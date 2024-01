Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (17/1)

Hoje o dia está repleto de beleza, conforto e afeto. A Lua no signo de Áries conversa amigavelmente com Vênus. Esse aspecto traz muito entendimento e harmonia. Pode ser que no período da tarde você sinta uma paz interior e vai desejar fortemente contribuir para o bem comum. Pode ser um bom dia para os encontros, pois os relacionamentos estarão mais saudáveis. E essa tranquilidade pode trazer muitos acertos, acordos, as melhores chances e os melhores resultados. Aproveite para cuidar de você, cuidar da beleza e espalhar amor por aí.

Áries

Hoje o universo quer te lembrar que, mesmo diante das adversidades da vida, você pode encontrar a beleza, a simplicidade e a autenticidade nas pequenas coisas ou dentro de você mesmo(a). Preste atenção as oportunidades de renovação e crescimento que estão a sua volta.

Touro

Pode ser que você esteja sentindo uma tensão entre a liberdade pessoal e o conformismo com as normas sociais. Tente romper com a rigidez, flexibilize um pouco mais, pois só assim você pode viver os relacionamentos com mais leveza. Hoje você pode experimentar o que é viver de forma plena e harmoniosa.

Gêmeos

Você sente que precisa fazer algo, qualquer coisa, pois nesses momentos de ruptura você é impulsionado(a) a buscar mudanças e a deixar para trás aquilo que já não é útil ou saudável para você.

Câncer

Libere seus apegos, abra espaço para uma vida mais plena e significativa, onde o compartilhar se torna a verdadeira fonte de riqueza. Lembre-se que o amor e a conexão emocional são tesouros verdadeiramente valiosos.

Leão

Seu maior prazer é abraçar a paixão e a criatividade, e usar esses elementos para moldar e aprimorar a vida. E só você pode se tornar o criador(a) da sua própria vida, dia sua rotina, canalizando sua energia e paixão para criar mudanças positivas e significativas.

Virgem

Aceite a incerteza como uma parte inerente da vida. A incerteza te convida a soltar a ilusão de controle e pode te conectar com o seu ser essencial, que existe independentemente de realizações externas ou validação social. Ao nos alinharmos com essa verdade mais profunda, podemos encontrar a paz e a serenidade que nos permitem navegar pela vida com mais equilíbrio e menos estresse.

Libra

Se entregue a correnteza, deixe tudo fluir. Muito cuidado para não projetar suas inseguranças nos relacionamento. Não projete no outro suas falhas e seus erros.

Escorpião

Não deixe que as expectativas externas atrapalhem seu caminho. Libere e expresse sua energia represada. Viva um dia dada vez, dê atenção para os meus filhos, ouvir a nossa intuição e a nossa voz interior, em um mundo que muitas vezes nos distrai com ruídos e interferências externas.

Sagitário

Essa voz interior através te chama o tempo todo, mas podemos avaliar. Gostaria de podemos experimentar uma sensação de paz, clareza e propósito em nossas vidas quando encontramos nossa verdade interior, não precisamos procurar mais nada nesta existência. A meditação pode nos ajudar a alcançar esse estado de realização interna, permitindo-nos viver nossas vidas com mais autenticidade e significado.

Capricórnio

Chegou a hora de integrar os dois lados e buscar equilíbrio na sua vida, A harmonização dos opostos nos ajuda a alcançar a plenitude e a realização interior. Explore suas riquezas emocionais, cultiver a autenticidade

Aquário

As transformações continuam acontecendo na sua vida. Somos convocados a encarar uma tarefa essencial em nossa jornada: a de nos abrir para a mudança e abraçar a transformação em nossas vidas.

Peixes

O dia de hoje vai te ajudar a compreender alguns trânsitos. A sensação é de que seu lado tem outro escorpiano escorpiano

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.