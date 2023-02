Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (15/2)

Aquário

Hoje a Lua está em Sagitário e forma muitos aspectos positivos, fazendo com que esse seja um dos dias mais bonitos de fevereiro! Principalmente no período da noite, será um ótimo momento para encontrar pessoas que você ama, trocar inspirações e dar boas gargalhadas. Além disso, Vênus forma uma poderosa conjunção com Netuno em Peixes hoje, nos deixando mais sonhadores e intuitivos. O encontro entre esses dois planetas nos convida a mergulhar ao encontro do nosso eu interior. É muito importante dar atenção aos medos, sonhos, alegrias, inseguranças e todas as suas emoções mais profundas.A conjunção entre Vênus e Netuno te desafia a perceber algumas coisas que você estava escondendo de si mesmo - alguns sentimentos, ideias e vontades de mudar. Aproveite para abraçar esses processos com coragem, apoiando-se na sua autoconfiança.O contexto astrológico de hoje desperta seus sonhos mais profundos, e pode te ajudar a enxergar o que está te impedindo de conquistá-los. Aproveite esse momento de expansão para abraçar seu lado mais sensível e escutar a sua intuição.A Lua em Sagitário te ajuda a diminuir as cobranças para se conectar com as coisas boas que a vida tem para oferecer. Aproveite para debater novas ideias e enxergar outras perspectivas. É muito importante abaixar a guarda para crescer e aprender com as pessoas à sua volta.O encontro entre Vênus e Netuno em Peixes, que é o signo oposto a Virgem, pode fazer com que o sentimento de nostalgia fale mais alto, e você acabe visitando situações do passado. Faça o trabalho que for preciso para ressignificar as lembranças dolorosas, para conseguir encará-las como aprendizado.O encontro entre Vênus e Netuno faz com que as pessoas de Touro fiquem mais desconectadas da realidade, perdidas nos pensamentos. Para retomar a produtividade, é preciso estar bem com você mesmo e acolher seus sentimentos.O encontro entre Vênus e Netuno em Peixes, que é um signo de água assim como Escorpião, te convida a refletir sobre aquilo que pode ser aprimorado em sua vida, para que você se sinta mais contente no dia a dia. Tenha cuidado para não tentar fugir dos seus sentimentos.O encontro de Vênus e Netuno em Peixes aflora sua sensibilidade, e proporciona momentos de conexão intensa com quem você ama. Lembre-se também de dar mais atenção a você mesmo, aos seus sentimentos e ao que está acontecendo internamente - aquilo que só você sabe.As pessoas de Libra são regidas por Vênus e, por isso, o encontro deste planeta com Netuno é muito significativo para você. Alguns sentimentos 'escondidos' podem vir à tona, e será preciso ter coragem para admitir algumas coisas - para você mesmo e para quem você ama. Tenha conversas sinceras.A presença da Lua em Sagitário te deixa mais extrovertido e disposto a partilhar suas ideias e sentimentos. Não tenha medo de se abrir para quem você ama, e também de expressar suas ideias no trabalho. Permita-se sonhar e perseguir seus sonhos.A Lua em Sagitário pede que você cumpra o que precisa ser cumprido com mais felicidade, sentindo alegria por viver mais um dia. Lembre-se dos motivos que você tem para agradecer todos os dias, e expresse seus sentimentos para quem você ama.A Lua em Sagitário te deixa mais confiante e aberto para o mundo. Aproveite para se conectar com as pessoas através de conversas sinceras, falando sobre seus planos e desejos. Não se esqueça de motivar quem você ama, mesmo quando vocês não partilham os mesmos sonhos.O encontro entre Netuno e Vênus em Peixes é muito poderoso, e mexe com as emoções mais profundas das pessoas de Câncer. Acolha o que sentir e converse com quem você ama, mas tome cuidado para não deixar questões do passado tomarem a sua alegria de viver o presente.