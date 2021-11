Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (17/11)

Ontem a Lua ingressou em Touro no fim do dia, depois de passar mais de dez horas fora de curso. Esse trânsito faz com que contratempos e desentendimentos sejam mais frequentes, além de nos deixar mais ansiosos.

Por isso, é normal que a produtividade de ontem não tenha sido como de costume. A frustração que sentimos nos dias em que as coisas saem do esperado é um sentimento muito comum, mas é preciso refletir que nosso corpo e a nossa mente não são capazes de funcionar exatamente da mesma forma todos os dias. Não somos máquinas.

Mesmo as pessoas que adquiriram um controle emocional mais aprimorado são afetadas pelos acontecimentos diários, que acabam gerando reações emocionais.

A presença da Lua em Touro te leva a refletir sobre a importância de fazer o seu melhor diariamente, mas sabendo respeitar os seus limites e compreendendo que você não pode controlar os eventos externos.

Aquário

A entrada da Lua em Touro ontem faz com que você consiga lidar de forma mais assertiva com os imprevistos que podem acontecer no trabalho. Apesar da destreza que é conferida pelas energias taurinas, é preciso ter cuidado para não agir de forma muito objetiva e acabar passando a impressão errada para as pessoas que convivem com você.

Gêmeos

O trígono que está se formando entre o Sol em Escorpião e Plutão em Capricórnio pode fazer com que você aja com arrogância, tentando impor suas opiniões. Tenha cuidado para não acabar fazendo com que o ambiente se torne hostil, principalmente no trabalho, onde você pode acabar perdendo o profissionalismo quando estiver com raiva.

Escorpião

O trígono que está se formando entre o Sol em Escorpião e Plutão em Capricórnio pode estar causando uma inquietação interna. Tenha paciência com você mesmo para entender seus sentimentos nesse momento. Não adianta fingir que nada está acontecendo, mas também é preciso ter cuidado para não levar todos os pensamentos negativos a sério demais.

Câncer

A entrada da Lua em Touro faz com que você se sinta mais calmo para refletir sobre aquilo que está te incomodando. Esse posicionamento lunar te ajuda a colocar os pés no chão para analisar os fatos com um pouco mais de objetividade. No trabalho, esse é um momento ideal para se organizar melhor e definir metas práticas.

Peixes

A Lua em Touro te desafia a procurar um ‘ponto de paz’ interno, que te ajude a voltar para o foco quando os pensamentos se tornarem muito acelerados. Aproveite esse momento para fazer esse esforço, pensando em um cenário, sentimento ou memória em que você possa se ancorar quando estiver se sentindo inseguro.

Leão

A entrada da Lua em Touro ontem te ajuda a acalmar os ânimos e definir metas para terminar a semana de forma mais organizada. Aproveite as energias taurinas para atualizar a sua agenda, checar prazos e resolver pendências. Por mais que essa etapa de organização seja cansativa, o sucesso dos próximos passos depende disso.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio se sentem mais autoconfiantes quando a Lua está transitando por outro signo de terra, como é o caso de Touro. Porém, o excesso de segurança em si mesmo pode fazer com que você trate outras pessoas de forma hostil e isso gera constrangimentos, principalmente no ambiente de trabalho.

Sagitário

A entrada de Lua em Touro indica a necessidade de desacelerar um pouco, refletir sobre as suas prioridades e colocar a vida em ordem antes de tomar decisões importantes. Os conflitos que você está vivendo nesse momento (sejam eles internos ou externos) não podem ser resolvidos com pressa. É preciso viver o processo para aprender o que é necessário.

Virgem

A influência da Lua em Touro faz com que você tenha mais facilidade em colocar as ideias em prática e resolver os contratempos que podem vir à tona. Porém, é preciso ter cuidado e refletir se você não está agindo de forma automática e deixando as suas emoções de lado. Busque internamente aquilo que te move e comece a viver de forma mais alinhada à sua essência.

Libra

A Lua em Touro te ajuda a acalmar o fluxo de pensamentos e entender quais os próximos passos devem ser tomados para colocar as demandas do trabalho em dia. A pressão que você coloca sobre si mesmo faz com que algumas atividades diárias que você gosta de fazer acabem se tornando pesadas demais. É preciso aprender a aproveitar os pequenos momentos.

Touro

Marte, que está próximo ao Sol em Escorpião, está formando uma oposição com Urano em Touro. Esse aspecto indica que você precisará estar aberto a mudanças, principalmente aquelas que partem da sua própria motivação. Não fique esperando que algo externo faça com que você se sinta inspirado.

Áries

Nos últimos dias, o Sol em Escorpião vem formando um trígono com Plutão em Capricórnio. Apesar de esse aspecto ser considerado harmônico, ele também indica mudanças profundas, com as quais nem sempre estamos preparados para lidar. Tenha cuidado para não ser resistente às mudanças que não são diretamente escolhidas por você. Foque naquilo que você pode mudar.



