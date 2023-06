Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (14/6)

Gêmeos

Uma conjunção entre a Lua e Júpiter nos deixa um tanto emocionados neste dia. Coisas pequenas tendem a parecer realmente maiores, e isso vale especialmente para o que é bom. Cuidado para não fazer grandes promessas, em especial para o seu amor ou para pessoas que trabalham para você. O signo de Touro, onde esse aspecto acontece, pede estabilidade, conforto e segurança, portanto você poderá sentir a necessidade de cuidar do seu lar, comprar coisas novas ou mudar a decoração com aquilo que já tem. Esse é um excelente dia para comer fora de casa, em um jantar especial. Mas cuidado: aspectos tensos entre a Lua, Vênus e Marte podem causar brigas motivadas por ciúmes.Tente resgatar o seu motivo interior de orgulho, Geminiano, você precisa se tratar com mais carinho e compreensão. Tem praticado o acolhimento e o perdão de si mesmo? Esse é um bom momento para cuidar de feridas antigas e entender que a cobrança do outro diz respeito apenas às expectativas dele mesmo. Boa fase para o amor.Saturno pede que você reserve um tempo para se permitir ser um pouco menos regrado. Está tudo bem em se fazer alguns agrados; de vez em quando é bom ficar sem fazer nada também. A Lua e Júpiter aumentam significativamente sua intuição para os negócios e a vida profissional. Aproveitar as suas conquistas é algo que você, mais do que ninguém, merece fazer.Uma fase tranquila, em que você é levado a olhar para dentro. Busque se conhecer melhor, entender o que realmente te faz feliz. Nesse momento, se dedicar à sua fé é algo que fará toda a diferença. Saturno faz bons aspectos com Júpiter e Vênus, trazendo sorte no trabalho, em especial se você ocupa posições de liderança ou destaque.A Lua entrou no signo de Touro, favorecendo suas habilidades no trabalho. Esse trânsito também pede que você cuide mais do seu conforto emocional: prepare um banho relaxante, marque uma sessão de massagem, peça algo diferente para comer ou, quem sabe, se leve para jantar. Esse momento de prazer na própria companhia é importante. Com a Lua e Júpiter unidos no céu, você tem o coração cheio de esperança e otimismo.Essa é uma fase de sorte no amor, e é possível que hoje você tenha conversas importantes com a pessoa que é seu interesse romântico. Júpiter e Lua em conjunção no signo de Touro despertam o desejo de fazer algo em família, ou então de surpreender seus familiares e amigos de longa data com mimos e palavras de afirmação.Alerta vermelho para Escorpianos comprometidos, em especial aqueles em situações enroladas: a Lua em Touro traz insegurança, e isso é reforçado por Júpiter, que aumenta todas as influências do zodíaco. Antes de pensar em tomar satisfações com o seu amor, anote tudo o que pensa e reserve. Se ainda fizer sentido daqui a sete dias, siga em frente, mas se não for o caso, apenas desista. Essa é uma boa fase no trabalho, que tal focar a sua atenção nele?Você irá refletir muito sobre o valor de seu atual trabalho. Será que está realmente fazendo o que gosta? Tem recebido uma compensação financeira que vale o estresse e o comprometimento de suas horas de lazer? Se isso estiver bem alinhado dentro de você, certamente terá um dia muito bom. A vida sexual anda em alta, graças a movimentos que acontecem no signo de Leão.Cuidado para que sua autoestima e autoconfiança não extrapolem os limites. Aliás, a necessidade de se autoafirmar tem um outro lado: já que todos os extremos se tocam, essa sua fase atual flerta com o medo da rejeição, a insegurança e a imaturidade. A Lua em Touro reforça o seu lado ciumento, espere alguns dias, logo isso passará.Apesar de continuar em Leão, Vênus se encontra com a Roda da Fortuna, trazendo muita autoestima, carisma e magnetismo pessoal para você, Taurino. Tente encontrar os pontos que te deixam orgulhoso de si mesmo, o que pode ser algo físico, intelectual ou uma característica social, como gentileza, por exemplo. A Lua em Touro te deixa mais sensível, então evite as situações delicadas.Você se sente mais leve e estável, agora que a Lua deixou seu signo. Ainda deve pensar sobre o que é autonomia e independência em sua vida, e como elas se mostram para você. Tente evitar discussões a todo custo, pois elas podem te deixar irritado além do limite. Marte em Leão te deixa atento e confiante, o que é bom para o trabalho.É possível que algo aconteça hoje para te lembrar de seu valor pessoal. De vez em quando, é importante agir como protagonista, sem se importar com o que as outras pessoas irão pensar sobre essa atitude, Libriano. Você tem racionalizado muito seus sentimentos, quando essa é a hora de dar lugar para seus instintos te ajudarem a compreender melhor as coisas.Seu corpo demonstra cansaço, mas seu espírito segue leve. Há um ângulo tenso entre o Sol e Netuno que pede por calma e reconhecimento do próprio eu. Lua e Júpiter em Touro trazem oportunidades de novas parcerias profissionais. 