Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (14/12)

Hoje a Lua entra em Virgem ainda na madrugada, nos ajudando a levantar 'com o pé direito', principalmente em se tratando da vida profissional. Com a influência virginiana, nos sentimos mais motivados e preparados para reconhecer nossa força interior e nos colocar em movimento para conquistar o que desejamos. Além disso, hoje o Sol em Sagitário começará a formar uma quadratura com Netuno em Peixes, o que pode despertar uma perspectiva mais negativa e preocupada sobre as situações que estamos vivendo. Nesses momentos, lembre-se que os pensamentos e sentimentos devem ser tratados como visitas: eles vêm, e requerem de atenção, mas também precisamos deixar ir, e, ainda que retornem, nunca serão os mesmos. Por isso, não encare suas sensações e ideias como verdades absolutas. Tudo que existe está em um constante fluxo de transformação e ressignificação, inclusive você mesmo.Tenha cuidado para não tomar conclusões precipitadas sobre seus relacionamentos, porque você pode se deparar com situações que quebrem suas expectativas, mas que não são necessariamente uma desilusão amorosa.Enquanto o Sol estiver transitando pelo seu signo, você pode aproveitar a sua criatividade e habilidade comunicativa para se dedicar a novos projetos profissionais. Dê ouvidos às ideias que te encantam (mesmo aquelas que parecem mais arriscadas) e apresente-as no trabalho, expondo todo o seu potencial.O aspecto tenso que começa a se formar entre o Sol e a Lua hoje pode fazer com que você tenha atitudes impulsivas, que não são compatíveis com o que você sente de verdade. O seu orgulho faz com que você seja teimoso mesmo nas situações em que sabe que pode estar errado.Vênus se encontra no seu signo nesse momento, o que faz com que você esteja mais disponível emocionalmente, mas não tenha paciência para cobranças. Tenha cuidado para não se fechar para o diálogo.A entrada da Lua em Virgem hoje pode despertar sentimentos opostos, porque suas emoções estão à flor da pele, mas você tende a cobrar de si mesmo um comportamento racional e controlado, buscando evitar erros e imperfeições a todo custo. Tenha cuidado para não exigir demais de si mesmo.Hoje a Lua está formando um aspecto tenso com o Sol, que aflora as emoções de forma um pouco perigosa, nos deixando mais egocêntricos. Por isso, é muito importante se esforçar para não falar algo indevido em um momento estressante, ou tomar alguma decisão arriscada.A entrada da Lua em Virgem evidencia a autoconfiança e te ajuda a ter mais disposição para enfrentar os desafios do dia a dia. Porém, lembre-se de buscar um equilíbrio entre as suas vontades, para que você não acabe deixando de escutar as pessoas com quem se relaciona.Os cancerianos podem se sentir confusos e ansiosos quando influenciados pela quadratura que a Lua está formando com o Sol, que faz com que seu fluxo de pensamentos seja acelerado. Para lidar melhor com essa influência, você pode iniciar um hábito que te ajude a focar e se acalmar quando suas emoções se descontrolam, como a meditação.Hoje Lua começa a formar uma quadratura com o Sol. Esse aspecto tenso indica um momento delicado, principalmente na vida financeira. Tenha cuidado para não tomar decisões baseadas apenas em suas ambição.A entrada da Lua em Virgem tende a fazer com que você tenha mais controle emocional, mas como esse astro formará uma oposição com Netuno, você tende a se sente dividido entre a razão e a emoção.Os nativos de Libra se sentem incomodados com a oposição que está se formando entre a Lua em Virgem e Netuno em Peixes. Esse aspecto gera certa confusão mental, fazendo com que você se cobre uma postura séria e racional, mas, simultaneamente, suas emoções podem impulsionar ações desmedidas.O ingresso da Lua no seu signo te confere mais controle emocional, mas você deve ter cuidado para não ser insensível e arrogante. Como esse astro está formando uma quadratura com o Sol, suas atitudes podem ser motivadas pela ambição e pelo espírito aventureiro, o que pode gerar prejuízos (financeiros e emocionais) posteriormente.