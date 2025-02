Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (12/2)

A Lua Cheia em Leão chega com uma energia poderosa de reviravoltas e surpresas, trazendo à tona a necessidade de deixar para trás tudo aquilo que já não ressoa mais com você. Este é um momento de libertação, no qual algo pode se romper ou se encerrar para dar espaço a novas oportunidades. Com Urano entrando em cena, as mudanças pendentes tendem a se consolidar, abrindo caminho para mais independência e originalidade.



Os próximos 15 dias serão um período de culminação, pois tudo o que foi iniciado na Lua Nova, no final de janeiro, agora tende a dar frutos ou demandar revisão. Fevereiro pede movimento e coragem para seguir adiante com o que faz sentido para a sua verdade pessoal. É hora de reconhecer que o seu brilho individual reflete e inspira o coletivo à sua volta.



Por outro lado, a oposição entre Mercúrio e o Sol em Aquário à Lua Cheia em Leão pode trazer instabilidades, como panes elétricas, acidentes ou problemas de comunicação. Notícias impactantes podem mexer com suas estruturas e provocar transformações rápidas. Embora essas situações possam trazer desconforto, lembre-se de que a Lua Cheia em Leão expande e amplifica tudo, inclusive as oportunidades de crescimento.



Leão ensina sobre autenticidade, poder pessoal e coragem para mostrar quem se é de verdade. Por outro lado, a energia de Aquário lembra que somos parte de um todo e precisamos considerar o impacto de nossas ações na sociedade. Encontrar o equilíbrio entre se destacar e contribuir com os demais é fundamental para navegar neste momento de intensas mudanças.



Imagina que o palco é seu, mas você está contando a história de outra pessoa. Uma história que não te pertence. Se você não sente verdade naquilo e não sente paixão, como vai convencer o público?



Este questionamento sugere que você revise o que está fazendo apenas por obrigação ou para agradar aos outros, sem autenticidade. A Lua Cheia pede verdade e alinhamento com aquilo que faz o seu coração vibrar. Somente assim será possível expressar a sua luz de modo genuíno, impactando positivamente as pessoas ao redor.

Áries

A Lua Cheia em Leão pede que você dê mais espaço para a sua criatividade, diversão e romances. É um ótimo momento para se dedicar a um projeto artístico, arriscar algo novo ou simplesmente resgatar a alegria de viver. Lembre-se de cultivar aquilo que faz o seu coração vibrar e de se expressar sem medo de julgamentos.

Touro

Para você, Touro, o foco recai sobre sua vida familiar e suas bases emocionais. Pode ser a hora de ajustar questões relacionadas ao lar, desde pequenas reformas até conversas importantes com parentes. Busque o conforto e a estabilidade que você valoriza, mas sem se prender a padrões do passado que já não servem. Renovar a energia do seu espaço físico e emocional é fundamental.

Gêmeos

A energia leonina ativa suas habilidades de comunicação, estudos e trocas intelectuais. Aproveite para colocar em prática um projeto de escrita, falar em público ou simplesmente melhorar a maneira como expressa suas ideias no dia a dia. Esteja aberto(a) a novos aprendizados e permita-se brilhar ao compartilhar o que você sabe.

Câncer

A Lua Cheia em Leão ilumina a área das finanças, dos valores e da autoconfiança. É um bom momento para reavaliar como você administra seus recursos e refletir sobre o que realmente é importante para você. Se algo na vida material não está alinhado com o seu coração, pode ser hora de mudar a estratégia. Aproveite para desenvolver mais segurança interna e lembrar que seu valor pessoal vai muito além do que você possui.

Leão

Com a Lua Cheia no seu signo, toda a força e intensidade de Leão se voltam para você. É o momento de olhar para si mesma(o) e perceber o quanto você tem crescido. Se a sua imagem ou forma de se apresentar ao mundo não estiverem em sintonia com o que sente, é hora de mudar. Esteja aberto(a) a se ver de forma mais amorosa e autêntica; afinal, o brilho pessoal é uma das suas marcas.

Virgem

Para você, Virgem, a energia leonina toca as suas águas mais profundas. Esse é um período de introspecção, em que pode haver insights vindos dos sonhos, meditação ou momentos de solitude. Procure silenciar a mente e confiar na sua intuição. Deixe-se guiar por sinais internos e, se sentir necessidade, perdoe ou desapegue de questões antigas. O recolhimento pode ser curativo agora.

Libra

A Lua Cheia em Leão ilumina as suas amizades, grupos e projetos sociais. É tempo de avaliar com quem você realmente quer caminhar e qual é a contribuição que quer dar ao mundo. Celebre as conexões que te fortalecem e entenda se existe algum coletivo em que não faz mais sentido permanecer. Lembre-se de que seu brilho pessoal também pode inspirar e unir pessoas ao seu redor.

Escorpião

Para você, Escorpião, esta energia afeta a área profissional e a forma como você é vista(o) publicamente. É um momento propício para revisitar seus objetivos de carreira e seu papel no mundo. Se algo na sua profissão não está alinhado com a sua essência, considere uma mudança ou ajuste de rota. Permita que a sua força interior se reflita nas realizações profissionais, sem medo de se destacar.

Sagitário

A Lua Cheia em Leão expande sua visão de mundo, estimulando viagens, cursos ou qualquer experiência que abra os horizontes. Pode ser um bom momento para planejar aquela jornada dos sonhos ou se dedicar a um estudo que desperte sua paixão. Conecte-se com filosofias e pessoas que ampliem a sua mente e permita-se crescer com entusiasmo e autenticidade.

Capricórnio

Para você, Capricórnio, a força leonina incide sobre a área de transformações profundas, compartilhamentos e questões emocionais mais densas. É hora de encarar medos ou inseguranças com coragem, deixando para trás o que não serve mais. Reavalie parcerias financeiras, heranças ou recursos compartilhados. Se algo precisa mudar nessa área, siga com determinação, pois a renovação será benéfica.

Aquário

A Lua Cheia em Leão ilumina seus relacionamentos íntimos e profissionais. É hora de olhar para as parcerias, sejam amorosas ou de trabalho, e verificar se existem desequilíbrios ou falta de autenticidade. Se algo não estiver saudável, é momento de diálogo ou até de romper para se libertar. Lembre-se de que um relacionamento genuíno só prospera quando cada parte se sente livre para brilhar com verdade.

Peixes

Para você, Peixes, a energia de Leão aparece na rotina, hábitos e bem-estar. Talvez seja necessário ajustar sua agenda, priorizar o autocuidado e organizar melhor o dia a dia. A saúde pode pedir mais atenção — seja no nível físico, seja no emocional. Procure integrar aquilo que te faz bem ao seu cotidiano e lembre-se de que cuidar de si também permite que você ofereça o melhor aos outros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.