor da pele. Além disso, hoje a Lua entra na fase nova enquanto está transitando por Peixes. Por isso, esses primeiros dias do mês serão marcados por um grande fluxo de pensamentos e sentimentos que podem acabar fazendo com que você não enxergue com clareza o que está acontecendo. Sendo assim, é preciso ter cuidado com enganos e frustrações. A boa notícia é que as energias piscianas te ajudarão a desenvolver sua espiritualidade e refletir sobre a sua filosofia de vida. Isso significa que é muito importante dar mais atenção a si mesmo, acolher seus sentimentos e refletir sobre as emoções e insights que vão vir à tona durante os próximos dias.A sensibilidade aflorada pela influência de Peixes nesse momento, te auxilia a vislumbrar novos caminhos que te levam a estar cada vez mais alinhado ao seu propósito. Tome para que o mau humor que pode ser ocasionado pela Lua fora de curso não te impeça de acessar a inspiração que está sendo concedida pelo Universo hoje.A lunação em Peixes, que é um signo de água como Câncer, representa um momento de maior sensibilidade, como se você estivesse mais vulnerável. Tenha cuidado para não levar tudo para o lado pessoal e acabar se magoando por coisas que não valem a pena. Tire um momento do seu dia para ter uma conversa agradável com uma pessoa amada.A intensidade emocional dos escorpianos pode despertar emoções difíceis hoje, já que a presença da Lua nova em Peixes faz com que você esteja mais perceptivo e seja influenciado por tudo aquilo que te cerca. Sabendo disso, tenha cautela para não se abalar com situações que não te envolvem diretamente.A Lua nova em Peixes pode não te deixar tão motivado a fazer tarefas complicadas, mas com certeza incita sua inspiração e sua intuição, te ajudando a reconhecer os padrões que você tem repetido, mas que não estão sendo favoráveis para o seu desenvolvimento. Preste atenção nesses insights e se liberte do que te limita.Para os capricornianos, a energia da Lua nova em Peixes evidencia a necessidade de cuidar mais de si mesmo, o que só é possível quando você lida com os assuntos que estão te deixando mal emocionalmente. Não adianta tentar aumentar o seu rendimento enquanto você ignora as questões sentimentais, porque são coisas interligadas.A conjuntura astrológica desse momento é muito benéfica para despertar sua criatividade. Você pode aproveitar essa oportunidade e as energias de recomeço propiciadas pela Lua nova, para formular novos planos que te levem a estar cada vez mais perto daquilo que você almeja.Os librianos estão sendo impulsionados a transformar muitas coisas que faziam parte da sua vida já há algum tempo, seja um relacionamento, um hábito, uma convicção sobre si mesmo ou até mesmo o seu emprego. É importante enfrentar essas situações com coragem e ser fiel a si mesmo, aos seus sonhos e a sua intuição.As energias da Lua nova passando pelo seu signo faz com que você se sinta mais disposto a colocar as coisas em ordem. Porém, é preciso ter cuidado para não dar murro em ponta de faca, tentando manter hábitos ou pensamentos que estão atrapalhando a resolução desses assuntos. É preciso se dar a chance de experimentar coisas novas, errar e aprender com isso.Você, taurino, costuma reprimir as tendências piscianas, pois elas são desafiadoras e te impulsionam a abrir mão do autocontrole para entrar em contato com as partes mais profundas - e possivelmente as mais desagradáveis - da sua personalidade. A Lua nova em Peixes te ajuda a fazer isso com mais serenidade.Os arianos não têm facilidade em acessar sua intuição e podem usufruir da influência de Peixes para aprender a escutar sua voz interior. Esse momento também é muito propício para que você fique em sintonia com a pessoa amada, escute com empatia e se expresse sinceramente, para que vocês iniciem esse novo ciclo com mais leveza.A generosidade e a empatia são atenuados pelas influências piscianas, que configuram um cenário propício para que você se conecte com pessoas amadas. A lunação que acontece hoje simboliza o início de um novo ciclo e você deve deixar para trás os dramas que estava vivendo em suas relações.A Lua nova em Peixes faz com que você perceba seus sentimentos de forma mais intensa e, como vários astros estão retrogradando, você pode se surpreender com emoções que achou que já estavam resolvidas. Aproveite esse momento para refletir, deixar para trás as mágoas e fazer as pazes com o seu passado.