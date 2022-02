Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (16/2)

As energias leoninas, evidenciadas pela Lua Cheia que acontece hoje, nos fazem sentir mais dispostos e animados, mas também podem gerar comportamentos impensados baseados em pensamento egoístas. Como essa fase lunar faz com que algumas situações cheguem ao ápice, além de intensificar os nossos sentimentos, podemos acabar tomando decisões drásticas. Tenha cuidado para que o fogo leonino não seja prejudicial. O Sol está próximo a entrar em Peixes, fazendo com que a conexão com as pessoas amadas se torne mais natural e verdadeira. Como a sensibilidade e a empatia são características desse signo, esse posicionamento solar nos ajuda a resolver alguns desentendimentos que ocorreram ao longo do mês.

Áries

Os nativos de Áries são convidados a dar lugar ao seu coração, sua intuição e empatia nesse momento. É importante pensar nos outros e agir com cautela para não colocar algo a perder ou magoar alguém que você ama. Aproveite o dia para fazer coisas novas.

Touro

Hoje você, taurino, é convidado a dar lugar ao seu coração, sua intuição e empatia. Como a Lua em Leão pode te deixar mais impaciente, é importante pensar nos outros e agir com cautela para não colocar algo a perder ou magoar alguém que você ama. A intuição também te ajuda a desenvolver novas ideias para o trabalho.

Gêmeos

A oposição que está se formando entre a Lua e Saturno pode fazer com que você fique mal humorado. Esse aspecto tenso pode fazer com que você reaja de forma agressiva quando contrariado, mesmo em se tratando de assuntos triviais. É preciso ter cuidado para que isso não gere discussões sérias.

Câncer

Os nativos de Câncer ficam mais impulsivos com a presença da Lua em Leão. Esse posicionamento faz com que você pense de forma profundamente influenciada por suas emoções e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros. Tenha cuidado com decisões precipitadas.

Leão

As coisas que você repete (interna ou externamente) se tornam cada vez mais reais. Suas atitudes são movidas por suas crenças e o Universo reverbera aquilo que você manifesta. Para mudar os padrões de pensamento que são limitantes, você pode adotar como mantra diário a seguinte frase: tudo flui para mim com facilidade, alegria e abundância.

Virgem

Os astros despertam uma reflexão importante: sua noção de prosperidade e realização pode estar muito atrelado a dinheiro. Nesse momento, somos levados a perceber que a saúde, a paz e o autoconhecimento são mais importantes que os bens materiais - afinal, não conseguimos evoluir profissionalmente (e financeiramente) sem cuidar da saúde mental e física.

Libra

A presença da Lua em Leão hoje faz com que você pense de forma profundamente influenciada por suas emoções e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros. É importante ter cuidado para ser mais gentil na forma de se comunicar, evitando discussões desnecessárias.

Escorpião

Hoje e amanhã são dias em que a conjunção de Vênus e Marte está bem forte, favorecendo a definição de certas questões e movimentos que serão positivos não só agora, mas também a longo prazo.

Sagitário

Aproveite o dia de hoje para se perguntar: o que está te movendo nessa fase da sua vida? Não disperse sua energia - direcione-a para o que você realmente deseja e tenha confiança total de que você vai conseguir executar isso com maestria.

Capricórnio

Acerte sua postura, abra o peito e confie que as decisões que você está sentindo de tomar, são as melhores para a sua jornada. Não vibre no medo, na insegurança, no passado. Foque no que você vai semear agora para o seu futuro.

Aquário

Às vezes, é necessário ter atenção para dar mais lugar ao seu coração, sua intuição e empatia nesse momento. A presença da Lua em Leão pode fazer com que você fique mais orgulhoso. É importante pensar nos outros e agir com cautela para não colocar algo a perder ou magoar alguém que você ama.

Peixes

Os nativos de Peixes tendem a ser mais sensíveis, deixando a razão em segundo plano. Por isso, a presença da Lua em Leão hoje pode fazer com que você pense de forma profundamente influenciada por suas emoções e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros.

