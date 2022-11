Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (2/11)

Aquário

Como a força da Lua crescente, estamos vivendo um momento propício para plantar aquilo que desejamos colher, com dedicação e criatividade. Essas são as características de Aquário evidenciadas por essa fase lunar durante os próximos dias. Apesar de as energias aquarianas serem construtivas, principalmente para o campo profissional, porque nos sentimos mais inspirados, a Lua ficará fora de curso entre as 8 e as 18 horas. Esse fenômeno astrológico nos deixa um pouco mais dispersos, o que pode acabar ocasionando imprevistos e discussões. Por isso, precisaremos redobrar a paciência e evitar assuntos tensos neste período. Após as 18 horas, a Lua entrará em Peixes, despertando uma atmosfera mais sensível. A influência desse signo nos deixa mais vulneráveis às nossas próprias emoções, portanto, é preciso ter cuidado para não ceder ao drama e ao vitimismo. Por outro lado, a sensibilidade pisciana nos ajuda a ter momentos de conexão e cuidado com nós mesmos e com os outros. Aproveite para ter um momento de lazer com quem você divide o lar.O aspecto que está se formando entre a Lua e Urano hoje te motiva a ter uma postura mais flexível para lidar com os problemas que você tem enfrentado, sejam estes pessoais ou profissionais. Colocar seus interesses como prioridade é algo essencial, mas também é necessário equilibrar as suas necessidades com as de quem você se relaciona.Os escorpianos costumam padronizar seus hábitos e a forma com que cumprem as suas tarefas, o que é importante para o seu bem-estar, mas também pode fazer com que você tenha muita dificuldade em lidar com imprevistos. Por isso, é interessante fazer mudanças periódicas, mesmo que pequenas, para que você aprenda a ser mais flexível.O período em que a Lua fica fora de curso hoje faz com que você, ariano, sinta-se mais irritado do que de costume. Por isso, lembre-se da importância do autocontrole - as pessoas ao redor não devem sofrer as consequências daquilo que você está sentindo.O aspecto que está se formando entre a Lua e Urano hoje te convida a reinventar seus hábitos, tanto profissionais quanto pessoais, para que você aprenda a se desapegar de padrões de forma menos dolorosa. Saiba que todo esforço é válido, e os resultados serão nítidos a longo prazo.A chegada da Lua em Peixes evidencia a intensidade das suas emoções e você deve ter cuidado para não reagir de forma exagerada a situações que te desagradam. Busque se desconectar um pouco dos sentimentos que estão te incomodando, redirecionando o seu foco para atividades práticas que deem resultados visíveis.Como a Lua estará fora de curso até ingressar em Peixes, você tende a se sentir mais ansioso e incomodado, como se algo não estivesse certo. É importante tentar entender de onde vem esse sentimento, mas não se prenda a ele.O aspecto que está se formando entre Urano e a Lua hoje te afeta diretamente. Além de aguçar a sua criatividade e a sua intuição de forma notável, você também consegue acessar suas emoções com mais facilidade, o que é positivo para o processo de autoconhecimento. Apenas tome cuidado para não se deixar levar pelo momento.A influência escorpiana, devido ao posicionamento do Sol, te deixa mais impaciente, o que pode ter te afastado de pessoas importantes, mesmo que de forma inconsciente. Além de impulsionar sua vida profissional, a criatividade desperta hoje te auxilia a enxergar as situações desafiadoras que você está vivendo em seus relacionamentos por outro ponto de vista.A conjuntura astrológica atual é interessante para que os nativos de Capricórnio direcionem a sua atenção para cultivar seus relacionamentos, o que pode ser feito através de pequenas ações que demonstram carinho. A impaciência pode ter gerado um distanciamento entre você e pessoas amadas nos últimos dias e isso pode ser modificado hoje.Muitos sentimentos e pensamentos que estavam escondidos tendem a vir à tona nesse momento e é preciso ter cuidado para não acabar trazendo de volta assuntos do passado como argumento para discussões. Saber perdoar e desapegar é um dos ensinamentos mais importantes que podem acontecer durante a temporada escorpiana.A proximidade da Lua em Peixes faz com que você perceba as suas emoções de forma intensa e, assim, você consegue expressá-las com mais facilidade. Porém, é preciso ter muito cuidado com as palavras que você escolhe, principalmente nos momentos de raiva. É preciso desenvolver a comunicação não agressiva.Nesse momento, você está sendo acometido por emoções desencontradas e misturadas. É preciso ter cuidado para administrar os seus sentimentos, sem que todos os seus pensamentos envolvam preocupações sobre o futuro. Faça aquilo que está sob seu controle, mas busque controle emocional para desenvolver mais presença de espírito.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.