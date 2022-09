Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (14/9)

Sagitário

Desde ontem, a Lua está transitando por Touro, despertando um pensamento mais prático e estratégico. Por isso, podemos aproveitar a influência taurina para direcionar nossa atenção ao trabalho, principalmente na parte da manhã. No início do dia, a Lua estará formando um trígono com Vênus em Virgem, o que proporciona uma vantagem na capacidade de lidar com diálogos importantes de forma mais racional. Por isso, caso você precise lidar com um assunto delicado ou burocrático hoje, é interessante fazer isso até às 14 horas. No fim do dia, as coisas podem ficar um pouco complicadas, porque a Lua se encontrará com Urano, além de formar uma quadratura com Saturno. Esses aspectos indicam mais impaciência e probabilidade de confusões e discussões - seja cauteloso.A presença do Sol em Virgem pode estar fazendo com que você se sinta mal humorado, além de despertar uma cobrança em relação às suas responsabilidades. Tenha cuidado, principalmente, para não projetar esses sentimentos incômodos em seus relacionamentos e tentar achar uma saída mais fácil para resolver os seus problemas.Hoje a Lua em Touro forma um aspecto harmônico com Netuno (seu planeta regente) em Peixes, que nos deixa mais sensíveis e disponíveis emocionalmente. Aproveite essa noite para ter um momento romântico com quem você se relaciona, ou para ter um momento de auto acolhimento.Apesar da influência do trânsito da Lua por Touro despertar mais serenidade, você deve ter cuidado para não gerar discussões desnecessárias geradas por sua teimosia. Muitas vezes, você pode ser inflexível com relação a novas ideias, querendo que tudo seja feito à sua maneira. Uma mudança de postura pode te surpreender.Os trânsitos astrais desse momento voltam a sua atenção para a suas amizades. Reflita sobre aquelas que têm sido construtivas e as que estão te desviando do seu foco. Além disso, reflita também sobre as necessidades básicas que você tem negligenciado, como o cuidado com o seu corpo e com a sua alimentação.Aproveite o dia de hoje para fazer as coisas de forma diferente: tente não focar tanto nos sentimentos e pensamentos negativos ou repetitivos. Você pode treinar a habilidade de perceber uma emoção, acolhê-la, entender como ela se aplica no contexto em que você está e, então, deixá-la ir.A conjunção que acontece entre a Lua e Urano no seu signo te ajudam a revolucionar algo em sua vida. Reflita sobre algo que está te incomodando e que precisa de transformação, e desenvolva a sua resiliência para lidar com essas situações.A criatividade que é evidenciada pelo encontro entre a Lua e Urano em Touro configura um bom momento para criar coragem de seguir sua intuição, percebendo que manter-se apenas no pensamento racional faz com que você perca a conexão consigo mesmo(a). Aproveite o fim de semana para ter um momento de autocuidado.O encontro entre a Lua e Urano em Touro te convida a refletir sobre os hábitos que não tem sido construtivos para você. Aproveite esse momento para deixar ir tudo aquilo que tem impedido o seu crescimento. Não seja resistente a essas mudanças, porque em algum momento você precisará fazê-las e é melhor que isso parte de você do que de uma necessidade externa.O encontro entre a Lua e Urano pode despertar novas ideias e também te ajuda a ter conversas inovadoras, que podem mudar o rumo dos seus relacionamentos. Mantenha a mente aberta para compreender o ponto de vista da outra pessoa, sem tentar modificá-lo. Você pode aprender muito se deixar o orgulho de lado.Além de ser um momento favorável para cuidar de você esteticamente, você também pode aproveitar a influência de Touro para curtir as coisas da vida com mais presença. Aproveite as refeições com atenção, deixando de lado o celular e a TV. Fazer um detox das redes sociais pode ser muito benéfico hoje.A conjunção que se forma entre a Lua e Urano hoje te convida a fazer as coisas de uma forma diferente. Comece com coisas básicas, por exemplo cozinhando caso você não costume fazer isso ou pedindo uma comida gostosa caso você já tenha o hábito de cozinhar no seu dia a dia. Também é importante ter um momento de autocuidado.A presença da Lua em Touro te convida a refletir sobre aquilo que tem sido um peso em sua rotina e que precisa de transformação. As energias do encontro desse astro com Urano te ajuda a ter ideias inovadoras para fazer essas mudanças. Lembre-se que para crescer é preciso se desprender de crenças e de comportamentos limitantes.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.