Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (19/10)

Sagitário

Peixes

Câncer

Touro

Gêmeos

Leão

Virgem

Áries

Libra

Escorpião

Aquário

Capricórnio

Nesta quarta-feira, a Lua continuará transitando por Leão durante todo o dia. Caso você tenha liberdade para organizar seus horários hoje, é preferível adiantar o que for mais importante no período da manhã, ou deixar para depois das 18 horas. Os aspectos que estão se formando entre os astros fazem com que a parte da tarde seja um pouco mais intensa e as coisas podem não fluir da forma que você gostaria. Por outro lado, esses trânsitos que acontecem durante a tarde podem representar um impulso que ativa a criatividade e a autenticidade, o que pode ser aproveitado no trabalho e também na vida pessoal. Sabendo disso, observe o que vem à tona hoje a partir das suas relações - os próximos dias trarão mais clareza sobre seus relacionamentos e o que você busca neles.Às vezes, é necessário para os nativos de Sagitário ter atenção para dar mais lugar ao seu coração, sua intuição e empatia nesse momento. A presença da Lua em Leão pode fazer com que você fique mais orgulhoso. É importante pensar nos outros e agir com cautela para não colocar algo a perder ou magoar alguém que você ama.Neste momento, algum sentimento ou pensamento mais incômodo pode surgir, e é importante não tentar colocá-los ‘debaixo do tapete’. É importante acolher as transformações que precisam acontecer em sua vida - elas podem envolver a sua forma de se relacionar com os outros.Neste momento, lembre-se que você pode pedir amparo e ter ajuda para lidar com o que quer que esteja acontecendo na sua vida agora. Você pode estar se esforçando demais para ser uma fortaleza para quem você ama, e acaba se esquecendo que esse apoio deve ser mútuo nos relacionamentos.Nesse momento em que as questões dos relacionamentos estão sendo esclarecidas, curas podem acontecer a partir de conversas ou de percepções que você tiver sobre as pessoas com quem está se relacionando. Além disso, podem se evidenciar feridas ligadas às suas relações e à sua autenticidade, que pode estar sendo limitada.Os trânsitos de hoje estão favorecendo a socialização e a ajuda mútua. Por isso, conversar com alguém que você confie pode te ajudar a encontrar uma nova perspectiva e uma solução que talvez você não conseguisse enxergar sozinho. Esteja aberto ao diálogo.Os trânsitos de hoje podem despertar certa ansiedade e uma sensação de estar no seu limite. Observe como você pode usar a criatividade leonina para pedir ajuda de alguém. Você não precisa passar por tudo sozinho! Um convite está sendo feito para a transformação e você pode contar com as pessoas que você confia para te auxiliarem no processo.A oposição que está se formando entre o Sol e Plutão pode fazer com que você fique mal humorado. Esse aspecto tenso pode te influenciar de forma agressiva quando contrariado, mesmo em se tratando de assuntos triviais. É preciso ter cuidado para que isso não gere discussões sérias.Pode ser que nos próximos dias você se depara com algum conflito entre o que você deseja e aquilo que as suas relações estão exigindo. Por isso, tenha um pouco mais de cuidado na sua forma de se comunicar. Fique atento para não agir com arrogância, ou pensar em ‘revidar’ caso alguém aja assim ao seu redor.O senso de justiça e de racionalidade são muito importantes para os nativos de Libra, que buscam sempre ser pessoas imparciais. Porém, com a influência da Lua em Leão, a sua capacidade de raciocínio será muito influenciada pelas suas emoções, sendo importante tomar cuidado com julgamentos errôneos.O trânsito lunar pelo signo de Leão pode fazer com que os nativos de Escorpião se sintam mais confiantes consigo mesmos, mas também que fiquem mais mandões. Tenha cuidado para que esse tipo de atitude não atrapalhe momentos de lazer, gerando discussões sobre assuntos triviais.O trânsito da Lua por Leão pode fazer com que você pense de forma profundamente influenciada por suas emoções, e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros. É importante ter cuidado para ser mais gentil na forma de se comunicar, evitando discussões desnecessárias.A presença da Lua em Leão pode fazer com que você tome decisões impulsivas. Além disso, o Sol está formando uma quadratura com Plutão em Capricórnio, o que faz com que o seu pensamento fique um pouco nebuloso. Lembre-se de dar tempo a si mesmo e de respeitar o seu próprio ritmo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.