Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (22/11)

Depois do seu exílio do signo de Libra e da sua queda no signo de Escorpião, o Sol se levanta, se liberta e se sente livre novamente no signo de Sagitário. É tempo de arrumar as malas e seguir as estradas, alargando a vista e buscando conhecimentos. Olha para o céu e aponta sua flecha para as estrelas.

Sob o sol de Escorpião você viveu lutas interiores, mas chegou a hora de mobilizar essas energias e destiná-las a outros fins. Você pode chegar longe, afinal, para Sagitário não existe limites. Fuja de tudo que é mesquinho, comedido e estreito. Busque tudo o que o prolongue. Qual alvo você quer atingir? Onde você quer chegar?

Áries

Pode comemorar, ariano(a). A chegada do Sol em Sagitário vai levantar o seu astral. Depois de viver algumas dores e algumas crises, seu espírito explorador estará em alta. Nos próximos 30 dias você vai encarar a vida com otimismo e esperança, mesmo nos momentos difíceis. Seja estudando, viajando ou buscando os “porquês” e “para quês” da nossa existência, esteja alinhado(a) com o que acredita.

Touro

Você está entrando em uma fase de grande potencial para transformações. Aproveite os próximos 30 dias para desapegar do que não lhe serve mais, faça uma faxina na sua vida. De papéis empilhados, roupas que você não usa, relações tóxicas a situações que você não quer mais viver, é tempo de se libertar do passado antes que possa vislumbrar o que te aguarda no ano que vai chegar. Chegou a hora de transformar situações de crises em grandes saltos e reviravoltas.

Gêmeos

O Sol em Sagitário anuncia a chegada de um novo ciclo nos seus relacionamentos, especialmente amorosos e de trabalho. Nos próximos 30 dias você terá a oportunidade de dilatar a potência dos encontros e estimular o crescimento a dois/duas. Pense em novos projetos para realizar com seu par e dê as mãos a quem deseja que caminhe ao seu lado. O segredo é: amar sem amarras.

Câncer

Os próximos 30 dias serão mais produtivos. Foque em organizar sua rotina e escolha bons hábitos, pois tudo que você precisa nesse momento é de qualidade de vida e trabalhar com qualidade. E se o seu trabalho estiver alinhado com os seus valores e suas verdades é possível que você se destaque mais, você só não pode desperdiçar seus talentos. Foque nas atividades que te levam para algum lugar melhor. Foque nas prioridades e tenha muito cuidado para não acumular trabalho.

Leão

O Sol chegou em Sagitário, trazendo vigor para que você busque os prazeres da vida. Sua criatividade está super ativada, crie com paixão e se dedique a atividades que façam seu coração bater mais forte. Isso vale também para as experiências românticas, viu? Se estiver solteira, pode ser que uma nova paixão surja de forma arrebatadora. Para as comprometidas, é um momento ideal para reacender a chama.

Virgem

Seu foco se volta para o lar e a família. Pode ser o momento ideal para pequenas reformas ou decorar a casa, até porque o Natal vai deixar sua casa mais movimentada. Tente deixar o seu lar mais harmonioso, fortaleça os laços com a sua família e cuide das suas emoções. E cuidado com a empolgação, pois você estará menos tolerante com as pessoas que moram com você.

Libra

O Sol em Sagitário te encoraja a se lançar em novas ideias e experiências. Use este momento para aprender algo novo, ampliar suas habilidades de comunicação e se envolva em projetos criativos ou educacionais. Seja participando de um workshop, iniciando um curso, ou até mesmo mergulhando em um novo hobby que desafia sua mente, tudo indica que ao aprender você encontrará grande satisfação e crescimento.

Escorpião

Na temporada do Sol em Sagitário, seu foco se volta para a vida prática. O que fazer para aumentar a renda? Revise seu orçamento ou busque novas fontes de renda. Evite exagerar nos gastos. Vale também repensar seus horários e se organizar para o ano novo que está batendo à porta. E não deixe de valorizar seus talentos para poder produzir recursos.

Sagitário

Nos próximos 30 dias você estará recebendo a ilustre visita do Sol. Prepare-se para um renascimento pessoal. Você se sentirá energizado(a), pronto(a) para abraçar novos desafios e expressar sua verdadeira essência. Até 22/12 você está em um ótimo momento para dar início a projetos pessoais, reformular sua imagem ou simplesmente celebrar sua individualidade.

Capricórnio

Nos próximos 30 dias, o Sol vai transitar por Sagitário, o que para você, é um momento de se recolher, pensar e trabalhar nos bastidores. Quem sabe depois de fazer os primeiros testes no mercado, você não aproveita o último mês do ano para fazer um balanço dos projetos que estão em curso (projetos profissionais ou pessoais), e já começa a planejar tudo o que você quer para o próximo ano? De um jeito ou de outro, este é o melhor momento para a autodescoberta e reflexão.

Aquário

Com o Sol entrando em Sagitário, seu foco se desloca para a expansão de seus círculos sociais e engajamento comunitário. Pelo menos até o ano acabar, você estará vivendo uma das melhores fases para se conectar com pessoas que compartilham dos mesmos ideais e paixões. Foque em atividades que expandem sua compreensão do mundo, se envolve em causas e projetos que refletem seus valores.

Peixes

Nos próximos 30 dias, o Sol vai iluminar sua carreira, propósito e autorrealização. Foque nos seus projetos, quanto mais ousados melhor. Será um momento que promete reconhecimento e todo seu esforço será recompensado. Este é um período excelente para buscar promoções, iniciar projetos ambiciosos ou até mesmo considerar uma mudança de carreira que se alinhe mais com seus objetivos de longo prazo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.