Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (20/4)

A Lua cheia que aconteceu no último sábado continua nos influenciando, e está transitando por Sagitário hoje, o que nos leva a ficar mais idealistas e dispostos a vencer os obstáculos que surgirem para conquistar o que desejamos. Essa energia pode ser muito boa, principalmente para reavivar nosso ânimo. Além disso, essa fase lunar faz com que os processos que estamos vivendo chegam ao ápice, revelando o que for preciso para que você tenha melhor compreensão, mas isso pode acontecer de forma incômoda. A influência de sentimentos intensos e a necessidade de estabilidade que sentimos agora, que o Sol está transitando por Touro pode evidenciar uma postura egocêntrica, que faz com que você incite discussões e acabe magoando alguém importante, por falar algo de forma impensada. Lembre-se de ser flexível para considerar a opinião de outro e tenha cautela com as palavras que escolhe para se expressar, porque muitas vezes o desentendimento acontece por uma simples falha na comunicação.A presença de vários planetas em Peixes configura um momento interessante para que você se dedique ao autoconhecimento e, consequentemente, desenvolva sua confiança em si mesmo. Porém, tenha cuidado para não ter atitudes descontroladas, porque seus sentimentos são amplificados por esse posicionamento da Lua cheia em Sagitário hoje.A instabilidade emocional que podemos sentir devido à presença da Lua cheia no signo de Sagitário hoje pode te deixar os nativos de Capricórnio irritados e ansiosos, principalmente devido ao aspecto tenso que esse astro está formando com Netuno. Sabendo disso, tenha paciência consigo mesmo, acolha os seus sentimentos com serenidade e busque ter um dia mais reservado, para não descontar suas emoções em outras pessoas.Os cancerianos já estão acostumados com a flutuação emocional que lhes afeta pelo rápido trânsito da Lua (que é seu planeta regente). Porém, a quadratura que esse astro está formando com Netuno hoje pode fazer com que você se magoe facilmente e inicie conflitos de forma impulsiva. Busque afastar-se quando estiver estressado.O gosto por controle é um traço comum da personalidade dos escorpianos, o que é evidenciado agora que o Sol está transitando pelos primeiros graus de Touro - signo que preza pela estabilidade. Tenha cuidado para não perder a razão quando estiver frente a algum imprevisto, porque o estresse apenas dificulta a resolução do problema.A Lua cheia que está nos influenciando desde o último sábado tende a deixar os nativos de Leão mais impulsivos e ansiosos. Por isso, é muito importante que você esteja disposto a se esforçar para se manter em paz. Fazer algo que te ajuda a liberar o estresse, como algum exercício físico, é um dica interessante para o dia de hoje.A Lua cheia, que hoje está no seu signo, lhe transmite mais vitalidade e poder pessoal, o que pode ser muito bem aproveitado para que você se dedique ao seu trabalho e demonstre o seu valor profissional. Porém, você deve tomar cuidado para não se comportar de forma impulsiva e acabar arrependendo-se posteriormente.Para os nativos de Virgem, a influência da Lua cheia (somada à entrada do Sol em Touro ontem) pode despertar comportamentos egocêntricos e extremistas. Principalmente nesse momento em que vários astros estão em Peixes, a comunicação com quem você se relaciona é muito importante, então dialogue de forma tranquila antes de decidir algo que não influencia apenas você mesmo.Os librianos têm as suas emoções amplificadas, devido à Lua cheia que aconteceu no seu signo no último sábado (e que continua nos influenciando), mas também pode reagir de maneira agressiva quando se deparar com alguma situação que não ocorra conforme a sua vontade. Os contratempos diários são normais e você é capaz de resolvê-los.Para os taurinos, que são considerados fiéis e honrados, a entrada do Sol no seu signo e a presença de vários astros em Peixes evidencia esses traços, e você tende a ficar muito irritado com aquilo que considerar injusto em seu dia a dia. Esse senso moral pode ser positivo, mas você deve ter cuidado para não se expressar com um tom de superioridade.Os geminianos podem sentir muita dificuldade em expressar seus sentimentos de forma tranquila, devido à quadratura que a Lua em Sagitário está formando com a Netuno em Peixes nesse momento. Sabendo disso, tenha cautela para não ter 'explosões emocionais' em momentos de estresse, porque isso pode lhe trazer complicações profissionais.Os nativos de Peixes são regidos por Netuno e, por isso, a quadratura que esse planeta está fazendo com a Lua hoje te afeta diretamente. Nesse momento em que o Sol está transitando pelos primeiros graus do signo de Touro, você pode se sentir dividido entre razão e emoção, porque as energias arianas estavam intensificando suas emoções e, agora, as taurinas farão o trabalho de harmonizar sua vida em todos os aspectos.