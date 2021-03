Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (17/3)

Fase de realizações



Agora o Sol, que está no final de Peixes, forma um excelente contato com Plutão, que transita por Capricórnio. Assim, o momento é de reconstrução, regeneração e reestruturação. Como Plutão ocupa um signo de terra, esta fase promete ser bastante produtiva, propícia ao trabalho e às iniciativas práticas. Estamos com maior disposição para realizar nossos projetos e ao mesmo tempo temos condições de perseverar e entender que a chave do sucesso e da concretização é a tenacidade. Os movimentos ecológicos atravessam um bom momento e podemos nos conscientizar de nossas responsabilidades, atuar de modo civilizado em relação ao planeta e inclusive nos filiar a algum grupo que defenda o meio ambiente e melhores condições de vida para o ser humano. A Lua, em Touro, também do elemento terra, reforça a influência positiva e construtiva de Plutão e nos ajuda a sacudir a poeira e a dar a volta por cima de velhos problemas e nos abrirmos para a novo. A fase é propícia à troca de confidências.



Áries

Graças ao Sol e Plutão seu êxito no setor profissional está favorecido. O período promete ser especialmente propício à carreira e à projeção pessoal. Aproveite para progredir naquilo que faz e dê vazão a seu lado batalhador e ambicioso. DICA: você está com boa cabeça para se organizar e colocar tudo seu em dia.



Touro

Seu espírito de solidariedade está mais marcante do que nunca nesta fase, em que o Sol e Plutão vibram em um uníssono harmonioso. Esses astros reforçam seu idealismo e lhe estimulam a se engajar em alguma ONG ou associação de bairro. DICA: sua mente anda bastante acelerada e você pode aprender mais.



Gêmeos

Durante esta fase sua necessidade de mudar está reforçada pelo astral, que lhe dá condições de analisar tudo com maior profundidade e lhe ajuda a não se perder em detalhes. DICA: você pode adotar uma atitude mais compreensiva no trato com todos, o que facilita seus relacionamentos afetivos e pessoais.



Câncer

O contato positivo do Sol com Plutão, que está no signo oposto ao seu, assinala uma fase em que você pode perceber ainda melhor o que se passa na cabeça das pessoas à sua volta. Você anda mais perspicaz em relação aos outros, o que evita atritos e mal-entendidos. DICA: a Lua favorece sua vida social virtual.



Leão

O Sol, em Peixes, harmoniza-se com Plutão, que está em Capricórnio, e torna o período excelente para você se concentrar no trabalho e cuidar daquelas pequenas coisas para as quais em geral não tem tempo. DICA: procure adotar uma dieta alimentar mais leve, saudável e natural e purifique seu organismo.



Virgem

Graças ao Sol e Plutão esta fase promete ser muitíssimo favorável para você se afirmar. Você pode revelar seu potencial e tende a dar o melhor de si em tudo o que fizer. A vida amorosa vai de vento em popa e se você está só é bem possível que conheça, on-line, alguém interessante. DICA: abra o coração!



Libra

O fato de o Sol e Plutão se harmonizarem facilita os assuntos caseiros e relativos à família e lhe torna uma pessoa mais presente e atuante em casa. Você pode reavaliar objetivamente o passado e isso lhe ajudará a aprender com antigas vivências. DICA: os momentos dedicados à autoanálise serão esclarecedores.



Escorpião

As atividades culturais e intelectuais estão favorecidas pelo bom aspecto do Sol com seu regente Plutão. Esse contato acentua o poder que você tem de absorver novos conhecimentos e informações, favorece os estudos, leituras e tudo o que esclareça e atualize você. DICA: seus relacionamentos tendem a ser ainda mais estimulantes.



Sagitário

Agora Plutão está em ótimo aspecto com o Sol, por isso você está em condições de agir com especial bom senso e objetividade, o que evita que entre em frias. Você tende a ser mais prudente e a pensar ainda melhor antes de tomar qualquer iniciativa. DICA: abra o coração e libere a expressão espontânea de seu afeto.



Capricórnio

O Sol e Plutão, em harmonia, anunciam uma fase estimulante e divertida, durante a qual os processos de expansão estão muito beneficiados. Os amores também estão em alta, mesmo porque você tende a verbalizar melhor seus sentimentos. DICA: você está mais perspicaz e sua mente anda mais aguçada.



Aquário

Nestes dias o Sol e Plutão aliam-se no sentido de aumentar seu poder psíquico e fazem com que a fase seja ideal para suas mentalizações. Sua fé anda bastante poderosa e através do pensamento positivo você pode atrair a realização de tudo de bom que deseja. DICA: mantenha-se vibrando em alto-astral.



Peixes

O Sol, em seu signo, junta-se a Plutão de modo a energizar ainda mais você. Esses astros ampliam seus horizontes e lhe estimulam a ver longe, o que será estimulante. DICA: sua necessidade de conhecer ideias e pessoas diferentes está em alta, por isso curtir as redes sociais pode ser uma boa pedida.