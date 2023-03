Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (1/3)

Peixes

O primeiro dia do mês traz muito entusiasmo e potência para confiar em seus talentos e instintos, permitindo-se ser guiado por eles, já que Vênus forma uma conjunção com Júpiter em Áries. Esse trânsito desperta força para agir, aprimorando suas capacidades de empreendedorismo, e possibilitando que você tome atitudes assertivas. Por serem dois planetas alegres e abundantes, esse movimento em um signo como Áries, te motiva a agir e ir de cabeça em novos planos. Além disso, a Lua em Câncer e o Sol em Peixes trazem uma energia de empatia e acolhimento, além de amplificar a intuição.A energia do mês traz muito foco para seu signo, potencializando seus sonhos, inspirações e espiritualidade. Esse movimento traz muita confiança para ser quem você deseja, sem deixar que as outras pessoas ditem as regras.A influência do Sol em Peixes em conjunto com a Lua crescente te convida a olhar para dentro e refletir sobre algumas mudanças que são necessárias para lidar com suas angústias e dúvidas. Por mais difícil que seja quebrar alguns padrões, você só vai conseguir mudar sua trajetória após lidar com esses sentimentos.Os trânsitos do dia trazem um foco maior para seu interior, dando mais atenção aos seus sentimentos, sensibilidade e empatia. Aproveite para conversar mais sobre seus desejos com quem você ama, expressando seu ponto de vista e ouvindo o que os outros têm a oferecer.A energia de Peixes traz um foco maior para sua espiritualidade, fazendo com que você dê mais atenção às suas crenças e desejos. Aproveite para acolher melhor seus sentimentos sem tantos julgamentos, permitindo ter novos pontos de vista.A Lua crescente em seu signo traz um momento perfeito para cuidar de você e das pessoas à sua volta, tendo um olhar mais acolhedor e carinhoso. Mas tenha cuidado para não absorver os problemas dos outros. Coloque-se como prioridade e defina limites.O aumento da sensibilidade pode deixar você, aquariano, mais ligado às causas sociais e às condições das pessoas à sua volta. Aproveite para se envolver em projetos sociais, mas lembre-se de olhar para si e para seus sentimentos em primeiro lugar.A energia de Peixes que é potencializada neste mês faz com que você se sinta mais impaciente com seus sentimentos e a sensibilidade das pessoas a sua volta. É preciso trabalhar suas emoções sem invalidar as outras pessoas, tendo mais empatia para com suas trocas.A sensibilidade e espiritualidade estão em alta agora em março, fazendo com que você se sinta desafiado a dar mais espaço para essas áreas em sua vida. Aproveite a Lua crescente em Câncer para se conectar com sua sensibilidade e intuição, nutrindo melhor suas relações.A conjunção de Vênus e Júpiter em seu signo pede que você se entregue de maneira intensa na construção de seus sonhos, fazendo acontecer e criando movimentos. Você pode se sentir mais livre para se desapegar e ir em novas direções. Mas tenha cuidado com a impulsividade, para que isso não acabe prejudicando seus relacionamentos.A sensibilidade e espiritualidade estão em alta agora em março, fazendo com que você se sinta desafiado a dar mais espaço para essas áreas em sua vida. Aproveite a Lua crescente em Câncer para se conectar com sua sensibilidade e intuição, nutrindo melhor suas relações.A Lua crescente te convida a olhar para seus comportamentos e sentimentos mais internos, identificando quais deles te ajudam a se motivar e se desenvolver e quais são sabotadores. Isso possibilita definir quais comportamentos você precisa abandonar e dar espaço ao novo.A Lua crescente potencializa sua necessidade de movimento e mudanças, fazendo com que você se sinta mais leve para se libertar de antigos padrões. Aproveite a energia de Câncer para trabalhar seu lado emocional e suas relações, aproximando-se de quem ama.