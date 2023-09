Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (20/9)

A Lua segue intensa nos últimos graus do signo de Escorpião. E desde às 2h da manhã ela forma uma poderosa aliança com Netuno, Sol e Plutão, numa tentativa de revelar ou resolver os embaraços.

Pode ser que Netuno tenha ampliado sua visão sobre um determinado assunto por meio dos sonhos. Como foi sua madrugada? Muitos insights?

E a Lua e Plutão trabalham desde cedo restaurando suas emoções. No início do dia você vai se sentir mais forte para encarar novos desafios, afinal o dia de ontem não foi nada fácil.

O Sol também foi tocado pela força da Lua, alinhando emoção e razão e agora você vislumbra novas formas de colocar seus os projetos adiante.

Às 11h a Lua evoca sua águia e vai buscar novas aventuras no signo de Sagitário. Mas aquela alegria sagitariana ainda não pode ser sentida, pois Saturno entra em cena e as cobranças também. Sua capacidade poderá ser colocada à prova e você se sente travado(a), portanto, seja cauteloso(a) com seus compromissos e evite atrasos e não se culpe. Você não vai sair dessa quarta-feira tão otimista e confiante, mas o melhor a fazer é seguir adiante, amanhã vai ser outro dia.

Áries

Não resista às mudanças, ariano(a)! Não se deixe afetar pelo medo de perder ou sentimento de falta. Cadê o seu entusiasmo? Chegou a hora de progredir e focar nas metas futuras, mas para isso você precisa deixar de alimentar alguns sentimentos nocivos. O segredo é abandonar velhos valores e sempre lembrar que “o pra sempre sempre acaba”.

Touro

Hoje é um bom dia para refletir sobre seus relacionamentos, pois você estará muito mais sensível a ser afetado(a) pelo que acontece entre você e esse outro na sua vida. Será que você não vem idealizando demais suas relações? Não tente controlar nada, fique mais atento(a) às necessidades do outro.

Gêmeos

Ultimamente você anda muito envolvido(a) com os afazeres domésticos, sua rotina anda puxada. E nesse turbilhão de afazeres a sua imunidade não aguenta.Que tal parar, respirar e observar como a sua rotina se relaciona com seu estado psíquico. A lunação de Virgem se propõe a organizar e aperfeiçoar seu trabalho e rotina. Não desperdice suas energias por aí, pois você pode acabar adoecendo.

Câncer

A vida pode ser bem mais interessante quando você tem consciência do seu próprio valor. Que tal se encher de amor? Aproveite o seu poder de convencimento e faça propostas, tente vender sua ideia. A chave para o crescimento é reconhecer seus talentos e nutrir sua autoestima.

Leão

Busque um ninho bem confortável, porque o dia pede recolhimento. Nesse excesso de comunicação, mensagens, ligações, o melhor a fazer é se recolher um pouco mais. Busque uma pessoa que você se sinta seguro(a) e converse sobre seus sentimentos, vai te fazer muito bem.

Virgem

Que tal se recolher um pouco no seu canto, virginiano(a)? Acho que você vem exagerando nas conversas no WhatsApp, nas ligações demoradas, ou seja, existe um excesso nessa comunicação. Pode ser que você esteja desperdiçando suas energias em várias direções.

Libra

As suas mudanças de humor acabam influenciando a sua vida financeira. A dica é nutrir-se bem emocionalmente para produzir com qualidade. Enquanto Júpiter estiver retrógrado no signo de touro, cuidado com os exageros, gastos e desequilíbrio financeiro.

Escorpião

Você sente que está renascendo, escorpiano(a)? Faça uma pausa em algum momento do dia para cuidar de si, pode ser da aparência ou bem-estar físico. Observe os sinais do seu organismo e se cuide. Seu planeta regente está no signo de Libra e você pode se dar conta de que nem sempre conseguirá fazer tudo sozinho.

Sagitário

Faça pequenas pausas e fuja do burburinho externo, sagitariano(a). Os seus medos estão mais aflorados e, por essa razão, você deve investir em momentos tranquilos. Você quer ir mais longe, mas o melhor a fazer agora é acolher e compreender seus sentimentos. O seu planeta regente, Júpiter, está retrógrado até dezembro, observe os exageros e tudo que não está alinhado com seus valores.

Capricórnio

Que tal fortalecer sua rede de amigos e nutrir suas amizades? Seus amigos são a sua fonte de transformação, portanto, são as amizades de longas datas que vão te ajudar na subida da montanha. Aproveite o dia para fortalecer suas ideias e planejar o que você deseja para o futuro.

Aquário

Foque no seu trabalho, aquariano(a). Invista no contato com pessoas e busque nutrir o que você deseja se tornar no futuro. Depois de dias difíceis, as colheitas podem começar a chegar, mas não tenha pressa. Se aproxime dos seus superiores sem medo e muito cuidado para não deixar os seus desejos de lado.

Peixes

A energia sagitariana nutre o seu desejo de ir mais longe. Foque nas suas metas, existe um mundo a ser explorado. Não esqueça que o momento é de recomeço, integre suas partes.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.