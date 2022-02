Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (2/2)

Ontem a Lua nova que aconteceu em Aquário ontem está despertando uma potencialidade de renovar ideias e também de trabalhar ideais de fraternidade e cooperação, que são relacionadas à influência desse signo. Hoje, às 8 horas da manhã, esse astro ingressa em Peixes. As energias aquarianas estão ligadas a um posicionamento mais livre e desconstruído, enquanto a influência de Peixes nos ajuda a encontrar uma vibração mais leve, intuitivo e sensível.

Nesse momento em que a retrogradação de Mercúrio está chegando ao fim, é importante aproveitar para se desapegar verdadeiramente dos hábitos que você percebeu durante as últimas semanas que não estavam surtindo o efeito esperado. Uma dica interessante é fazer algo sozinho, lembrando-se de como é gostoso estar em sua própria companhia com a certeza de que tudo está fluindo da maneira mais adequada para a sua jornada.

Capricórnio



Os nativos de Capricórnio tendem a ser muito conservadores e orgulhosos, e acabam perdendo a oportunidade de aprender com as pessoas que amam por não ter flexibilidade para considerar pontos de vista diferentes. A lunação que aconteceu ontem em Aquário te convida a fazer essa reflexão e a dialogar abertamente com quem você se relaciona.

Aquário



A intensidade emocional despertada pelo ingresso da Lua em Peixes pode ser irritante, porque você se sente mais vulnerável. Mesmo que você precise ficar mais introspectivo para isso, é importante acolher seus sentimentos e tentar compreendê-los verdadeiramente. Abafar o que você sente pode parecer mais fácil, mas apenas causa confusão mental.

Escorpião



Antes de ingressar em Peixes, a Lua se encontra com Júpiter em Aquário. Esse encontro indica que você terá mais clareza para identificar qual situação ou relacionamento está te impedindo de atingir todo o seu potencial. Por outro lado, a influência pisciana pode fazer com que você sinta de forma mais intensa aquilo que está causando chateação. Tenha cuidado para não ceder ao vitimismo.

Leão



A presença da Lua em Peixes aflora uma sensibilidade que pode gerar insegurança. Quando esse sentimento vier à tona, tente conscientizá-lo e descobrir suas origens. Tenha cuidado para não projetar esse incômodo interno nas pessoas ao seu redor, porque culpar os outros tende a ser uma saída mais fácil do que olhar para dentro.

Câncer



Os nativos de Câncer são muito apegados e tendem a desenvolver dependência emocional em seus relacionamentos. Como a Lua é o planeta regente do seu signo, a lunação que aconteceu em Aquário te convida a refletir sobre a necessidade de mais liberdade para encontrar, compreender e expressar a sua individualidade. Tenha coragem para se libertar do apego.

Peixes



Os nativos de Peixes ficam mais sensitivos quando a Lua se encontra no seu signo. Apesar de ser importante dar ouvidos à sua intuição para se compreender melhor, saiba que também é preciso medir racionalmente suas emoções, para que elas não sejam superiores à razão. Caso esteja se sentindo magoado, tenha cuidado com a forma que se expressa.

Virgem



A lunação que aconteceu ontem no signo de Aquário convida os nativos de Virgem a repensar seus preconceitos, lembrando-se que existem pontos de vista diversos que precisam ser considerados. Você tende a viver momentos difíceis em seus relacionamentos por orgulho, que te leva a se prender à sua opinião de forma inflexível e arrogante.

Gêmeos



Os nativos de Gêmeos costumam ter dificuldade para alisar com as energias piscianas, que evidenciam as suas emoções e podem causar ansiedade. Isso pode gerar um ciclo de pensamentos destrutivos, porque você tende a imaginar os piores cenários sobre as situações desafiadoras que está vivendo. Respire fundo, pare o que está fazendo e reflita sobre o momento presente - o que você pode fazer neste momento para se conectar consigo mesmo?

Libra



Antes de ingressar em Peixes, a Lua se encontra com Júpiter em Aquário. Esse encontro indica que a necessidade de expansão será percebida de forma mais clara. É preciso dar ouvidos aos seus instintos e aos seus desejos, para lidar com eles de forma consciente e impedir que eles te direcionem a tomar atitudes impulsivas e destrutivas.

Áries



Os nativos de Áries costumam viver como se estivessem sempre atrasados e não houvesse tempo suficiente para fazer tudo o que desejam. As energias despertadas pela Luna nova em Peixes te convidam a repensar essa postura, percebendo que essa ansiedade faz com que você nunca esteja verdadeiramente presente, porque a sua mente está preocupada com o futuro.

Sagitário



Os nativos de Libra estão em contato com os seus sentimentos mais profundos, devido à influência de Peixes. É preciso ter cuidado com a tendência a projetar a sua atenção nas outras pessoas, tentando agradá-las e também tentando evitar os seus conflitos internos. Isso não é uma solução, apenas um band-aid em uma ferida que fica cada vez mais exposta com a influência da lunação que aconteceu ontem.

Touro



Os nativos de Touro são mais apegados e até mesmo possessivos. Esse tipo de comportamento, por si só, já é algo que precisa ser trabalhado em si mesmo, e a Lua nova em Aquário evidencia essa necessidade. A Lua em Peixes te ajuda a perceber situações em que o apego está relacionado à comodidade, e não à vontade genuína de estar com a pessoa.



