Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (21/7)

Hoje a Lua está em Sagitário até as 19:40, quando ingressa em Capricórnio, e forma vários aspectos benéficos ao longo do dia. Toda a conjuntura astrológica indica um momento propício para a expansão, para que a gente mentalize tudo aquilo que almejamos verdadeiramente, para começar a nos movimentar nesse sentido.

Porém, como nem tudo são flores, existem dois horários principais em que devemos ter mais cuidado: por volta das 8:30, quando a Lua forma uma quadratura com Netuno; e entre 19:30 e 19:40, que são apenas dez minutos em que a Lua ficará fora de curso.

O aspecto entre a Lua e Netuno indica que podemos exagerar, principalmente no sentido de criar expectativas ilusórias. Somos convidados a tomar coragem de agir, tirando nossos planos do mundo das ideias para realmente colocá-los em prática.

Com as energias capricornianas que são evidenciadas no final do dia, teremos mais clareza mental para entender quais são os próximos passos que devem ser tomados.

Áries

Hoje a Lua também forma trígono com Marte (planeta regente de Áries) em Leão, o que pode fazer com que você fique mais impaciente, sendo preciso ter cuidado para não iniciar discussões quando as coisas saírem do esperado. Direcione toda essa energia interna que está sentindo hoje para o trabalho, para evitar magoar quem você ama.

Touro

Hoje Vênus (planeta regente de Touro), ingressa no signo de Virgem, que é regido pelo elemento terra, assim como o seu. Isso indica que, até o dia 16 de agosto, você estará mais crítico e exigente no amor. Tenha cuidado para expressar suas opiniões de forma construtiva, buscando melhorias nas relações, mas com leveza.

Gêmeos

A Lua também forma um trígono com Vênus em Leão hoje, o que indica um bom momento para fazer coisas diferentes com quem você ama. Sair da rotina ajuda vocês a se conectarem. Após formar esse aspecto, Vênus ingressa em Virgem, despertando uma visão mais crítica sobre os seus relacionamentos. Tenha cuidado para não ser muito implicante.

Câncer

Os vários aspectos que a Lua (planeta regente de Câncer) está formando hoje pode fazer com que você se sinta um pouco ansioso(a). Você precisa respirar fundo, fazer uma lista de prioridades e seguí-la ao longo do dia. Além disso, tire um momento para fazer algo fora da rotina, que te permita descansar a mente.

Leão

A Lua também forma um trígono com Marte e Vênus hoje e, como esses dois astros estão transitando por Leão, você perceberá que seus sentimentos serão intensificados. Tenha cuidado para não tomar atitudes impulsivas, principalmente envolvendo seus relacionamentos afetivos. Lembre-se de não dar um ‘passo maior que a perna’.

Virgem

Hoje Vênus - o planeta do amor e harmonia - ingressa em Virgem após as 19:30, onde fica até o dia 16 de agosto, o que te leva a ficar (ainda mais) crítico e exigente nos seus relacionamentos. É importante identificar melhorias a serem feitas, mas também é preciso saber fazer isso com leveza e de forma construtiva.

Libra

Vênus, planeta regente do seu signo, está adentrando em Virgem hoje. Como esse é considerado o signo mais crítico do zodíaco, as coisas que estão te incomodando em suas relações ficaram mais evidentes. Porém, é preciso ter sabedoria para lidar com essas percepções, lembrando que ficar apenas reclamando e apontando o erro do outro não gera melhorias.

Escorpião

Hoje a Lua está formando vários aspectos que são considerados harmônicos, mas que podem te deixar um pouco instável. Tenha cuidado para não tomar atitudes desmedidas, impulsionadas por sentimentos passageiros. Como Vênus está ingressando em Virgem, é preciso ter cuidado para não ficar implicante com as pessoas que você ama.

Sagitário

Aproveite o último dia em que a Lua estará transitando pelo seu signo neste mês para fazer algo fora da rotina. Qualquer pequena mudança pode trazer alívio do estresse diário, principalmente envolvendo a sua carreira. Busque resolver os problemas com mais criatividade e lembre-se de valorizar a sua rede de apoio (pessoal e profissional).

Capricórnio

A partir das 19:40, quando a Lua ingressa em Capricórnio, você pode se sentir incomodado com as cobranças que vêm à tona. Essa exigência é evidenciada pelo ingresso de Vênus em Virgem, que traz mais clareza acerca do que está te incomodando nos relacionamentos afetivos. É preciso saber dialogar com calma e empatia.

Aquário

Hoje Vênus está ingressando em Virgem, o que representa um convite para estudar sobre as linguagens do amor (existem, inclusive, testes online). Assim é possível compreender como você gosta de receber afeto e também as preferências da outra pessoa, para que você saiba expressar seu sentimento da forma que ele(a) entenderá e vice-versa.

Peixes

Hoje Vênus ingressa em Virgem (signo oposto ao seu), onde fica até o dia 16 de agosto. Durante esse período, você será desafiado a enxergar os pontos negativos dos seus relacionamentos com mais racionalidade, e é muito importante não transferir toda a responsabilidade para as outras pessoas. Questione-se sobre a necessidade de mais maturidade emocional.

O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.