Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (13/12)

Mercúrio inicia sua retrogradação no signo de Capricórnio. Chegou a hora de rever os aprendizados de 2023. Você está tendo a oportunidade de ampliar sua visão e o universo está mostrando o caminho, onde novos horizontes podem ser conquistados, mas você precisa fazer alguns ajustes. Vale a pena revisar acordos, ajustar contratos e negociar questões importantes. Chegou a hora de recuperar as memórias dos últimos 12 meses e fazer um balanço. O que mudou de lá pra cá? Que situação se repetiu? O que pesou? Tente rever os erros e os aprendizados. Não se apresse, planeje e revise seus planos.

Áries

Chegou o momento de desacelerar e dedicar atenção minuciosa aos detalhes. Se você estava prestes a firmar um contrato ou iniciar um novo projeto, seria prudente adiar essas ações até após as festas de fim de ano. Este período sugere uma revisão minuciosa e cautelosa. Pode ser que surjam aspectos que passaram despercebidos anteriormente, e ter a oportunidade de analisar, refletir e ajustar com tranquilidade agora pode prevenir complicações futuras.

Touro

Até 01/01/24, pode ser necessário reavaliar planos de viagens ou cursos. Se você tem uma viagem de fim de ano agendada, é aconselhável redobrar a atenção às datas e horários de voos, conexões, traslados, além de revisar cuidadosamente sua reserva no hotel, passeios e atividades correlatas. Planeje com antecedência e reserve tempo suficiente para suas programações.

Gêmeos

Aproveite esse período para ponderar sobre as decisões recentes e planejar cuidadosamente os próximos passos. Se há projetos em andamento ou decisões importantes à vista, este é o momento ideal para uma revisão. Aproveite o final do ano para relaxar. Lembre-se: o que não pode ser resolvido, já está resolvido. No próximo ano, quando Mercúrio voltar ao seu curso "normal", você poderá tomar as decisões que desejar.

Câncer

Mercúrio entra em retrogradação, indicando a necessidade de reavaliar e revisar suas relações e parcerias. Recomendo evitar assinar contratos ou formalizar parcerias (sejam pessoais ou comerciais) até o primeiro dia útil de 2024, pois, infelizmente, as circunstâncias não favorecem decisões desse tipo no momento.

Leão

É possível que o projeto em que você estava envolvido(a) exija ajustes, ou até mesmo uma reconsideração. Até o próximo ano, é aconselhável manter-se atenta e revisar seus e-mails antes de enviá-los. Nestas últimas semanas de 2023, talvez seja mais produtivo revisar e resolver pendências do que assumir novas responsabilidades.

Virgem

Tudo indica que neste final de ano você poderá se deparar com o retorno de uma pessoa do seu passado. Algo me diz que o universo está querendo que você aprenda alguma coisa… Também pode ser um momento no qual namoros ou relacionamento com uma pessoa querida entra em uma pausa temporária. Seja por conta de um mal-entendido ou porque as festas de fim de ano nos deixam cheia de encontros com a família. Não dá tempo mesmo.

Libra

provável que você já tenha elaborado uma lista de cursos e atividades que pretende realizar em 2024, o que é excelente. No entanto, é essencial considerar que, com Mercúrio entrando em retrogradação hoje e a influência desafiadora de Netuno nesta fase lunar, há uma chance de mudança de ideias ou interesses até 01/01/24, quando Mercúrio retoma seu movimento direto.

Por isso, aconselho evitar fechar acordos, assinar contratos ou se comprometer com algo ou alguém neste momento, pois há a possibilidade de não conseguir cumprir, o que pode prejudicar sua reputação. No final das contas, em vez de focar exclusivamente em 2024, é prudente dedicar-se a encerrar adequadamente 2023. Considere retomar assuntos pendentes, conversas inacabadas e esclarecer eventuais mal-entendidos

Escorpião

Escorpiano(a), é crucial manter uma atenção especial nos extratos bancários e de cartões de crédito, cuide das suas finanças. Com a proximidade das festas de fim de ano, é aconselhável antecipar as compras mais significativas, especialmente de brinquedos e eletrônicos, para evitar possíveis atrasos na entrega.

Sagitário

Com o início do período de Mercúrio retrógrado, parece que a vida agitada que você vinha vivenciando está prestes a desacelerar um pouco. No ambiente de trabalho, os projetos naturalmente darão uma pausa típica de fim de ano, oferecendo a oportunidade de usar esse tempo para reavaliar projetos, orçamento e agenda para o próximo ano.

Capricórnio

A partir do dia 13/12 e até 02/02, é aconselhável ponderar duas ou três vezes antes de iniciar algo novo. Aproveite o final do ano para descansar e refletir sobre a vida junto com Mercúrio. Este período não é propício para iniciar novos empreendimentos, pois o que for iniciado tende a não ter continuidade.

Com a tensão entre o Sol e Netuno no dia 17, é crucial estar especialmente atenta durante a assinatura de contratos e oficialização de compromissos importantes. Esteja ciente dos detalhes e das possíveis nuances, garantindo que suas decisões estejam fundamentadas e evitando possíveis complicações no futuro.

Aquário

Com o início do período de Mercúrio retrógrado, o universo te convida a olhar para dentro e refletir sobre o passado. Isso implica que o final do ano pode resgatar arrependimentos e culpas relacionados a eventos ou decisões anteriores.

Recomendo acolher esses sentimentos em vez de tentar resolvê-los imediatamente. Aproveite esse tempo para registrar seus sonhos e reflexões, pois eles podem conter mensagens valiosas para o seu crescimento pessoal.

Peixes

Mercúrio inicia sua última retrogradação do ano, destacando a importância de ter cautela com suas palavras, especialmente em relação aos seus projetos e metas futuras. Nem todos estão torcendo por você. Adotar uma abordagem cuidadosa na comunicação também pode prevenir mal-entendidos com amigos e em contextos grupais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.