Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (18/8)

Hoje a Lua ingressou em Capricórnio por volta das 3 horas, o que faz com que seja um dia em que sentimos uma maior necessidade de resolver as pendências e a organizar melhor a vida no trabalho (e até mesmo a vida financeira).

Além disso, Mercúrio (que é considerado o planeta das ideias e da comunicação) está formando uma conjunção com Marte (astro relacionado à coragem e a assertividade) em Virgem, que é um signo de terra assim como Capricórnio.

Toda essa energia do elemento terra que está nos influenciando entre hoje e amanhã faz com que esse seja um bom momento para estruturar melhor seus planos e para começar a tirá-los do papel, dando pequenos passos em direção ao que você almeja.

O contexto astrológico também é adequado para trocas e aprendizado. Portanto, se você está passando por uma situação difícil, é interessante se abrir para alguém que você confie.

Independentemente do assunto (seja relacionado ao trabalho ou à vida pessoal), ouvir pontos de vista diferentes sempre é uma oportunidade de crescimento.

Escorpião

O encontro entre Mercúrio e Marte pode fazer com que você, escorpiano(a), se sinta mal humorado(a), como se nada estivesse bom o suficiente. Tenha cuidado para não ser grosso(a) ao expressar o que está pensando, principalmente no ambiente de trabalho. É preciso alinhar as metas com seus colegas.

Capricórnio

A presença da Lua no seu signo faz com que você se sinta mais confiante e tenha uma performance melhor no trabalho. Porém, é preciso ter cuidado para não extrapolar seus limites físicos e emocionais, colocando a sua carreira como único foco nesse momento. Saiba respeitar a si mesmo(a).

Aquário

Como Mercúrio e Marte estão caminhando lado a lado em Virgem, você se sente mais disposto(a) a colocar suas ideias em prática. Aproveite esse momento para dar o próximo passo nos projetos que você está desenvolvendo. Tome cuidado, porém, para não agir de forma arrogante, principalmente no ambiente de trabalho.

Câncer

A proximidade entre Mercúrio e Marte em um signo de terra pode fazer com que você se sinta pressionado(a) e culpado(a) em relação a tarefas que estão pendentes. Lembre-se que você deve manter um planejamento realista para que seja possível cumpri-lo. Reflita também se você não tem tomado responsabilidades de outras pessoas como suas.

Libra

A presença da Lua em Capricórnio pode fazer com que você cobre de si mesmo(a) uma conduta perfeita, principalmente no trabalho. Porém, é importante lembrar que não somos máquinas que têm uma produtividade constante. É preciso fazer o seu trabalho com comprometimento, mas também saiba respeitar seus limites.

Gêmeos

A influência dos signos de terra hoje te convida a confiar em si mesmo(a) e na sua capacidade de manter o foco nas coisas que você se dispõe a fazer. Pode ser interessante se dedicar a um cronograma prático, para que você tenha metas a longo prazo, mas consiga ver elas se cumprindo em atitudes do dia a dia.

Sagitário

O sentimento de insuficiência tende a aflorar nesse momento, devido à influência dos signos de terra, que fazem com que você cobre de si mesmo um rendimento melhor em tudo o que for fazer. Não se deixe levar por esse sentimento: utilize-o como motivação para produzir um cronograma que te ajude a manter a organização de seus compromissos.

Peixes

O encontro entre Mercúrio e Marte em Virgem (signo oposto ao seu), faz com que o peso de suas responsabilidades se torne maior, o que acaba gerando insegurança. Não se prenda a esse sentimento. É interessante aproveitar esse momento para revisar suas prioridades e fazer um cronograma que te ajude a se manter organizado(a).

Virgem

Como Mercúrio (seu planeta regente) e Marte estão caminhando lado a lado no seu signo, você tende a se sentir mais determinado(a), mas também pode se irritar com mais facilidade. Tenha cuidado para não reagir de forma indevida quando as coisas não acontecerem de acordo com as suas expectativas.

Leão

O aspecto que está se formando entre Marte e Mercúrio faz com que você se sinta mais determinado(a) a cumprir suas tarefas diárias, mas também pode te levar a ‘ir com muita sede ao pote’. Lembre-se que é preciso dar um passo de cada vez e tenha cuidado para não ser direto(a) demais e acabar falando as coisas de forma indevida.

Áries

Aproveite o encontro entre Mercúrio e Marte (planeta regente em Áries) para inserir alguma atividade em sua rotina que te ajude a alcançar seus objetivos. Esse aspecto representa um convite para que você reflita e realmente mantenha a disciplina necessária para manter seus compromissos consigo mesmo(a).

Touro

Touro é o outro signo regido pelo elemento terra, que está nos influenciando muito hoje. Por isso, aproveite esse momento para determinar quais são seus compromissos de forma mais realista, para que você realmente consiga cumpri-los e se sentir. Lembre-se que você não consegue se dedicar a mil tarefas ao mesmo tempo.

