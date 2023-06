Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (21/6)

Capricórnio

Aquário

Libra

Gêmeos

Câncer

Virgem

Escorpião

Sagitário

Leão

Peixes

Áries

Touro

Agora temos Vênus, Marte e Lilith em conjunção no signo de Leão - além da união das potências feminina e masculina, temos a coroação do asteroide que fala das situações que tratamos como tabu, daquilo que precisamos mudar. Pessoas que mantêm casos extraconjugais podem se confundir emocionalmente, criando situações muito complexas. Além disso, essa conjunção favorece os desejos proibidos de todo tipo e, por ser em Leão, isso acontece de forma bastante egoísta, sem considerar a posição ou os sentimentos de todos os envolvidos.. Com a entrada da Lua Nova também em Leão, todos estaremos um pouco mais egocêntricos, então aproveite esse período para avaliar a sua vida nos últimos tempos. Para lidar bem com toda essa alteração astral, a dica é revisar a forma como o desejo sexual é tratado em sua vida, e lembrar sempre que uma sexualidade bem resolvida atrai prosperidade e alegria, pois essa é a verdadeira energia da vida. Exatamente por isso deve ser tratada como sagrada, e seu amor merece toda a lealdade que você é capaz de oferecer.A Lua deixou o signo de Câncer, o que te deixa mais centrado emocionalmente, mas segue oposta a Plutão, o causador das transmutações cósmicas, senhor da mudança e da morte, que está em seu signo. Capricorniano, reflita no dia de hoje sobre os problemas que você precisa enfrentar para resolver, mas que, por medo de assumir a própria vulnerabilidade e, talvez, até precisar de ajuda externa, tem deixado de lado. As transformações que você terá por seu caminho nos próximos meses serão intensas, se abra para isso.O impacto que você sente dessa conjunção que acontece em Leão, entre Marte e Vênus, é bastante difícil, aquariano. Isso porque tudo está rolando no signo oposto ao seu. É um momento estressante, em que as pessoas podem te incomodar pela falta de limites. Além disso, alguns problemas podem acontecer em seu relacionamento. O melhor a se fazer nesse momento é aproveitar Saturno em Peixes e Plutão em Capricórnio - seus dois planetas regentes estão em signos que falam do interior, de introspecção. Confie em sua voz interior para lidar com a instabilidade emocional trazida pela Lua.Esse será um dia de muita energia, atividades e disposição. Seguramente, há tempos você não se sentia tão bem e com tamanho bom humor. Vênus, regente de Libra, faz conjunção com Marte em Leão, na casa de Touro. Isso faz de todo libriano uma verdadeira máquina de produção, é excelente para o trabalho e também para resolver coisas que estavam paradas há muito tempo. Lillith e Vênus pedem que você pegue mais leve quando sente a necessidade de cobrar do outro coisas que não está verdadeiramente disposto a fazer em troca.Mercúrio, seu regente, faz sextil com Vênus e Marte ao mesmo tempo - como esses dois últimos planetas formam uma conjunção no céu, prepare-se para altas aventuras amorosas. Se você já está em um relacionamento, tente criar espaço na agenda para aproveitar de bons momentos juntos hoje. Faça uma surpresa. Se está solteiro, cuidado para não se apaixonar perdidamente por algo que é efêmero.A Lua, seu planeta regente, está transitando por Leão, o que aflora seu lado hedonista: cuide-se mais, faça um agrado a si mesmo, tente descansar, comer algo que gosta muito, se arrumar para sair. Tudo isso trará um dia bem gostoso para você. O trígono da Lua com Netuno aguça seus sentidos, talvez você tenha acesso a memórias antigas ou mesmo uma visão sobre algo que ainda vai acontecer. Confie em sua intuição. Cuidado com a oposição entre a Lua e Plutão - isso pode trazer uma grande fragilidade à tona, exigindo mudanças drásticas, revelando o que está escondido no lado escuro de sua alma, que tem tantas fases quanto a Lua.Seu planeta regente, Mercúrio, faz sextil com Marte e Vênus ao mesmo tempo, e como esses dois planetas estão em conjunção