Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (21/12)

Hoje acontece o Solstício de Verão, o que significa que esse é o dia mais longo do ano, e para a Astrologia, o dia em que o Sol entra em Capricórnio. Por isso, aproveite o fim da temporada sagitariana, marcada por sua leveza e por despertar a busca por transformações, para fazer algo que goste e comemorar essa mudança de estação. Agradeça por tudo que aconteceu na última estação, e pense no que quer celebrar e colher neste novo ciclo. A Lua em Sagitário hoje nos convida a comemorar por tudo que está acontecendo agora, e por aquilo que vamos conquistar. Aproveite a energia de Capricórnio, evidenciada pelos trânsitos do Sol, Vênus e Mercúrio, para identificar as muitas possibilidades que podem ser plantadas. Tenha mais organização, e retome com mais maturidade suas escolhas.A entrada do Sol em seu signo, junto a Vênus e Mercúrio, evidencia um momento de expansão e crescimento. No âmbito profissional, você pode se sentir mais focado e crítico. Tenha cuidado para que isso não interfira, também, nas relações pessoais.A entrada do Sol em Capricórnio, signo oposto de Câncer, traz alguns desafios em relação a suas obrigações e responsabilidades. Aproveite o final do ano para encerrar ciclos que não são mais benéficos para você.A entrada do Sol em Capricórnio enfatiza a necessidade de reflexão para as pessoas de Gêmeos. Cuidado para não acabar focando somente na energia leve de Sagitário e fazer as coisas por impulso, isso pode trazer grandes consequências.A influência do Sol em Capricórnio, junto a Vênus e Mercúrio, que também estão neste signo, ampliam seu lado mais disciplinado e foco. Essa energia ajuda a balancear o lado mais sentimental dos piscianos, o que pode te ajudar a tomar uma decisão mais racional sobre algo que tem te angustiado.A entrada do Sol em Capricórnio enfatiza o lado mais organizado, e ajuda os librianos a olharem de forma mais prática para seus desejos. É preciso ter mais 'pé no chão', e entender que algumas decisões precisam ser tomadas para deixar para trás aquilo que não está te fazendo bem.A presença do Sol em Capricórnio, signo de terra assim como Virgem, traz uma energia mais confiante para os virginianos. Contudo, seu perfeccionismo pode acabar vindo à tona com força demais, e você tende a descontar suas exigências nas pessoas ao redor.A Lua entrou em seu signo hoje, potencializando uma energia mais leve e descontraída. Por outro lado, a energia capricorniana traz a necessidade de se responsabilizar pelos seus atos, evidenciando pequenos erros do dia a dia.A entrada do Sol em Capricórnio enfatiza a necessidade de ser mais objetivo e prático, tanto na vida pessoal quanto profissional. Busque equilibrar melhor seus sentimentos, olhando para eles com mais paciência e cuidado.A entrada do Sol em Capricórnio enfatiza seu lado profissional, possibilitando um maior crescimento na área que deseja seguir. Além disso, a presença da Lua em Sagitário traz mais criatividade para seus projetos.As pessoas de Leão podem se sentir mais pressionadas e exigentes consigo mesmas, já que a entrada do Sol em Capricórnio enfatiza a cobrança por resultados e sua busca por liderança. Cuidado para não acabar se sobrecarregando neste final de ano, exigindo perfeição de si mesmo.A presença do Sol, Vênus e Mercúrio em Capricórnio pode desafiar suas relações. Você, ariano, pode se expressar de forma ríspida demais, e acabar agindo por impulso. Lembre-se que nem sempre uma opinião é bem-vinda.A entrada do Sol em Capricórnio, signo de terra assim como Touro, enfatiza seu lado mais conservador e estável. É um ótimo momento para planejar suas metas de 2023, e refletir sobre como você deseja finalizar o ano. Não deixe que os imprevistos na sua rotina tirem todo o 'brilho' do seu dia.