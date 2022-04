Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (13/4)

Capricórnio

Hoje a Lua em Virgem forma um trígono com Urano em Touro, o que pode nos ajudar a alinhar nossos sonhos à realidade prática. Muitas vezes, enxergamos os sonhos como coisas distantes de nós, que são difíceis demais para se tornarem realidade. Mesmo que de forma inconsciente, isso parte do princípio de que você mesmo não tem capacidade suficiente para alcançar esse objetivo. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes não estamos dispostos a arriscar, a fazer as mudanças necessárias e nos expor ao julgamento alheio sabendo que o fracasso é uma possibilidade. Porém, quando fazemos isso, estamos deliberadamente sabotando a nossa própria felicidade, porque sabemos o que queremos e, em vez de buscar o caminho para essa conquista, permanecemos em nossa zona de conforto por medo.Os capricornianos tiveram dias estressantes no começo da semana e, por isso o metodismo e a ‘frieza’ da Lua em Virgem pode fazer com que você se sinta aliviado de certa forma - caso você não ceda ao mau humor característico das energias virginianas, que te leva a querer que tudo seja feito à sua maneira. Seja flexível para lidar com imprevistos ao longo do dia.Os nativos de Aquário, quando influenciados por um signo sonhador e distraído como Peixes, podem tomar atitudes irresponsáveis ou dar pouca importância para questões que exigem mais cuidado, como algo no emprego ou mesmo alguém com quem você se relaciona. A Lua em Virgem te ajuda a recuperar a disciplina para lidar com essas situações.Aproveite que hoje o posicionamento da Lua em Virgem desperta em você mais disciplina e coerência para ponderar sobre suas atitudes e escolhas, tendo em vista que nos últimos dias você pode ter estressado-se e magoado pessoas com quem se importa. O amor pode ser demonstrado de muitas formas, mesmo que você tenha dificuldade para se comunicar com palavras.O posicionamento da Lua em Virgem te desafia a manter o controle emocional num momento em que seus sentimentos requerem mais atenção (devido à influência de Vênus em Peixes). Por isso, você precisa ter momentos de relaxamento e introspecção. Confie na sua intuição e não seja tão exigente consigo mesmo.A presença da Lua em Virgem diminui o intenso fluxo de pensamentos e emoções que você experienciou nos últimos dias e que, provavelmente, gerou discussões. As energias virginianas podem fazer com que você fique implicante e perfeccionista, e, para não causar situações desagradáveis, busque maneiras construtivas de expressar suas opiniões.Aproveite que hoje você consegue mediar suas emoções com um pouco mais de razão, para ter diálogos sinceros e resolver o que está pendente. Porém, tenha cuidado para não ceder ao criticismo e causar mais problemas.Aproveite que hoje o posicionamento da Lua em Virgem desperta em você mais disciplina e coerência para ponderar sobre suas atitudes e escolhas, tendo em vista que nos últimos dias você pode ter estressado-se e magoado pessoas com quem se importa. O amor pode ser demonstrado de muitas formas, mesmo que você tenha dificuldade para se comunicar com palavras.Os sagitarianos tendem a ficar mau humorados com a presença da Lua em Virgem, que te deixa mais crítico e implicante. Por outro lado, o controle emocional é muito importante para você e foi dificultado pela conjuntura astrológica dos últimos dias. As energias virginianas te devolvem um pouco do equilíbrio para lidar com seus sentimentos e te ajudam a resolver conflitos afetivos.O aspecto que Urano está formando com a Lua faz com que você se sinta mais entusiasmado e é importante aproveitar esse sentimento para fazer algo novo com quem você ama. No trabalho, você deve ter cuidado para não querer fazer as coisas do seu jeito, contornando o direcionamento que foi dado.A presença da Lua em Virgem te ajuda a manter a calma em meio ao aspecto delicado que Urano está formando com Saturno. Você pode se ver diante de situações desafiadoras que exigem um posicionamento, mas pode sentir-se inseguro sobre o que fazer. Acredite em você, confie na sua intuição e dê o melhor de si.Integrar as energias piscianas que estão em alta essa semana pode ser desafiador para você, pois exige um posicionamento sensível, que não é comum para os nativos de Virgem. Mas, exatamente por isso, é necessário que você faça esse esforço e aproveite o posicionamento da Lua em Virgem para reconhecer todo o seu valor e reforçar sua autoconfiança.Apesar do orgulho, os nativos de Áries costumam apreciar mudanças e ter certa resistência para lidar com essas situações. Porém, as energias de Urano e Saturno são opostas e podem despertar dúvidas e pensamentos rebeldes, que podem fazer com que você tenha atitudes impensadas, querendo provar algo para si mesmo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.