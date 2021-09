Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (1/9)

O fim do mês com a Lua em Gêmeos pode ter sido muito conturbado, principalmente no âmbito mental, nos fazendo sentir mais ansiosos e dispersos.

Fazer uma lista de prioridades para não perder o foco durante o dia e acabar esquecendo algum compromisso é algo muito válido para esse momento.

A ansiedade tende a estar mais intensa no período da manhã, porque a Lua está formando dois aspectos desarmônicos, o primeiro com Marte em Virgem e o segundo com Netuno em Peixes.

Tenha cuidado para não adotar um ritmo excessivamente acelerado mentalmente, porque você tende a se perder e se sentir frustrado.

Aproximadamente às 17 horas a Lua forma um trígono com Júpiter em Aquário, o que favorece estudos, reuniões e o desenvolvimento de novas ideias. Porém, logo após esse horário a Lua fica fora de curso, enquanto está se aproximando do signo de Câncer.

Por isso, busque cumprir todas as suas tarefas antes desse horário para que você consiga estar mais tranquilo(a) no fim do dia.

Câncer

A fase minguante da Lua simboliza o momento de relaxar e refletir um pouco sobre os pontos positivos e negativos da trajetória pessoal, a fim de se traçarem novas metas para a fase que se inicia. Coloque sua vitalidade e criatividade em movimento para iniciar novos projetos.

Capricórnio

Com a entrada de Mercúrio em Libra, você estará dado(a) a debates de ordem filosófica, política ou espiritual. Além disso, você sente o peso da responsabilidade evidenciado por Saturno (planeta regente de Capricórnio), somado ao ingresso de Mercúrio em Libra, que te direciona a se colocar sempre no lugar do outro, procurando entender suas razões.

Gêmeos

Essa semana é marcada por uma inclinação a conflitos domésticos para pessoas do signo de Gêmeos. Esses conflitos podem envolver pessoas ou decorrerem de pequenos dissabores e incidentes no lar. A melhor forma de lidar com tudo isso é não ter pressa para resolver problemas que demandam tempo.

Peixes

O mês que está se iniciando nesta semana pode ser intenso para as pessoas do signo de Peixes no que diz respeito a relacionamentos. O trânsito de Marte sugere a tendência a conflitos. O pensamento criativo estará em alta e pode ser bem aproveitado na vida profissional.

Leão

Essa nova fase lunar que marca o início dessa semana, associada à mente analítica e pragmática despertada do Sol em Virgem, é muito favorável ao aperfeiçoamento mental e emocional. Porém, é preciso aprender a lidar com os próprios erros de forma consciente, uma vez que essa inabilidade causa um grande desgaste emocional.

Escorpião

A nova fase lunar que marcou o início dessa semana, associada à mente analítica e pragmática despertada do Sol em Virgem, é muito favorável ao aperfeiçoamento mental e emocional. É um momento interessante para começar a estruturar novos projetos no trabalho.

Aquário

A nova fase lunar que marcou o início dessa semana, associada à mente analítica e pragmática despertada do Sol em Virgem, é muito favorável ao aperfeiçoamento mental e emocional. Esse momento pode trazer uma maior necessidade de introspecção, o que deve ser respeitado.

Virgem

O posicionamento de Marte sugere um período bem energizado, com ótima disposição física, o que favorece a prática de esportes. Como Marte tem a ver com superação, o momento é perfeito para pessoas virginianas que precisam superar algum tipo de vício ou limitação.

Touro

A Lua em Gêmeos nos mostra que devemos reagir às frustrações com muita tranquilidade, sem ficar remoendo decepções. Seu outro ensinamento consiste em estar sempre à procura de ampliar seus horizontes, buscando entender a forma como outras pessoas pensam. Júpiter e Saturno transitam retrógrados pelo setor profissional, favorecendo revisões importantes em termos de ambições e objetivos.

Sagitário

Esse é um momento de expansão e sorte no trabalho, basta saber reconhecer as oportunidades que baterão à sua porta. Ao longo de todo o mês que está se iniciando, Mercúrio sugere aproximação de amizades de perfil intelectual, com boa disposição para diálogos, conversas em que há intenso aprendizado recíproco.

Libra

A fim de ser bem-sucedido em qualquer coisa na vida, é necessário aprender a lidar com os imprevistos. Não há como manter tudo sob controle sempre. Erros e enganos acontecem com qualquer um. Sendo assim, neste momento somos também chamados à responsabilidade por Saturno em Aquário, para nos colocarmos sempre no lugar do outro.

Áries

A Lua minguante em Gêmeos traz à tona uma postura mais racional, te ajudando a refletir com mais assertividade sobre as situações que você está vivendo. Apesar de a objetividade ser fundamental para se alcançar o aperfeiçoamento de um projeto, é importante desenvolver a sensibilidade a fim de se compreender e aceitar as falhas pessoais, bem como as alheias.

