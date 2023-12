Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (20/12)

A quarta-feira é marcada pelo desejo de saltar e pela coragem de seguir em frente. A Lua crescente no signo de Áries pede passagem. Caminhos estão sendo desbravados, ou seja, uma flor quer desabrochar. Se áries é o início, o ponto de partida, o que te move? Qual a tua causa? O que te motiva? Existe uma busca, uma luta. Mas cuidado com a ânsia da pressa, pois a Lua e Mercúrio estão sendo desafiados a resolver um desconforto provocado pela ação das emoções sobre a razão. Não esqueça que Mercúrio continua retrógrado no signo de Capricórnio e você continua tentando entender o que aconteceu nos últimos 12 meses. Tente refletir sobre o que deseja. Prefira primeiro escutar, silenciar a mente, pois quanto mais estiver na escuta, melhor. Antes de partir para 2024, deixe o passado para trás. A Lua vai fazer uma conjunção com Quíron e esse encontro é terapêutico, pois Quíron simboliza feridas dolorosas. E hoje pode ser aquele dia de compreender a razão dos seus desequilíbrios físicos e emocionais. Uma situação do passado pode ser motivo de bloqueios. E hoje essa ferida pode ser exposta, pois não há cura sem mexer no que dói.

Áries

Siga seus impulsos e confie em si, ariano(a). Não tenha medo de desapontar os outros. Afirme sua expressão no mundo de acordo com a sua vontade. Cada indivíduo tem um papel único e importante a desempenhar no mundo, contribua com a sua singularidade e desenvolva um equilíbrio saudável entre dar e receber.

Touro

Antes de iniciar um novo capítulo, cuide da sua energia vital. Você precisa eliminar alguns padrões destrutivos que não fazem mais parte da sua indivudualidade. Chega de pressões e demandas excessivas, você não consegue controlar tudo ao seu redor.

Gêmeos

Muitas vezes você projeta suas próprias expectativas, desejos e julgamentos nas situações e pessoas ao seu redor. E o medo de ser rejeitado(a) nos meios sociais e nos grupos de amigos faz com que você evite socializar. Mas não esqueça que ao preservar a sua individualidade você garante relações saudáveis.

Câncer

Você sabe o quanto é preciso batalhar para atingir uma meta, e pode sentir medo de não conseguir alcançá-la. Mas você precisa ser paciente e curioso(a). Arrisque e explore novos caminhos. Não tenha medo de sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido.

Leão

Confie na sua sabedoria, leonino(a). Se conecte com sua essência. Nunca esqueça que existe um sol brilhando dentro de você. Escolha um caminho de expansão que ressoe com a sua verdade e que não apague seu brilho.

Virgem

Um temperamento explosivo ou a raiva reprimida, escondem um profundo sentimento de dor. Ao cobrir suas feridas, virginiano(a), você impede que elas sejam curadas. Desapegue dos ressentimentos e raivas e abra espaço para o amor.

Libra

Você precisa curar as feridas e traumas dos relacionamentos anteriores e preservar a sua identidade para garantir o equilíbrio nas suas relações. Tente romper com os padrões limitantes e encontre uma nova postura diante dos seus relacionamentos.

Escorpião

É necessário desacelerar, pausar e permitir momentos de descanso para que a sua energia vital seja renovada. Você precisa encontrar um equilíbrio entre o trabalho e o descanso. É difícil estabelecer uma rotina equilibrada, mas você precisa excluir tarefas em excesso e rever suas prioridades.

Sagitário

Este é um momento para explorar novos caminhos e aceitar desafios. Mas para isso você precisa desenvolver amor-próprio, pois se você não se sente seguro(a) de si, é difícil confiar que tem algo de bom e original para entregar ao mundo.

Capricórnio

Busque se conectar com os outros e criar laços de amor e respeito mútuos. Abra o seu coração e compartilhe o que você tem de bom, pois só assim você vai compreender esse sentimento de rejeição que está relacionado aos assuntos não resolvidos da sua história.

Aquário

Você não vai encontrar ninguém que preencha todas as suas necessidades e expectativas. Quando você desenvolve sua autenticidade, acaba atraindo relacionamentos e oportunidades que se alinhem com a sua verdadeira essência. Tudo que você precisa agora é de alguém que compartilhe um caminho de crescimento emocional e espiritual.

Peixes

Pode ser que você esteja fazendo coisas que nunca quis fazer em nome da segurança. E acaba reprimindo a sua vitalidade e causando muito estresse. Você precisa encontrar uma saída, você precisa honrar o seu próprio valor e também reconhecer o valor existente naquilo que produz.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.