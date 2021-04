Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (14/4)

Vênus favorece os amores



À frente do Sol, às 15h23 o planeta Vênus ingressa em Touro, seu próprio domicílio zodiacal, por isso nas próximas semanas reforça ainda mais nosso gosto pelo trabalho e de quebra favorece os amores. O momento é ideal para a gente se concentrar no lado material da realidade e dar vazão ao nosso lado mais eficiente e objetivo. Nossa capacidade de ganhar dinheiro está em alta e podemos administrá-lo com especial bom senso. Os negócios com imóveis também estão favorecidos por esse trânsito de Vênus, que convida a inversões mais sólidas e conservadoras. Mas a melhor notícia é que a passagem de Vênus por Touro nos torna mais estáveis no amor, além de ainda mais doces, meigos e afetuosos. Podemos apreciar e cultivar uma relação sólida e duradoura, com alguém que nos transmita ao mesmo tempo afeto e segurança. Como esse é um signo terrestre, todo o contato que a gente tiver com a natureza terá um poderoso efeito terapêutico. Lidar com a terra nos fará especialmente bem.



Áries

Hoje Vênus deixa seu signo e passa a facilitar o lado material de sua vida. Você está em ótimas condições de incrementar seus rendimentos e de fazer com que eles rendam mais. DICA: para que tudo corra perfeitamente bem nos assuntos do coração é essencial que você não veja seu par como propriedade sua.



Touro

Seu regente Vênus ingressa às 15h23 de hoje em seu signo, onde passa a reforçar seu charme e seu poder de sedução e favorece todos os cuidados com o visual. Aproveite esta fase para embelezar-se. DICA: Vênus faz com que seja mais fácil demonstrar seus sentimentos, por isso os momentos a dois serão especiais.



Gêmeos

De hoje em diante Vênus transita pelo signo anterior ao seu. Assim, é importante do que nunca que você não queira rimar amor com dor nem adote um comportamento dependente em relação a quem ama. DICA: seja realista não apenas no amor, mas também em relação aos negócios e finanças e evite transações confusas.



Câncer

A nova posição de Vênus dá total proteção aos relacionamentos de amizade e, se você está só, até possibilita que um deles se transforme em algo mais. Você pode travar contato com pessoas simpáticas e afetuosas e estar em grupo será gratificante. DICA: tende a haver um clima de maior cumplicidade com quem você gosta.



Leão

A partir de hoje Vênus magnetiza o ponto culminante de seu céu natal, onde faz com que você exerça uma maior autoridade sobre as outras pessoas, de modo natural. O sucesso, social e profissional, está ao seu alcance, e você pode se projetar no que faz. DICA: é importante que você não se exija demais e distenda-se ao máximo.



Virgem

As emanações de Vênus passam a incidir de modo harmonioso sobre seu signo. Assim, fazem com que você sinta-se mais vital, otimista e confiante. Você está em condições de enxergar ainda mais longe e pode aprender muito com o mundo a sua volta. DICA: seu poder de religar-se ao Todo está em alta.



Libra

Vênus passa a ativar seu setor do inconsciente e faz com que você entenda mais claramente seus sentimentos. Sua necessidade de mudar as coisas à sua volta está em alta e você pode aproveitar esta fase para se libertar de tudo o que considera ultrapassado. DICA: não alimente desconfianças nem encucações.



Escorpião

Agora Vênus magnetiza seu setor do "outro". Assim, assinala um período ótimo para você demonstrar todo interesse que sente pelas pessoas e conscientizar-se da importância delas na sua vida. DICA: apenas não compita nem fique se comparando demais com os outros e sobretudo evite situações de confronto.



Sagitário

A passagem Vênus por sua casa do trabalho faz com que as semanas vindouras sejam propícias para você se concentrar nas atividades práticas e demonstrar toda sua boa vontade na execução de suas tarefas. DICA: Vênus faz com que os cuidados com a saúde sejam particularmente frutíferos a partir de agora.



Capricórnio

Graças ao trânsito de Vênus por sua casa da alegria e da vitalidade, inicia-se um período muito favorável para você, que pode curtir plenamente o lado bom da vida. DICA: as atividades de lazer e os amores estão em alta e se o seu coração está vago é bem provável que não continue assim por muito tempo.



Aquário

Vênus energiza seu signo de concepção, por isso faz com que as próximas semanas sejam benéficas para você se dedicar ainda mais à sua família e aos assuntos caseiros. Procure reavaliar o passado e tente aprender com antigas vivências, para não repetir velhos erros. DICA: bom período para embelezar sua casa.



Peixes

A nova posição de Vênus reforça ainda mais sua necessidade de se entender e estabelecer uma ponte de contato com as outras pessoas. Dialogar com elas e aprender com suas ideias será bastante enriquecedor. Sua curiosidade está em alta e o momento é ótimo para você iniciar algum curso. DICA: evite discussões.