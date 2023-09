Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (13/9)

A Lua amanhece no signo de Virgem, separando as emoções em compartimentos, analisando as situações e os pormenores da sua dinâmica psíquica e emocional. Hoje é o último dia da Lua minguante, antes da chegada da Lua Nova, e você precisa colocar ordem nos ambientes, se preparar para um novo ciclo, que vai exigir muito aperfeiçoamento.

Esta quarta-feira pode ser um dia transformador, pois o Céu está trabalhando fortemente para que você consiga alcançar seus objetivos. A Lua vai chegar pertinho de Mercúrio, isso quer dizer que a emoção e a razão caminham de mãos dadas. Você vai enxergar os detalhes de tudo que vem atrapalhando a funcionalidade da sua rotina.

Áries

Não seja tão crítico com você, a autoexigência pode lhe atrapalhar. Você só precisa buscar o que lhe inspira e deixar a espontaneidade lhe conduzir, pois só assim os seus talentos podem fluir melhor. Você está com muita disposição para servir, mas precisa também buscar atividades relaxantes.

Touro

Nesse fechamento de ciclo, a única coisa que você precisa fazer é se organizar por dentro. Amanhã, teremos Lua Nova no signo de Virgem e você está com a faca e o queijo na mão para começar de novo. Arrume um tempinho hoje e organize sua casa, coloque um vaso de plantas e abra suas portas para renovação.

Gêmeos

Depois de tanta bagunça interna, hoje pode ser um bom dia para organizar suas ideias, geminiano (a). Limpe sua mente, apague e-mails, mensagens. Faça uma faxina no excesso de informações. Sua cabeça andou meio pesada, mas chegou a hora de aliviar essa tensão mental. Não seja tão exigente nas suas trocas e interações.

Câncer

Os seus recursos estão pedindo organização. Hoje é o último dia da Lua Minguante e o melhor a fazer é criar uma planilha e fazer alguns cortes nas contas mensais. Segure o cartão e seja prudente. Evite assuntos polêmicos.

Leão

O dia pede cuidados com o corpo e a saúde. Você precisa cortar alguns hábitos que não fazem bem para o seu corpo, leonino (a). O novo ciclo que se inicia amanhã está cheio de possibilidades no campo profissional e financeiro, mas você precisa estar se sentindo forte e confiante. Se cuide!

Virgem

Não se apegue aos seus medos e problemas. Amanhã você vai iniciar um novo ciclo que será muito importante para você. Serão 28 dias para renovar, semear e colher. E para isso, você precisa ficar atento aos detalhes e separar bem essas vozes que falam o tempo todo na sua cabeça, compreender o que é medo e o que é cautela.

Libra

O dia pede que você olhe para os seus grupos, amigos, organizações e todos os coletivos que você está inserido (a). Preste atenção aos excessos de generosidade e de entrega. Será que vale a pena se empenhar tanto assim? Coloque uma lupa no que você vem entregando e recebendo. Planeje seus sonhos e amanhã você estará pronto (a) para semear o novo ciclo.

Escorpião

Você tem muita entrega a fazer, mas pode está se perdendo em lugares que não lhe cabe mais. Não se diminua para caber, escorpiano (a). Chegou a hora de colocar limites em algumas situações, você tem o seu valor, portanto, corte todas as situações que desvalorizam as suas qualidades.

Sagitário

Revise suas crenças, sagitariano (a). Você é muito inteligente e não pode se limitar. A partir de amanhã o Céu inteiro é seu, chegou a hora de realizar o que sonhou e colocar em prática os seus planos. Aproveite o dia e faça uma análise das crenças e pensamentos que estão colocando limites e cortando suas asas.

Capricórnio

A empolgação pode levá-lo (a) a tomar decisões impulsivas, tanto na vida amorosa quanto nas finanças. Hoje é um dia perfeito para analisar seus apegos e enxergar as dificuldades que você tem com relação à intimidade e a entrega. A partir de amanhã a sorte está lançada para você, mas precisa liberar alguns bloqueios. Confia e se entrega!

Aquário

Como estão suas relações, aquariano (a)? Que tal passar um pente fino ou aquele olhar de lupa nas suas parcerias. Faça ajustes, planeje, pois tem muita coisa boa para acontecer no novo ciclo, as coisas podem se desenrolar melhor do que você esperava. Mas para isso leve a sério suas vontades e planeje!

Peixes

Fique atento (a) a sua saúde e seus hábitos diários. Exclua tudo que está lhe prejudicando, principalmente, as situações que provocam estresse. Você tem muito a entregar, servir, realizar, mas precisa se harmonizar internamente. Faça uma lista de tudo que não está sendo útil na sua vida e depois queime. Deixe ir. Amanhã será um novo dia!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.