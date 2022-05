Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (18/5)

Aquário

Hoje o dia começa com a Lua adentrando o signo de Capricórnio, o que nos ajuda a recuperar a determinação que vai se perdendo com a aproximação do fim de semana. As energias capricornianas configuram um bom momento no trabalho, para resolver as pendências que se acumularam durante os últimos dias e cumprir as tarefas com disciplina e foco. Aproximadamente às 16 horas, a Lua está na fase cheia e, quando ingressa em Capricórnio, está alimentando nosso potencial para crescer profissionalmente e financeiramente nesse período lunar que se inicia. Porém, como Mercúrio está retrogradando, devemos ter cuidado com possíveis decepções, que podem ser compreendidas como um grande problema. Apesar de ser difícil lidar com a quebra de expectativas, é preciso aprender a deixar o mundo dos sonhos de lado para encarar a vida como ela é conquistar nossas metas no mundo real. Essa é a lição que essa tensão entre o Sol e a Lua traz, e é necessário estar aberto para receber esse aprendizado, porque a negação e o vitimismo apenas tornam o processo mais difícil.Os nativos de Aquário se sentem mais inspirados no trabalho, devido à entrada da Lua em Capricórnio. Porém, é necessário ter cuidado para não estabelecer metas muito altas e acabar extrapolando os seus limites para tentar conquistá-las. Isso faz com que você se sinta sobrecarregado e frustrado.A entrada da Lua no seu signo hoje inaugura um bom momento no trabalho. É importante organizar suas prioridades e traçar um plano de ação com metas a longo prazo, para que as pequenas conquistas te ajudem a não desanimar.A influência do Eclipse que aconteceu no seu signo, chama a sua atenção para as áreas da sua vida que requerem uma postura mais consciente. Muitas vezes, a vontade de controlar tudo pode fazer com que você tente manipular as pessoas ao seu redor. Mesmo que suas intenções sejam boas, esse comportamento atrapalha suas relações.Capricórnio é o signo oposto complementar de Câncer, o que significa que um dos maiores desafios para o seu processo de evolução é aprender a ser mais racional e firme, sabendo impor seus limites e estabelecer suas prioridades.Os geminianos estão sentindo os efeitos da retrogradação de Mercúrio, que começou entre dois eclipses. Esse aspecto aponta tensões em seus relacionamentos afetivos e parcerias comerciais, e você deve ter paciência e se lembrar de seus valores para lidar com isso da melhor forma possível.Os nativos de Libra se sentem muito afetados por tudo e todos à sua volta nesse momento, devido à influência dos dois eclipses que acabaram de acontecer. A lunação em Capricórnio pode fazer com que você seja muito exigente em relação a forma como as coisas devem ser feitas, o que acaba gerando desentendimentos.A conjuntura astrológica atual te convida a refletir sobre as áreas da sua vida que estão precisando de mais atenção e de uma postura mais consciente. Muitas vezes, a vontade de cuidar de todos à sua volta pode fazer com que você deixe suas prioridades em segundo plano, ou até mesmo se esqueça quais são elas.Para os virginianos, a influência dos eclipses que acabaram de acontecer não é confortável, porque faz com que você não tenha controle sobre as suas emoções. Tenha cuidado para não descontar sua irritação nas pessoas ao seu redor. Nesse momento, é indicado praticar a introspecção para entender melhor seus sentimentos e não deixar que sejam superiores à razão.Os nativos de Leão sentem tudo de forma aflorada neste momento, devido à forte influência dos eclipses que acabaram de acontecer. É preciso ter cuidado para não levar tudo para o lado pessoal e reagir de forma dramática quando se sentir vulnerável ou quando as coisas não acontecerem de acordo com a sua vontade. Esse tipo de comportamento apenas dificulta a situação.A entrada da Lua em Capricórnio ajuda as pessoas de Áries a colocar em dia as coisas que se acumularam neste começo de semana. Aproveite para refletir sobre os pensamentos e sentimentos que vieram à tona nos últimos dias, porque o eclipse está evidenciando aquilo que estava reprimindo.Assim como Touro, Capricórnio é um signo regido pelo elemento terra. Sendo assim, a necessidade de estabilidade e de segurança em sua vida se torna ainda mais evidente e você deve aproveitar para traçar o caminho que irá seguir para conquistar isso. Porém, é preciso ter resiliência para compreender que nem tudo sairá conforme o esperado.Os sagitarianos são convidados a refletir sobre as áreas da sua vida que precisam de mais atenção e responsabilidade. Muitas vezes, a vontade de ser livre pode fazer com que você haja de forma imprudente, o que acaba prejudicando a sua caminhada em direção aos seus objetivos e à evolução pessoal e profissional.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.