Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (18/1)

Hoje o movimento retrógrado de Mercúrio chega ao fim, trazendo mais clareza e motivação para seus projetos. Busque ter mais consciência sobre o que a retrogradação proporcionou, quais reflexões e respostas você vem buscando. A influência de Capricórnio traz a necessidade de se organizar, definindo metas para concretizar seus planos, sendo mais prático e objetivo. Apesar disso, as mudanças não começam assim que Mercúrio retoma o movimento direto, existe uma influência ainda nos próximos dias, chamada de sombra pós-retrogradação. Então, não se assuste se as coisas demoram um pouco para pegar no eixo. Além disso, o Sol está formando uma conjunção com Plutão, o que pode nos deixar um pouco negativos, despertando sentimentos de angústia, 'crises existenciais' e a necessidade de buscar motivação para realizar até as tarefas mais básicas do dia.A volta do movimento direto de Mercúrio enfatiza a importância de refletir sobre situações que não aconteceram de acordo com suas expectativas, para poder crescer e alinhar seus planos de acordo com os ensinamentos tirados. É um momento de acessar suas inseguranças, buscando quebrar alguns padrões estabelecidos.O fim da retrogradação de Mercúrio traz mais clareza para identificar tudo aquilo que você vinha evitando, desde conversas mais burocráticas, até mesmo novos conhecimentos e projetos. Esse movimento pode trazer mais leveza para colocar em prática suas metas, possibilitando uma nova forma de ver a vida.O fim da retrogradação de Mercúrio em Capricórnio influencia a sua forma de planejar e colocar em prática suas atividades. É importante ter mais consciência do que deseja concretizar, confiando em seu poder pessoal.A Lua em Sagitário forma trígono com Quíron em Áries, enfatizando a capacidade de acessar sua sabedoria interior e escolher a cura ao invés da destruição. É um momento para buscar expansão, reconstrução e novos ciclos.O fim da retrogradação de Mercúrio, seu planeta regente, gera um clima mais leve, melhorando sua comunicação e trocas. Além disso, os trânsitos do dia pedem para visualizar tudo que precisar ser encerrado, que não está te fazendo bem. É importante aceitar que às vezes precisamos mudar os planos.Os trânsitos do dia enfatizam a busca por expansão e novos caminhos, trazendo muitos insights. É um momento propício para identificar quais aprendizados podem ser retirados a partir da retrogradação de Mercúrio, buscando melhorar a comunicação e a organização das suas metas.O fim da retrogradação de Mercúrio em um signo de terra traz a necessidade de repensar sobre sua inflexibilidade, pressa e dificuldade para se comunicar. Esse movimento é muito importante para poder encerrar ciclos que vem sugando sua energia, podendo ter mais motivação e insights sobre seus planos.A retomada do movimento direto de Mercúrio, seu planeta regente, te convida a repensar seus planos pessoais e profissionais de forma mais leve, buscando identificar como deseja expandi-los. É importante ter mais consciência do que vem te impedindo de alcançar suas metas.A volta do movimento direto de Mercúrio deixa você, pisciano, mais motivado a buscar novos conhecimentos. Apesar disso, lembre-se de dar um passo de cada vez, refletindo sobre tudo que ocorreu durante os últimos meses, para que as mudanças possam ocorrer da forma mais leve possível.Os trânsitos do dia podem trazer mais visibilidade sobre alguns comportamentos autodestrutivos que você está mantendo em sua rotina, e como eles podem acabar gerando muita angústia e ansiedade. É importante refletir sobre o que deseja mudar e colocar para fora toda sua força pessoal.Os trânsitos do dia pedem para que você, leonino, tenha mais paciência e busque refletir sobre decisões impulsivas e como elas trazem consequência para todos a sua volta. Esse movimento evidencia a importância de agir com mais responsabilidade afetiva.A retomada do movimento direto de Mercúrio em seu signo potencializa sua forma de se comunicar, trazendo mais objetividade, sem deixar de lado sua sensibilidade. Aproveite esse trânsito para ter mais clareza sobre suas intenções, organizando melhor seu tempo e seus pensamentos.