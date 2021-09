Horóscopo do dia, revelações dos signos desta quarta (22/09)

O Sol estava transitando por Virgem desde o dia 22 de agosto e hoje ingressa em Libra. Isso significa que as últimas semanas foram marcadas por uma energia mais metódica, nos impulsionando a organizar melhor nossa rotina, nossos projetos e até mesmo colocar a casa em ordem.

Ignorar essa necessidade de estruturar a melhor vida prática e também os pensamentos pode ter feito com que as responsabilidades pesassem mais que o normal.

Agora, com a mudança de signo, o Sol faz com que sintamos a necessidade de harmonizar a vida com mais leveza, sem tanto criticismo, como foi despertado por Virgem anteriormente.

Apesar da inauguração da temporada libriana hoje, a Lua está transitando por Áries e Urano está retrógrado em Touro.

Esse combo nos leva a questionar nossas metas profissionais Você pode se sentir estagnado, porque Touro é um signo de permanência.

É preciso ter cuidado para não dar um passo maior que a perna, querendo transformar as coisas de forma radical.

Aquário

A passagem do Sol para Libra faz com que você se sinta mais leve, já que a energia virginiana estava evidenciando seu criticismo consigo mesmo e com os outros. Aproveite esse momento para dar mais espaço a compreensão, ao carinho e, quem sabe, ao romance. Você pode se surpreender.

Capricórnio

Quando o Sol ingressa em Libra, desperta a sua sensibilidade e favorece os relacionamentos. É importante aproveitar a influência desse signo para aflorar o romance e ser mais carinhoso(a). Por mais que as suas atitudes sejam uma forma de expressar o que você sente, às vezes é preciso ser mais claro e fazer um esforço para se comunicar melhor.

Câncer

As energias librianas te levam a procurar a aprovação das pessoas que você ama. Lembre-se que as suas escolhas precisam fazer sentido apenas para você. Quando vivemos em prol de agradar o outro, a frustração é uma consequência certeira. É preciso olhar para dentro, entender o que você deseja por si mesmo e se comprometer com o seu propósito.

Escorpião

A sedução e o desejo estão aflorados devido ao posicionamento do Sol e de Vênus, e você pode aproveitar esse momento para conquistar a pessoa que está interessado. Para os comprometidos, é interessante se permitir viver novas experiências sexuais com seu parceiro. Isso fará com que vocês se sintam mais conectados.

Gêmeos

Para os geminianos a passagem do Sol por Virgem foi um momento mais tenso, já que esse posicionamento forma um aspecto desarmônico com o seu Sol natal. Quando o Sol ingressa em Libra, você passa a se sentir mais calmo(a), mas também tende a sofrer mais com a indecisão do que o normal.

Leão

Devido ao trânsito do Sol por Virgem nas últimas semanas, você esteve voltado(a) para estruturar a sua vida, transformando aquilo que não estava sendo funcional em sua rotina e resolvendo as pendências que se acumularam. Agora, com a entrada desse astro em Libra, você consegue relaxar um pouco mais e sentir os efeitos do esforço que fez.

Peixes

A entrada da Lua em Libra faz com que os piscianos fiquem mais românticos e esperançosos. A temporada virginiana trouxe lições importantes, mas agora é importante deixar o pessimismo de lado para tomar as atitudes que são necessárias para que você alcance suas metas. Se dedique a isso para que a carência libriana não te leve a priorizar a vontade dos outros.

Sagitário

A entrada do Sol em Libra faz com que você se sinta mais animado(a) e consiga relaxar um pouco, após a tensão despertada nas últimas semanas pelo trânsito do Sol por Virgem. Agora, aproveite para conversar sobre os conflitos que aconteceram recentemente com mais paciência e cordialidade, que são características librianas.

Touro

Os encontros são favorecidos pelo clima de sedução proporcionado pelo posicionamento do Sol e de Vênus. Seu desejo sexual estará aflorado e é importante se permitir viver novas experiências. Por outro lado, as coisas tendem a ficar mais complicadas no trabalho e você precisará aprender a ter mais maleabilidade e resiliência para lidar com imprevistos.

Virgem

Nas últimas semanas o Sol estava transitando pelo seu signo e, ao ingressar em Libra, te ajuda a ter mais sensibilidade para se expressar, pensando em como as outras pessoas receberão a mensagem. Você pode aproveitar para aflorar o romance e se declarar para quem ama (ou para quem está interessando, no caso dos solteiros).

Libra

A entrada do astro rei no seu signo alivia toda a cobrança que estava sendo predominante enquanto o Sol estava transitando por Virgem, trazendo mais leveza para os relacionamentos nos próximos dias. As energias librianas nos deixam mais sociáveis e bem humorados, além de fazer bem para a autoestima.

Áries

A entrada do Sol em Libra (signo oposto ao seu) aflora a necessidade de harmonizar seus relacionamentos e te mostra a necessidade de ter mais paciência para dialogar. É importante lembrar de não tentar impor suas vontades, mas sim chegar a um meio termo que seja benéfico para todas as partes.

