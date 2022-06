Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (15/6)

Câncer

A Lua cheia em Sagitário nos ajuda a iniciar um período de mais otimismo, além de nos convidar a olhar para situações e sentimentos que estavam 'nebulosos' até agora. Apenas quando entendemos nossos próprios pensamentos podemos lidar com os problemas da vida social. Nesse momento, somos convidados a refletir sobre as nossas verdades, os valores que foram construídos e que servem como base para todas as decisões. Precisamos encontrar novos recursos para lidar com nossas emoções perante a essas situações desafiadoras que estão se desenvolvendo. É importante não ter medo de revisar seus valores, porque estamos (ou melhor, precisamos estar) em constante processo de evolução.A poderosa lunação que está acontecendo desperta a sua sensibilidade. Você consegue perceber de forma mais clara seus próprios sentimentos e os das pessoas ao seu redor. Para não ficar sobrecarregado, você precisa acolher suas emoções e deixar ir as que estão sendo um fardo, para iniciar esse novo ciclo com mais leveza.Estamos vivendo um momento delicado, em que nossas emoções estão constantemente em ebulição. Mesmo em meio a esse contexto, é preciso encontrar formas de se conectar com as pessoas com quem nos relacionamos. Quando a Lua entra na fase cheia em Sagitário, somos levados a refletir sobre aquilo que estamos valorizando.A lunação que está acontecendo em Sagitário te convida a refletir sobre aquilo que não está contribuindo para a sua evolução. Você tende a refletir sobre as cobranças e tensões que têm vivido em suas relações afetivas. É necessário tomar consciência da sua parcela de culpa e analisar como você tem tratado as outras pessoas.A Lua cheia em Sagitário te leva a entender que é preciso estar aberto para repensar sobre o que tem motivado suas escolhas. A lunação traz mais clareza para olhar para dentro. Assim, é possível enxergar o futuro com coragem, mas sem exagerar nas expectativas.A lunação evidencia a necessidade de encontrar equilíbrio psicológico para construir relacionamentos estáveis. Em momentos delicados como o que estamos passando, torna-se nítido a importância das outras pessoas em nossas vidas. Estamos sendo desafiados a viver com mais consciência e empatia.Estamos passando por um momento de transição como sociedade, mas isso também evidencia transformações pessoais. A lunação que acontece nesse momento te convida a sair da sua zona de conforto para expressar aquilo que você está sentindo. Apenas através do diálogo sincero você pode aprender com o desafio que está vivendo.A lunação que está acontecendo hoje é especialmente poderosa, trazendo insights importantes acerca dos conflitos internos que você está vivendo. Todas as situações que estão se desenrolando neste momento têm o intuito de abrir os seus olhos para perceber aquilo que você precisa alterar para evoluir.Os nativos de Virgem são exigentes consigo mesmos e com os outros ao seu redor. Por mais que as suas intenções sejam boas, você tende a se esquecer de refletir sobre a forma como comunica as suas opiniões. A lunação que está acontecendo coloca em evidência que a falta de empatia pode estar dificultando seus relacionamentos.Essa semana promete acontecimentos importantes, e é preciso ter flexibilidade e resiliência para aprender tudo o que puder com os desafios que está vivendo. Por mais que você fique irritado com a falta de estabilidade emocional, essas situações delicadas culminam em grandes lições, se você estiver disposto a percebê-las.A lunação que está acontecendo nesse momento te convida a encarar com coragem os desafios que você está enfrentando. Olhe atentamente para suas emoções, que te ajudam a identificar o que precisa ser modificado. Em suas relações afetivas, vale colocar em pauta assuntos delicados, com foco em dialogar e resolver.Os nativos de Libra tendem a se sentir ansiosos quando a Lua está posicionada em Sagitário. A lunação que está acontecendo nesse signo desperta um maior fluxo de pensamentos e você precisa acalmá-los para compreender o que sua intuição está te mostrando. Liberte-se de tudo aquilo que você sabe que está te prejudicando.A lunação que está acontecendo nesse momento faz com que seus sentimentos fiquem à flor da pele. É importante acalmar essa inquietação mental, observando atentamente os pensamentos que são despertados por essa conjuntura astrológica. É necessário ter coragem para desapegar daquilo que tem sido um obstáculo para você.