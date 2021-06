Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (16)

Ontem a Lua ficou fora de curso durante todo o dia, trazendo imprevistos e desentendimentos que se configuraram como um desafio para manter a paciência e a razão.

Nesta madrugada esse astro ingressou em Virgem e nos ajuda a equilibrar o sentimento de confusão mental que foi causado pelo trânsito lunar de ontem.

As energias virginianas nos ajudam a ser mais racional do que emocional, o que é muito importante nesse momento em que muitos planetas estão retrogradando e precisamos ter extremo cuidado para não tomar decisões mal planejadas e precipitadas.

Este posicionamento lunar também nos deixa mais curiosos, despertando interesse pelos problemas dos outros e nos motivando a ajudá-los, porque gostamos de nos sentir úteis e prestativos.

Você tende a estar sempre disposto a apoiar as pessoas amadas, mas pode ser um pouco indiferente com aquelas que não fazem parte do seu círculo de pessoas próximas.

Nesse movimento de revisão interna e externa, devido à retrogradação de Mercúrio, Plutão e Saturno, somos convidados a exercer a empatia mesmo com quem não somos afetivamente envolvidos.

O que seu signo revela para hoje, quarta-feira (16)

Aries

Os arianos são impulsivos e agitados e podem ficar excessivamente críticos (consigo mesmo e com as pessoas ao redor) quando a Lua se encontra posicionada em Virgem. Para que isso não te afete negativamente, repense a forma como você expressa suas opiniões, para que elas sejam construtivas. Falar com grosseria apenas gera um clima hostil.

Touro

Assim como Touro, Virgem é regido pelo elemento terra e quando a Lua está transitando por esse signo, você se sente mais confiante e seguro, porque consegue ter mais domínio sobre as suas emoções. Hoje é um bom dia para resolver pendências e dialogar, com empatia e paciência, com aquela pessoa que você discutiu recentemente.

Gêmeos

A conjuntura astrológica atual indica um bom momento no trabalho, porque as energias virginianas fazem com que você tenha mais disposição e desenvoltura para cumprir seus compromissos e lidar com os imprevistos de forma resiliente. Tenha cuidado para não querer fazer tudo de uma vez e acabar se frustrando.

Câncer

Os nativos de Câncer podem ver problemas onde não tem quando a Lua (seu planeta regente) está transitando pelo signo de Virgem. Lembre-se que quando a sua opinião for magoar alguém e não agregar nada à vida da pessoa, você deve guardá-la para si. Mesmo que você tenha boas intenções, suas palavras podem ser prejudiciais.

Leão

Nos últimos dias, em que a Lua estava transitando pelo seu signo, suas emoções estavam à flor da pele. Com a entrada desse astro em Virgem, você consegue ser mais racional e ponderado. Porém, é necessário ter cuidado para não adotar uma postura arrogante e presunçosa, que cria hostilidade em casa e no trabalho.

Virgem

Com a Lua transitando pelo seu signo, você tem mais serenidade para controlar seus sentimentos, diferentemente da ansiedade e impulsividade que você estava sentindo enquanto esse astro estava em Leão. Por isso, aproveite esse momento para resolver os desentendimentos que aconteceram nos últimos dias.

Libra

Os nativos de Libra conseguem ter um pensamento mais claro e coeso quando estão sendo influenciados pelas energias virginianas. No trabalho, esse é um bom momento para revisar seus projetos e planejar, com cautela, os próximos passos a serem seguidos. No amor, aproveite esse momento para resolver desentendimentos.

Escorpião

Sagitário

O posicionamento da Lua em Virgem pode gerar um sentimento de cobrança e de irritabilidade. Na realidade, você tende a se sentir mal consigo mesmo, porque analisa demais suas atitudes e pensamentos. O problema ainda maior é projetar a insatisfação consigo mesmo nas pessoas ao seu redor, tenha cuidado.

Capricórnio

Assim como Capricórnio, Virgem é regido pelo elemento terra. Quando a Lua está transitando por esse signo, você se sente mais confiante e seguro, porque consegue ter mais domínio sobre as suas emoções. Aproveite para resolver pendências e discussões que aconteceram nos últimos dias. Revise seus projetos de trabalho.

Aquário

A presença da Lua em Virgem faz com que você, aquariano, sinta o peso das suas escolhas. Tenha cuidado para não focar apenas no sentimento de culpa, perdendo a oportunidade de transmutar essas situações desafiadoras em grandes aprendizados. Lembre-se, também, de não se prender ao orgulho, negando suas falhas.

Peixes

O posicionamento da Lua em Virgem (signo oposto complementar de Peixes) te convida a ‘colocar os pés no chão’ e olhar para os desafios que está vivenciando com mais racionalidade, em detrimento dos seus sentimentos. Muitas vezes, você pode se deixar levar por ele e depois não compreende porque sofre tanto com as consequências.

