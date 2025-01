Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (22/1)

Nesta quarta, a Lua Minguante em Escorpião chega trazendo a necessidade de abrir mão de algo para seguir mais leve. Este é um momento de fazer ajustes e de deixar para trás aquilo que já não faz mais sentido, mas isso pode vir com a sensação de pagar pedágios emocionais.



O dia ganha um tom mais sereno com o encontro amigável da Lua com Saturno, favorecendo escolhas maduras e responsáveis. É um convite para desacelerar, refletir e se conectar com suas prioridades, sem pressa ou drama. Aproveite essa energia para organizar o que está pendente e alinhar seus planos com mais segurança e estrutura.

Áries

Não lute contra o que precisa ser deixado para trás. Aceitar o fim de um ciclo pode ser libertador.

Touro

Reflita sobre os apegos emocionais que já não servem mais. Desapegar pode abrir espaço para novas oportunidades

Gêmeos

Use a maturidade para fazer escolhas conscientes hoje. Priorize o que realmente importa para o seu bem-estar.

Câncer

Encare suas emoções com coragem. Permita-se desacelerar e dar atenção ao que precisa de cuidado interno.

Leão

Não tenha medo de deixar algo ir. Às vezes, liberar é o primeiro passo para receber o que realmente te faz feliz.

Virgem

Aproveite o dia para reorganizar seus pensamentos e sentimentos. Pequenas mudanças podem trazer grandes alívios.

Libra

Faça escolhas alinhadas com seus valores. Hoje, é importante ser fiel ao que faz sentido para o seu coração.

Escorpião

As responsabilidades estão à sua espera, mas cuide do seu emocional antes de assumir tudo. Seja gentil consigo.

Sagitário

Capricórnio

Aquário

Olhe para as conexões ao seu redor. Há relações que precisam ser ajustadas ou finalizadas para sua paz interior.

Peixes

Reflita sobre o que te deixa inseguro. O diálogo com Saturno te ajuda a ganhar força e amadurecimento emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.