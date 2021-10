Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (13/10)

Na última semana, Vênus ingressou em Sagitário, despertando em nós uma maior necessidade de liberdade para entender quem somos para além dos relacionamentos afetivos que foram construídos nos últimos meses e anos.

O ensinamento relacionado a esse trânsito se refere a importância de perceber que a tentativa de controlar as pessoas com quem nos relacionamos é sinal de dependência emocional, além de criar uma atmosfera de desconfiança.

Hoje a Lua entra na fase crescente em Capricórnio e pode despertar comportamentos contraditórios, já que esse signo preza tanto pela noção de segurança que pode acabar nos levando a agir de forma apegada demais, ou se afastar por não conseguir expressar o que está pensando.

Por outro lado, essa fase lunar que evidencia as energias capricornianas pode ser muito benéfica para a vida profissional, nos ajudando a tomar decisões mais assertivas a longo prazo.

Capricórnio

A Lua crescente te ajuda a estruturar melhor suas metas e você pode começar a plantar sementinhas daquilo que deseja colher, como adquirir um curso profissionalizante (mas tomando cuidado com o preenchimento dos dados e com a forma de pagamento!). Tudo que é bem pensado e planejado funciona melhor, e os nativos de Capricórnio sabem bem disso.

Aquário

As burocracias que dão ainda mais trabalho durante o período em que Mercúrio está caminhando para trás é um verdadeiro teste de paciência. Porém, o ensinamento desse trânsito está relacionado a necessidade de perceber que você precisa mais dos outros do que imagina, além de refletir se você tem feito as coisas no modo automático.

Câncer

A nova fase lunar em Capricórnio faz com que você se sinta mais disposto a correr atrás das suas metas, mas, como Mercúrio está retrogradando, o sentimento de estagnação também é comum e pode te deixar irritado. A influência do seu planeta regente evidenciando as energias capricornianas te ajuda a não tomar atitudes precipitadas, mas pode gerar pensamento pessimistas.

Gêmeos

A retrogradação do seu planeta regente, apesar de trazer alguns imprevistos e desentendimentos, é um convite para que você se alinhe internamente para, então, estar pronto para colocar o que foi pensado em prática. Essa necessidade se torna ainda mais clara com a Lua crescente Capricórnio. A disciplina e o discernimento capricornianos te ajudam nesse processo.

Leão

A presença da Lua em Capricórnio no início de uma nova fase ajuda a colocar os pés no chão e agir com mais racionalidade, o que pode resultar no desenvolvimento de novas ideias no trabalho. Porém, Mercúrio ainda está retrogradando e não é um bom momento para iniciar projetos. Aproveite para se planejar com calma durante a próxima semana.

Libra

A retrogradação de Mercúrio exige que você desacelere, revise suas prioridades e entenda qual caminho deve ser traçado para que você viva de forma mais alinhada à sua essência, o que também é facilitado por essa nova fase lunar. Não tente nadar contra a corrente e manter o ritmo acelerado, porque isso apenas dificulta um processo que é mais forte que a sua vontade pessoal.

Escorpião

A influência de Vênus em Sagitário pode fazer com que você perceba o quanto as cobranças podem desgastar um relacionamento. É importante aprender que liberdade também é um pilar para construir uma relação saudável. O apego ou o ciúmes excessivo é sinal de que suas próprias inseguranças estão afetando o relacionamento de forma negativa.

Peixes

O trânsito de Vênus por Sagitário te desafia a perceber que o sentimento de precisar de outra pessoa não é algo saudável. Você pode, inclusive, afastar pessoas importantes se estiver tendo uma postura muito possessiva. O excesso de cobranças tende a causar discussões e você precisará ter cuidado para não se vitimizar, evitando assumir o erro.

Touro

As cobranças podem te deixar mais irritado nesse momento, e é importante prestar atenção nisso para que você perceba a sua própria necessidade de melhorar neste ponto. Lembre-se que para que qualquer tipo de relacionamento seja saudável, ambas as partes devem se sentir livres para serem a melhor versão de si mesmas.

Virgem

A influência de Mercúrio em Libra volta a sua atenção para os seus relacionamentos afetivos, fazendo com que você sinta necessidade de conciliar aquilo que está causando incômodo entre vocês. Porém, Vênus em Sagitário no começo do mês forma um aspecto desarmônico com o seu Sol natal. Você pode sentir dificuldades para se expressar e acabar perdendo a paciência.

Sagitário

O trânsito de Vênus pelo seu signo faz com que você identifique as relações que estão te sufocando e impedindo o seu desenvolvimento pessoal. Você precisará ter cuidado com a forma que expressa isso para as pessoas que ama, para não colocar bons relacionamentos a perder por falar o que não deve quando estiver estressado. Muitas vezes, apenas é preciso alinhar expectativas.

Áries

Principalmente em relação a forma como você se expressa, é necessário ter o cuidado de pensar um pouco mais antes de falar, porque a influência de Mercúrio retrógrado faz com que os problemas de comunicação sejam ainda mais notáveis. Você pode sentir vontade de jogar tudo para cima e isso coloca em risco relações valiosas.