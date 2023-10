Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (18/10)

É possível que você sinta que não está nos melhores dias. A Lua em Sagitário, em conflito com Vênus em Virgem, traz uma certa instabilidade e insegurança emocional.

O período da manhã será marcado por uma oscilação de humor e dificuldades nos relacionamentos, mas não se deixe levar pelas carências afetivas. Não se apegue a detalhes. Controle seus gastos, evite despesas e investimentos. E muito cuidado com as compulsões. A sua autoestima pode sofrer um baque no começo da manhã. Um sentimento de inadequação pode comprometer a aceitação ou valorização do seu trabalho.

Áries

Tudo que você se propor a fazer agora vai enriquecer sua vida e a vida de outras pessoas. Não se sinta inadequado(a) e mostre suas habilidades para o mundo. Revele sua experiência de vida, ela pode ser sua maior obra-prima.

Touro

Talvez você fique agarrado a tudo que você tem. Examine seus apegos. O que te impede de compartilhar? Você compartilha seu tempo com um amigo? Desapegue-se, e sinta a liberdade e a expansão que o compartilhar é capaz de proporcionar.

Gêmeos

Você tenta ser uma pessoa melhor, mas muitas vezes se pune por suas falhas e sente-se culpado(a). E como é possível apreciar a vida dessa forma? Não esqueça que você é perfeito(a) do jeito que é. É natural errar o caminho de vez em quando.

Câncer

Compartilhe seus recursos e sua riqueza interior com o mundo. Se liberte dos apegos e some, crie ou inicie um novo ciclo sem medos, sem sentimentos de inferioridade e superioridade.

Leão

Os últimos acontecimentos estão tentando fazer você enxergar antigos padrões. Todas as memórias e experiências do passado são decisivas para a construção dos seus relacionamentos e, principalmente, a forma que você se relaciona com você mesmo(a). Cuide bem de si.

Virgem

Quando você se sentir inseguro(a) para expor uma ideia ou tomar uma decisão, não esqueça que dentro de você tem uma voz que vai responder todas as respostas. E essa voz vai te conduzir para exatamente para onde você precisa ir. Você só precisa confiar.

Libra

Se você vem perseguindo um desejo atrás do outro ou sempre correndo para chegar a lugar nenhum, chegou a hora de parar e se distanciar um pouco, pois só assim você vai perceber que correr atrás de desejos não te leva a lugar nenhum.

Escorpião

Você está apegado(a) a alguém, a uma parceria, a um relacionamento ou está com medo de desfazer um contrato? Coragem, escorpiano(a)! Não esqueça que: “Sozinhos nós chegamos a este mundo, e sozinhos partiremos”.

Sagitário

Você se sente entre a cruz e a espada? Seja qual for a decisão que você precisa tomar, escute seu coração, lá você encontra todas as respostas. Não adianta tentar racionalizar ou fazer uma listinha de prós e contras, o que importa é escolher o que faz seu coração bater mais forte.

Capricórnio

Muitas vozes te chamam o tempo todo e você fica confuso em meio a esse barulho externo. Essa confusão pede uma pausa, portanto, fique em silêncio por alguns minutos, pois só assim você é capaz de ouvir a sua verdade. E depois disso não há mais nada para descobrir.

Aquário

Limpe a mente dos excessos de julgamentos, pois você acaba não experienciando as belezas da vida. Você precisa se libertar dos condicionamentos e enxergar a vida como é. Seja mais flexível e menos severo(a).

Peixes

Tente viver o aqui e agora só por hoje. Experimente não pensar em nenhuma meta. Pise com leveza, mantenha o equilíbrio e se afaste das preocupações. Esteja disponível para o que vier ao seu encontro. Se cair, levante!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.