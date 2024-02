Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (14/2)

Hoje os seus sentidos estarão mais alertas, os poros super abertos e você com um novo olhar sobre as mesmas coisas. É a Lua que chegou no signo de Touro trazendo novas sementes. Você só precisa se despedir de alguns pertences, ou seja, romper com algumas situações. E eu te pergunto: O que nutre sua vida em tempos tão oscilantes? Marte vai encontrar Plutão. É a ação que transforma. É a TransformaAção. Mergulhe nos porões da sua alma, pode ser desconfortável, mas limpar essa sujeira será um grande alívio. Tente não se machucar, nem machucar ninguém, pois você não vai conseguir evitar ou fugir das modificações. E aquela parede que te impede de ver a realidade já foi rachada e por mais que você se sinta impotente diante dos acontecimentos, lembre-se que só você pode transformar e mudar a situação.

Áries

Marte e Plutão não estão brincando. Eles inflamam os ânimos e seu lado paciente e diplomático vai ficar parado e pesado. Vai ferver, evite jogar lenha na fogueira em relação a amigos.

Touro

Marte e Plutão se unem para testar sua paciência, taurino(a). Algumas parcerias vão se aproximar e novos contratos podem surgir, mas muito cuidado com qualquer atitude autoritária.

Gêmeos

Você pode viver algum tipo de embate ou discussão. E tudo isso por conta das suas ideias, tente silenciar mais e não perca sua energia, escolha melhor as suas batalhas.

Câncer

Entre os dias 12 e 15, você vai se sentir como um vulcão prestes a entrar em erupção. Você vai atravessar dias tensos nas finanças e vai ter que encarar algumas transformações.

Leão

Evite conversas, trocas e discussões. Até amanhã você pode ficar mais zangado(a) ainda. Silencie e evite discussões acaloradas. Pode ser que você provoque e se sinta provocado(a).

Virgem

Chegou a hora de resolver né, virginiano(a)? Você já esperou demais. Está esperando o que? Muito cuidado para não sair brigando com todo mundo, principalmente com pessoas do trabalho.

Libra

Não tente equilibrar tudo na bandeja. Hoje e amanhã você estará sentindo com muita intensidade a conjunção entre Marte e Plutão. Evite jogos, competições ou qualquer situação que envolva suas paixões. Alguém vai tentar se apropriar das suas ideias e os seus filhos vão exigir mais a sua atenção.

Escorpião

Sua casa está mais barulhenta nessa semana. O clima está esquentando devido ao encontro em Marte e Plutão. Você está passando por uma crise doméstica, familiar ou emocional, mas se organize, faça um planejamento e tente não bater de frente com ninguém.

Sagitário

Tente manter a calma, sagitariano(a). Sinto que você está mais impaciente do que nunca com seus parentes, irmãos e primos. Muito cuidado com tudo que você fala, pois você já vem guardando muitas coisas, cuidado para não explodir..

Capricórnio

Muito cuidado com os gastos, capricorniano(a). Até o dia 15, a conjunção entre Marte e Plutão, chega com uma força avassaladora, especialmente na sua vida financeira. Não tome nenhuma decisão radical.

Aquário

Hoje e amanhã, você vai se sentir valente e corajosa. Sinto que você está pronto(a) para tomar uma decisão ou colocar um ponto final em uma história. Cuidado para não entrar em brigas e discussões ou gerar conflitos desnecessários e muito cuidado para não agir de forma impulsiva.

Peixes

A conjunção entre Marte e Plutão pode te deixar suscetível a emoções intensas, mas não tenha medo, atravesse. E se a melancolia bater à sua porta, deixe entrar. Olhe para o seu cansaço, ressentimentos e sua baixa vitalidade. Você não precisa carregar mais nada disso com você,

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.