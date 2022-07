Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (13/7)

Aquário

Hoje a Lua entra na fase cheia enquanto está transitando por Capricórnio, despertando uma energia muito potente e determinada em todos nós. Por isso, podemos aproveitar a clareza despertada por essa fase lunar para ativar o poder pessoal, acreditar mais em nós mesmos e discernir nossos objetivos. Contudo, é muito importante fazer isso de forma sensível e consciente sobre suas próprias emoções e desejos mais profundos. A Lua cheia está acontecendo no eixo Câncer-Capricórnio, o que desperta questões relacionadas ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isso acontece porque Câncer é o signo relacionado ao lar e à família, enquanto Capricórnio diz sobre a necessidade de crescimento pessoal - fortalecimento do ego - e o lado mais racional que existe em nós. Sendo assim, esse é um momento importante para prestar atenção em como está a relação entre essas duas áreas da sua vida. Mas lembre-se também de não buscar um estado de harmonia perfeito, os desafios nunca deixam de existir - pelo contrário, podem acabar se tornando mais nítidos, já que a Lua cheia nos ‘abre os olhos’ para muitas coisas.Os nativos de Aquário se sentem mais inspirados no trabalho, devido à Lua cheia em Capricórnio. Porém, é necessário ter cuidado para não estabelecer metas muito altas e acabar extrapolando os seus limites para tentar conquistá-las. Isso faz com que você se sinta sobrecarregado e frustrado.Capricórnio é o signo oposto complementar de Câncer, o que significa que um dos maiores desafios para o seu processo de evolução é aprender a ser mais racional e firme, sabendo impor seus limites e estabelecer suas prioridades. A lunação que está acontecendo em Capricórnio representa um convite para essa reflexão.A Lua cheia que acontece no seu signo hoje inaugura um bom momento no trabalho. É importante organizar suas prioridades e traçar um plano de ação com metas a longo prazo, para que as pequenas conquistas te ajudem a não desanimar. Nesse momento em que vivemos uma pandemia, é necessário aprender a valorizar as pequenas coisas.A Lua cheia em Capricórnio chama a sua atenção para as áreas da sua vida que requerem uma postura mais responsável e madura. Muitas vezes, a vontade de controlar tudo pode fazer com que você tente manipular as pessoas ao seu redor. Mesmo que suas intenções sejam boas, esse comportamento atrapalha suas relações.A Lua cheia em Capricórnio pode fazer com que você fique um pouco mal humorado, porque algumas sensações te levam a perceber algumas coisas que estavam passando despercebidas. Nesse momento, é necessário nos lembrar que, muitas vezes, nós mesmos tapamos os olhos em determinadas situações - não busque culpados, faça algo construtivo com essas percepções.Os nativos de Libra se sentem muito afetados por tudo e todos à sua volta nesse momento, devido à influência dos signos de água que estão nos influenciando nesse momento. A lunação em Capricórnio pode fazer com que você seja muito exigente em relação a forma como as coisas devem ser feitas, o que acaba gerando desentendimentos.A conjuntura astrológica atual te convida a refletir sobre as áreas da sua vida que estão precisando de mais atenção e de uma postura mais responsável. Muitas vezes, a vontade de cuidar de todos à sua volta pode fazer com que você deixe suas prioridades em segundo plano, ou até mesmo se esqueça quais são elas.Para os leoninos, a influência da Lua cheia em Capricórnio pode despertar um olhar egocêntrico. Por isso, é importante ter cuidado para não levar tudo para o lado pessoal e reagir de forma dramática quando se sentir vulnerável ou quando as coisas não acontecerem de acordo com a sua vontade.Os geminianos estão sentindo a tensão que está se formando entre Vênus em Câncer e Plutão em Capricórnio desde ontem. Esse aspecto aponta tensões em seus relacionamentos afetivos e parcerias comerciais, e você deve ter paciência e se lembrar de seus valores para lidar com isso da melhor forma possível.Assim como Touro, Capricórnio é um signo regido pelo elemento terra. Sendo assim, a necessidade de estabilidade e de segurança em sua vida se torna ainda mais evidente e você deve aproveitar para traçar o caminho que irá seguir para conquistar isso. Porém, é preciso ter resiliência para compreender que nem tudo sairá conforme o esperado.Os sagitarianos são convidados a refletir sobre as áreas da sua vida que precisam de mais atenção e responsabilidade. Muitas vezes, a vontade de ser livre pode fazer com que você haja de forma imprudente, o que acaba prejudicando a sua caminhada em direção aos seus objetivos e à evolução pessoal e profissional.Para os virginianos, a influência de Câncer não é tão confortável, porque faz com que você não tenha controle sobre as suas emoções. Tenha cuidado para não descontar sua irritação nas pessoas ao seu redor. Nesse momento, é indicado praticar a introspecção para entender melhor seus sentimentos e não deixar que sejam superiores à razão.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.