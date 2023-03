Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (22/3)

Capricórnio

Hoje é um dia muito poderoso, marcado pelo encontro de três astros que despertam nossa sensibilidade: a Lua, Quíron e Júpiter, que estão em Áries. Esse alinhamento planetário pode trazer uma energia intensa e transformadora. A Lua representa nossas emoções e instintos, enquanto Quíron é o astro que representa nossas feridas e áreas de cura, e Júpiter é o planeta que simboliza a expansão e o crescimento. Por isso, a conjunção entre esses astros pode trazer à tona feridas antigas e emoções profundas que precisam ser curadas. Áries é um signo corajoso e assertivo, então, aproveite essa força para enfrentar os desafios emocionais que precisam ser superados agora.Os trânsitos do dia afetam suas finanças e seu senso de valor próprio. Você pode sentir a necessidade de se concentrar em aumentar sua renda e em encontrar maneiras de se sentir mais valorizado em seu trabalho. Este é um bom momento para desenvolver habilidades financeiras e para trabalhar sua autoestima.Hoje a sua intuição e sensibilidade podem estar mais fortes do que de costume, graças à conjunção entre a Lua e Quíron. Dedique algum tempo para refletir sobre suas crenças e valores, e esteja aberto a novas perspectivas e oportunidades de crescimento pessoal. Tenha cuidado com a impaciência e a ansiedade.Quando a Lua em Áries forma uma conjunção com Júpiter, há uma amplificação das qualidades emocionais e instintivas de Áries, que nos deixa mais corajosos e assertivos. Como Júpiter é o seu planeta regente, os excessos - de energia e de ansiedade - podem ser grandes desafios hoje.Quando a Lua em Áries forma uma conjunção com Quíron, pode haver uma forte sensação de ferida emocional sendo ativada. A Lua em Áries é uma posição que tende a ser impulsiva, impaciente e rápida em agir. Por isso, os piscianos podem ficar mais reativos quando se sentirem vulneráveis hoje.Os trânsitos astrológicos de hoje podem afetar sua vida amorosa e suas amizades. Você tende a sentir uma maior necessidade de se conectar com pessoas que compartilham seus valores e ideias. Este é um bom momento para se abrir a novos relacionamentos, inclusive no trabalho, além de desenvolver e cultivar amizades duradouras.Hoje você pode ficar mais estressado e reativo. A dica é se concentrar em seu lar, para fortalecer seus laços familiares, buscando apoio nas pessoas que você confia. Tenha cuidado, porém, para que os momentos de vulnerabilidade não causem discussões que podem ser evitadas com uma boa conversa sincera.A conjunção entre a Lua, Quíron e Júpiter pode trazer algumas mudanças significativas no trabalho. Embora possam haver alguns desafios, este é um momento de crescimento e expansão, em que você pode aprender lições valiosas. Mas, para isso, é preciso deixar o orgulho de lado.A conjunção que está acontecendo hoje pode trazer à tona questões relacionadas à sua identidade pessoal e ao seu senso de propósito. Aproveite para se concentrar em suas próprias necessidades e busque desenvolver sua autoconsciência.A energia intensa do dia pode trazer à tona algumas feridas antigas, mas a conjunção de Quíron e Júpiter sugere que a cura e a expansão também estão ao seu alcance. Tente se concentrar nas oportunidades positivas que estão surgindo e use sua coragem para avançar.Este é um bom momento para se conectar com amigos e estar com quem você gosta, mas a conjunção de Quíron e Júpiter pode trazer algumas tensões. Fique atento às disputas de poder que possam surgir, e lembre-se de expressar suas necessidades de forma clara e assertiva.A conjunção que está acontecendo hoje traz à tona questões relacionadas à sua carreira. Você pode sentir a necessidade de se concentrar em seu trabalho e em alcançar seus objetivos profissionais. Este é um bom momento para desenvolver habilidades de liderança e para se concentrar em construir um legado positivo.A conjunção da Lua em Áries com Quíron e Júpiter pode trazer à tona questões relacionadas à sua carreira e finanças. Você pode sentir uma necessidade maior de liberdade e independência financeira. Este é um momento em que você pode explorar novas oportunidades de negócios e aprender com os erros do passado.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.