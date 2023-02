Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (22/2)

Câncer

Hoje a Lua entra em Áries no começo da madrugada, trazendo mais energia e disposição para o nosso dia. Estamos vivendo a fase nova do ciclo lunar, e a Lua em Áries nos ajuda a abraçar as mudanças que estão acontecendo em nossas vidas com mais coragem. A conjunção que a Lua forma com Vênus proporciona um momento de renascimento, que impulsiona nossa autoestima e traz mais confiança. Além disso, Mercúrio em Aquário forma um trígono com Marte em Gêmeos, o que desperta nossa inteligência e praticidade, e ajuda a desenvolver novas ideias e projetos. Reconheça sua coragem, seu foco e sua determinação para perseguir seus objetivos.A criatividade despertada por Mercúrio hoje te ajuda a enxergar novos caminhos e possibilidades para o futuro. Não tenha medo de embarcar em novas aventuras, mas também não tenha tanta pressa.O encontro entre a Lua e Vênus hoje pode te deixar mais reativo aos problemas. Tenha cuidado com as expectativas que você está alimentando, e com a forma que você reage quando suas ilusões são quebradas.A Lua em Áries deixa seu humor mais instável, e você precisará ter cuidado com a impulsividade. Aproveite o dia para se conectar com as suas paixões e hobbies favoritos, e para desfrutar dos pequenos prazeres da vida.A Lua em Áries te deixa mais sociável e extrovertido. Aproveite o último dia do feriado para cuidar da sua saúde e estar junto das pessoas que você ama. Mas tenha cuidado com implicâncias, e evite assuntos muito delicados hoje.Hoje Marte está formando um trígono com Mercúrio - o planeta regente de Virgem. Esse aspecto te ajuda a fortalecer sua autoestima e a expressar bem suas ideias, o que pode ser muito bom no trabalho. Nas relações pessoais, tenha cuidado para não ser direto demais, e acabar iniciando discussões desnecessárias.Hoje à noite a Lua forma uma conjunção com Júpiter - planeta regente de Sagitário. Esse aspecto é muito especial para ter conversas inspiradoras sobre seus sonhos e sentimentos. Apenas tenha cuidado com decisões precipitadas e ‘emocionadas’.O encontro entre a Lua e Vênus (que é o planeta regente de Libra) pode deixar os librianos mais acelerados e impulsivos. Sabendo disso, seja mais cuidadoso e evite decisões importantes hoje. Aproveite a Lua em Áries para fazer programas diferentes com quem você ama.A Lua em Áries te deixa mais extrovertido, e também um pouco mais ‘esquentadinho’. Seja paciente para ouvir opiniões que não concorda, e perceba que é possível aprender muito com as pessoas que não compartilham das mesmas ideias que você.Hoje Mercúrio está formando um trígono com Marte - o planeta regente de Áries. Esse aspecto poderoso te ajuda a expor seu ponto de vista de forma mais original e convincente, o que pode ser muito bom no trabalho. Nas relações pessoais, a paixão e a sedução ficam mais fortes.Hoje o planeta regente de Gêmeos está formando um bom aspecto com Marte, o que te deixa mais expressivo e espontâneo. Aproveite o dia para explorar sua criatividade e para ter momentos bons com seus amigos e familiaresA influência de Peixes e Áries hoje traz um clima de sonho e fantasia para a sua, incentivando a busca por novas inspirações e aventuras. Aproveite o dia para explorar sua criatividade e para se conectar com seus valores e propósitos de vida.O encontro entre a Lua e Vênus (planeta regente de Touro) te ajuda a aproveitar suas experiências com mais espontaneidade. Permita-se viver coisas novas, e sair da sua zona de conforto. Os costumes e as crenças precisam ser reavaliados de tempos em tempos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.