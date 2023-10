Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (12/10)

Marte inicia sua jornada no signo de Escorpião. E o desejo de poder é forte, a luta será intensa. Até o dia 24 de novembro você será portador(a) da força necessária para efetuar as transformações necessárias na sua vida, aquelas que abrirão o caminho para a conquista da sua autonomia e afirmação da sua individualidade no mundo. E eu sei que você não vai medir esforços quando o assunto for mergulhos profundos.

O segredo é agir, tomar atitudes. Condutas flexíveis não resolvem. Coloque as cartas na mesa, corte o mal pela raiz, coloque lenha na fogueira. Não tenha medo de perder o jogo, pois você já é vitorioso(a) só por ter enfrentado.

E quando o planeta guerreiro reina absoluto sobre o signo de escorpião a manifestação sexual é vista como uma maneira importante de aprofundar o envolvimento emocional com outra pessoal, a libido fica em alta. Ativar, agitar.

Áries

E o fato de Marte chegar em Escorpião hoje, pode fazer você esquecer que tem feriado e arregaçar as mangas em favor de decisões que já estava ensaiando tomar. Até 24/11 Marte, seu planeta regente, reforça a determinação e paixão que precisa para você correr atrás de conquistar algo muito desejado.

Touro

E o fato de Marte pisar firme em Escorpião a partir do dia 12, reforça a sua pouca paciência para varrer os problemas para debaixo do tapete. Até 24/11 o cenário é propício para você assumir o protagonismo e as rédeas dentro de uma relação.

Gêmeos

Com a chegada de Marte em Escorpião no dia 12 também te ajuda muito! Até 24/11, você estará com mais energia para o trabalho e aí é mais fácil cumprir prazos e focar no que precisa ser feito. O problema é você encher sua agenda de compromissos e atividades. Meu conselho é que você não descuide ou abuse da sua saúde. Use esse momento para fortalecer o corpo, através de um programa de exercícios.

Câncer

Com a passagem de Marte por Escorpião entre 12/10 e 24/11, seus sentimentos estão à flor da pele! Se estiver solteiro(a), essa pode ser a época em que você conhece alguém que mexe com suas estruturas. Se for comprometida, é o momento de reacender a chama da relação.

Leão

Foco no lar! Além disso, Marte chega em Escorpião no dia 12, marcando um período em que seu lar pede atenção. Acredito muito que, pelo menos até 24/11, você vai se envolver com alguma decisão familiar importante, além de preferir trabalhar para sua segurança e estabilidade. Se sua casa está precisando de reparos e reformas, este é um período interessante para arregaçar as mangas.

Virgem

Até 24/11 você ganha pontos em questões que envolvam comunicação, vendas, aprendizado e novos contatos. Você não vai parar quieto(a). Por outro lado, fique atenta para não ser muito direta ou se precipitar nas palavras, evitando mal-entendidos. Este também é um período para ter mais cuidado ao dirigir ou manusear objetos.

Libra

A entrada de Marte em Escorpião, traz foco para suas finanças e autoestima até 24/11. Está pensando em pedir um aumento? Ou talvez investir em um curso que valorize ainda mais o seu valor no 11 mercado?

Escorpião

Bate no peito e diz a que veio, escorpiano(a)! E com Marte dando as caras no seu signo, a partir de hoje, você tem um superalimento para sua energia e determinação. É o momento de tomar as rédeas da sua vida e fazer as mudanças que deseja, seja em sua aparência, atitude ou nos projetos pessoais. Você ficará mais animado(a).

Sagitário

Marte transitando por Escorpião (entre 12/10 e 24/11) vai trazer uma agitação interna, pedindo que você reflita e repense seus objetivos. Talvez por isso, você se sinta bem nos momentos de reclusão. O fato é que é hora de escutar a si mesmo(a). Olhe com coragem seus medos, fantasmas e sentimentos dos quais você se envergonha.

Capricórnio

Com a entrada de Marte em Escorpião, que tal exercitar sua liderança? Provoque os outros a seguir adiante em suas vidas e a não desistir de seus projetos e sonhos. Seu foco se volta para os projetos em grupo e seu sucesso virá através da colaboração. Até 24/11, tenha em mente que a melhor maneira de liderar é inspirar outras pessoas, e para isso, elas precisam se sentir ouvidas e valorizadas.

Aquário

Com Marte chegando todo imponente em Escorpião, você recusa o que lhe é imposto e não vai agir contra a sua vontade. Tem um holofote apontado para sua carreira. Você está com um brilho que chama atenção. E o que não lhe falta é ânimo para abraçar projetos e mostrar para o mundo o que sabe fazer.

Peixes

Você não vai sossegar enquanto não ultrapassar os limites, Pisciano. Com a chegada de Marte em Escorpião, parece que um motor interno se liga, despertando um desejo ainda maior de explorar lugares desconhecidos. Até o dia 24/11 invista no conhecimento, curso de línguas, pois você sentirá um chamado para expandir seus horizontes.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.