Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (23)

Ontem Mercúrio voltou a transitar normalmente e, quando o movimento retrógrado chega ao fim, nos sentimos mais calmos, como se houvesse maior clareza mental.

As últimas semanas foram intensas, repletas de imprevistos e desentendimentos, o que começa a se aliviar nesse momento.

Porém, ainda estamos vivendo o momento de sombra pós retrogradação, que ainda requer paciência e reflexão sobre os hábitos e prioridades que têm regido a nossa vida.

Além disso, o Sol em Câncer está formando um trígono com Júpiter em Peixes, que amplifica a nossa sensibilidade e pode criar uma certa dualidade entre o apego e a necessidade de espaço para ser você mesmo e se conhecer melhor.

O processo de autoconhecimento é essencial para que possamos lidar melhor com os desafios diários da melhor forma possível.

Por isso, o processo de compreender nossos próprios pensamentos e sentimentos deve ser contínuo, mesmo quando estamos vivendo uma vida agitada, seja por causa do trabalho ou dos relacionamentos que demandam mais tempo e energia.

O que seu signo revela para hoje, quarta-feira (23)

Áries

Os nativos de Áries podem se sentir inseguros com a intensidade dos sentimentos que são despertados pela forte influência dos signos de água nesse momento. Você tende a externar suas emoções antes de compreendê-las e isso acaba gerando transtornos e desentendimentos que magoam pessoas importantes para você.

Touro

Hoje Vênus está formando uma oposição com Plutão, que pode fazer com os incômodos em suas relações amorosas se tornem mais evidentes nesse momento. Tenha cuidado para não perder a paciência e acabar falando o que não deve, porque as emoções podem tomar conta de você. Pratique a introspecção para entender seus sentimentos.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos se sentem cada vez mais tranquilos e pacientes em relação aos últimos dias, porque a retrogradação de Mercúrio (seu planeta regente) chegou ao fim. Aproveite esse momento de muita sensibilidade para refletir sobre a forma que as suas atitudes afetaram as pessoas que você ama recentemente.

Câncer

Os nativos de Câncer têm a sua intuição e a sua sensibilidade afloradas durante o trânsito do Sol pelo seu signo. Nesse momento em que esse astro está fazendo um trígono com Júpiter, você deve aproveitar para analisar a forma como os padrões de apego emocional têm regido as suas relações afetivas. Lembre-se de priorizar a si mesmo(a).

Leão

Os leoninos podem ficar muito emotivos e até mesmo manipuladores nesse momento em que o Sol está formando um trígono com Júpiter. Esses astros estão posicionados em signos de água, o que acaba aflorando suas emoções de forma um pouco perigosa, porque você tende a pensar que sabe o que é melhor para as pessoas que ama.

Virgem

O trígono que está se formando entre o Sol e Júpiter pode fazer com que você se sinta confuso quanto ao caminho que deve seguir em suas relações, principalmente se estiver começando a se envolver afetivamente com uma pessoa nova. Tenha cuidado para acolher e entender seus sentimentos antes de expressá-los.

Libra

Os nativos de Libra estão em contato com os seus sentimentos mais profundos e tendem a reprimi-los, seja direcionando toda a sua atenção a outras pessoas ou buscando formas de aliviar a angústia que essas emoções despertam. Para conseguir lidar melhor com isso, você precisa encarar o que está causando esse incômodo com coragem.

Escorpião

Os nativos de Escorpião são regidos pelo elemento água, assim como Câncer e Peixes. Esses três signos são os mais intensos, sentimentais e intuitivos do zodíaco e, devido ao posicionamento do Sol e de Júpiter, essas características da sua personalidade são evidenciadas nesse momento. Tenha cuidado com os excessos que geram sofrimento.

Sagitário

Para os nativos de Sagitário, a conexão com suas emoções não é uma coisa natural e você pode acabar os reprimindo de forma inconsciente. Porém, esse hábito se torna mais difícil quando somos influenciados por Câncer e Peixes, o que pode te deixar irritado e emotivo. A introspecção é o melhor caminho para lidar melhor com seus sentimentos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio são desafiados a se expressar melhor para as pessoas amadas nesse momento, o que é muito importante para resolver conflitos e para construir relacionamentos mais profundos e significativos. Tenha cuidado para não se fechar emocionalmente mesmo para quem você deseja se relacionar.

Aquário

Para os aquarianos, a presença do Sol em Câncer representa um desafio para ter mais paciência com os seus sentimentos e com os sentimentos das outras pessoas. Você tem um olhar prático e racional sobre a vida, o que acaba fazendo com que se torne um pouco insensível sem perceber. É necessário encontrar equilíbrio.

Peixes

Hoje Júpiter, que está retrogradando no seu signo, está formando um aspecto com o Sol em Câncer que indica um bom momento para se expressar e se conectar com as pessoas amadas. Porém, você deve ter cuidado para estabelecer seus limites e não deixar que a sua individualidade se perca em seus relacionamentos.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.