em Leão, você recebe muitos benefícios. Suas palavras são adoçadas pela Estrela Vespertina, o que eleva sua oratória e persuasão a níveis inimagináveis. Permita-se um momento de relaxamento e descanso. Com a Casa 6 em Sagitário, você está mais otimista, cheio de esperança e até pode contar com alguns golpes de sorte.Escorpião e Leão são signos fixos, portanto, o que por ali acontece é sempre tenso para os escorpianos. No entanto, como Marte, um de seus regentes, se alinha a Vênus, e isso acontece na Casa 2, você sente bons efeitos também. Veja, é como se sua energia fluísse melhor, sua aura conta com o brilho de Leão e a doçura da Deusa do Amor. Aproveite toda a energia sexual dessa conjunção - lembrando que sexualidade influencia diretamente em nossa autopercepção, o quanto damos de valor a nós mesmos, nosso direito de receber. A Lua está em Leão e faz oposição a Plutão, que também rege seu signo, e isso pode trazer alguma fragilidade emocional.Você consegue organizar seus sentimentos, planejar o futuro com seu amor e pensar também no que quer em relação à sua própria família (aquela que formamos quando encontramos um par). A conjunção de Vênus e Marte em Leão confere a você muita energia, desejo sexual e a chance de conhecer pessoas especiais. Júpiter e Saturno conferem uma maturidade imensa para suas decisões, então não se acanhe, pode abraçar o novo e seguir em frente. Há um aspecto muito favorável entre o Sol e Júpiter, o que também traz forças para seguir adiante, mesmo quando estamos cansados. A Lua entrou em Leão, o que favorece a sua autopercepção - tente reservar um tempo para refletir sobre aquilo que te traz orgulho.Esse é o seu momento: com Vênus e Marte conjuntos em seu signo, você estará ainda mais radiante do que o comum. Use toda essa influência astral a seu favor, permita-se negociar termos, colocar o que sente e necessita, seja no trabalho ou no amor. Seu coração pede por estabilidade no amor, então, se já está em um relacionamento, é bem possível que se sinta ainda mais apaixonado. Medos do inconsciente podem surgir, agora que o Sol forma uma quadratura com Netuno no céu. A entrada da Lua em seu signo te deixa mais sensível e pede que cuide mais de si mesmo e da família. O Sol forma um sextil com Júpiter, o que traz sorte nos negócios.Netuno segue em trígono com a Lua, que agora está em Leão, e isso faz com que você seja mais notado, seja para um flerte ou para assuntos profissionais. Além disso, que tal começar a investir mais tempo em sua imagem pessoal? Esse é o convite dos astros para você, Pisciano, nesta quarta-feira. Júpiter forma uma quadratura com a Lua e um sextil com o Sol - para fazer render o dia de hoje, é melhor que você foque em questões práticas, do dia a dia, do que ficar em seu próprio mundo.Seus objetivos profissionais estão a poucos passos de você, portanto não é hora de desistir! Arregace as mangas e continue a lutar com a mesma determinação do início. A conjunção de Vênus e Marte, seu planeta regente, em um outro signo de Fogo, traz para a sua vida carisma, magnetismo e um charme natural, além de sorte no trabalho, uma vez que as pessoas tendem a dar ouvidos para tudo o que você tem a dizer. A chegada da Lua em Leão desperta o desejo de ficar em casa e aproveitar a companhia da família.Leão e Touro são signos fixos, então tudo o que acontece por ali tende a ser um tanto difícil para os taurinos. Leão e Touro são signos fixos, então tudo o que acontece por ali tende a ser um tanto difícil para os taurinos. No entanto, como a conjunção de Vênus (seu planeta regente) e Marte acontece na Casa 2, que é a casa de Touro, você sente o que há de mais tenso e harmônico ao mesmo tempo. Sua aura brilha como o Sol, você se torna poderoso e influente. Seu desejo e apetite sexual são aumentados também. Cuidado quando fala sobre si mesmo, para não se portar de maneira soberba, e lembre-se de que ninguém é dono de ninguém, trabalhe seu ciúme para não envenenar sua relação. Um outro ponto: a entrada da Lua em Leão traz sentimentos confusos e inseguranças sobre si mesmo.