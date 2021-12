Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (15/12)

Desde ontem o Sol está caminhando por Touro, o que deixa cada vez mais evidente a nossa necessidade de harmonizar nossa vida, em todos os aspectos possíveis. Como esse signo é relacionado aos prazeres, é importante dar uma atenção especial para a sua casa nesse momento, porque é o lugar que mais temos ficado durante o isolamento social. Para a maioria das pessoas, isso também significa uma rotina muito diferente, convivendo com as mesmas pessoas de forma quase exclusiva, o que pode ser muito estressante.

Aquário

Os aquarianos podem se sentir ansiosos hoje, devido à presença da Lua em Touro, que desperta uma energia muito diferente do espírito inovador e destemido dos aquarianos. Por isso, não se culpe caso você se sinta confuso ou indeciso, apenas compreenda que hoje não é um bom dia para tomar decisões importantes.

Gêmeos

Os geminianos podem ficar ansiosos com a presença da Lua em Touro, aflorando suas preocupações. Por outro lado, você também se sente mais centrado e determinado. É importante organizar suas tarefas para conseguir cumpri-las sem estresse. Apenas tome cuidado para não se cobrar demais.

Câncer

Para os nativos de Câncer, quando a Lua está em Touro e a estabilidade relacionada a esse signo pode ser uma das suas características que precisam de mais atenção para o próximo ano. Quando focamos muito em nossos erros ou medos, temos mais dificuldade em mudar o comportamento. É necessário olhar para suas imperfeições como fontes de aprendizado e autoconhecimento.

Escorpião

Você tende a ignorar seus sentimentos, mas isso apenas faz com que eles se intensifiquem (é o mesmo que focar em não pensar em algo, o que gera o efeito contrário). A influência da Lua em Touro te convida a ser mais acolhedor consigo mesmo, buscando entender e respeitar o seu processo.

Leão

Os leoninos se sentem bem com o Sol transitando por Sagitário porque sua autoestima é elevada, o que tem potencial para ser construtivo e destrutivo. Por isso, aproveite os próximos dias em que o Sol estará evidenciando as energias desse signo para expandir e desenvolver suas ideias.

Peixes

A presença da Lua em Touro te convida a colocar os pés no chão, o que pode fazer com que você se sinta dividido entre razão e emoção. Seus sentimentos estão aflorados, mas, ao mesmo tempo, você tende a cobrar mais responsabilidade e foco de si mesmo. Respire fundo quando sentir-se ansioso e busque equilibrar essas duas tendências.

Libra

Com a Lua crescente em Touro, os librianos se sentem mais inspirados e determinados a fazer aquilo que lhes desperta paixão. Por isso, podem se sentir muito irritados caso o seu trabalho não for compatível com suas expectativas. Fazer um plano detalhado com metas a curto, médio e longo prazo te auxilia nesse processo.

Sagitário

Os sagitarianos são expansivos e independentes, o que pode fazer com que as pessoas tenham dificuldade em se relacionar com você. Nesse momento em que a Lua está em Touro você deve ter cuidado com comportamentos extremistas, para conseguir manter um convívio harmonioso em casa e no trabalho.

Touro

O posicionamento da Lua em Touro te auxilia a se comunicar com mais assertividade e paciência, o que é interessante para apresentar uma nova ideia ou até mesmo argumentar sobre a possibilidade de ganhar um aumento no trabalho. A presença do Sol em Sagitário pode impulsionar sua vida profissional e financeira.

Capricórnio

Hoje a Lua está transitando por um signo de terra, assim como Capricórnio. Por esse motivo, você tende a ser muito crítico consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor, mas esteja consciente sobre o impacto que a sua opinião pode ter para o outro. Lembre-se de ter sensibilidade para escolher as palavras em um diálogo.

Áries

Hoje é um ótimo dia para se dedicar ao trabalho, porque o posicionamento da Lua em Touro impulsiona a intelectualidade e, assim, você cumpre suas obrigações com mais facilidade. Como o Sol ainda está em Sagitário, você consegue ter mais confiança em si mesmo, mas deve ter cuidado com atitudes impulsivas.

Virgem

Os virginianos são conhecidos como os mais críticos do zodíaco, o que pode ser evidenciado quando a Lua está em Touro. Apesar de esse signo ser mais paciente e calmo, quando comparado à Virgem, a sua influência pode gerar certa tensão nesse momento. Compreender falhas é essencial no processo de evolução, mas focar nelas não te ajuda a evoluir.



