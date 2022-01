Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (12/1)

Aquário

Nesta quarta-feira a Lua continua transitando por Touro, ficando fora de curso apenas a partir das 17 horas. Passando pelos últimos graus deste signo, a Lua forma vários aspectos favoráveis hoje, principalmente para resolver questões relacionadas à vida financeira. Logo no início do dia, a Lua forma um sextil com Netuno, o que desperta nossa sensibilidade e a criatividade, que podem ser utilizadas para lidar com o trabalho de forma inovadora e intuitiva. Nesse momento, somos levados a buscar mais sentido em tudo aquilo que fazemos diariamente. Portanto, reflita sobre a importância das pequenas tarefas que você cumpre - sejam elas profissionais ou pessoais. Quando as coisas se tornam muito automáticas, acabamos nos sentindo sobrecarregados. Por outro lado, quando enxergamos propósito em nossas ações e escolhas, nos tornamos mais contentes com a rotina.O sextil que se forma entre a Lua e Netuno, ainda pela manhã, indica que os nativos de Aquário estarão mais disponíveis para dialogar com serenidade e empatia. A influência de Netuno em Peixes te ajuda a sair da defensiva. Por mais que as capacidades de questionar e revolucionar sejam qualidades aquarianas, o excesso pode acabar fazendo com que você discorde de tudo e todos de forma automática.Hoje, um pouco antes de ficar fora de curso, a Lua em Touro forma um trígono com Plutão em Capricórnio. Além disso, o Sol está se aproximando de Plutão nos próximos dias e, com todas essas movimentações acontecendo no seu signo, é preciso estar preparado para alguma transformação inesperada. A influência de Plutão te desafia a encarar os imprevistos com mais leveza, percebendo que eles são, na verdade, uma forma de direcionar a sua atenção para algo que estava passando despercebido.O Sol está se aproximando de Plutão (planeta regente dos escorpianos) em Capricórnio, o que pode trazer transformações em relacionamentos ou situações que são importantes para você. É preciso estar preparado para lidar com alguma mudança de curso nesse momento, entendendo que sempre existe a possibilidade de evoluir em meio às dificuldades. Não tente lutar contra essas mudanças, elas podem trazer resultados melhores do que aquilo que você havia planejado.Os nativos de Sagitário costumam gostar muito de ‘deixar a vida levar’, porque as preocupações - na maioria das vezes - apenas nos fazem perder tempo e energia. Porém, o trânsito da Lua por Touro, formando um trígono com o Sol em Capricórnio, te convida a refletir sobre a grande diferença que existe entre viver de forma leve e viver de forma leviana. É necessário encarar suas responsabilidades e, fazendo isso, elas se tornam menos assustadoras e pesadas do que parecem ser.Como a Lua ingressa em Gêmeos logo no começo da madrugada de quinta-feira (13), é importante aproveitar a clareza mental proporcionada pela presença desse astro em Touro para se planejar e identificar aquilo que você precisa resolver até o fim desta semana. Apesar de te deixar mais animado e criativo, a entrada da Lua em Gêmeos também desperta ansiedade e pode dificultar a organização das ideias.O sextil que a Lua em Touro forma com Netuno em Peixes ainda pela manhã faz com que você se sinta mais emotivo. Por isso, tenha cuidado para não se deixar abalar por pequenas coisas. Para direcionar positivamente a sensibilidade que é evidenciada neste momento, você pode ter um momento de autocuidado fazendo coisas simples, mas que te ajudam a se sentir mais conectado consigo mesmo.Apesar da quadratura que Netuno vem formando com Marte há alguns dias, o sextil que esse primeiro astro forma com a Lua hoje ameniza um pouco a tensão que você vinha sentindo. Aproveite esse momento para se conectar consigo mesmo, seja através de um momento de autocuidado ou dedicando-se à sua espiritualidade. Além disso, a influência das energias taurinas indicam que esse é um bom momento para organizar sua vida financeira.Os nativos de Leão são regidos pelo Sol, que está transitando por Capricórnio e forma um trígono com a Lua em Touro hoje. Esse aspecto indica um bom momento para fazer investimentos e até mesmo para lançar novos projetos ou produtos. Porém, é importante fazer isso antes das 17 horas, porque a Lua fora de curso pode atrapalhar as coisas após esse horário.A passagem da Lua pelos últimos graus de Touro ajuda os librianos a agirem de forma mais prática e assertiva, principalmente no trabalho. Hoje, até as 17 horas, o contexto astrológico é muito propício para que você organize melhor a sua vida financeira, colocando na balança os ganhos e gastos e pensando sobre onde você quer chegar até o fim deste ano (e como você fará isso, de forma realista).Hoje é um dia muito interessante para resolver pendências financeiras - revisar o pagamento de contas, fazer uma planilha de gastos e se preparar melhor para crescer neste novo ano. Além disso, o trígono que a Lua forma com o Sol hoje pela manhã favorece mudanças no visual. As transformações, como colocar uma roupa diferente ou cortar o cabelo, podem fazer com que você se sinta mais confiante.As últimas horas em que a Lua estará transitando pelo seu signo serão benéficas principalmente para que você analise as situações que estão se desenrolando no trabalho de forma mais leve, mas com a disciplina necessária. Você pode se surpreender ao se permitir fazer as coisas de uma forma diferente. Por mais que não devemos mexer demais em um time que está ganhando, ficar estagnado em velhos moldes não proporciona evolução.O trígono que se forma entre o Sol em Capricórnio e a Lua em Touro hoje, ainda pela manhã, configura um ótimo momento no trabalho. Aproveite o foco e a determinação que são despertados por esse aspecto para buscar soluções práticas para os desafios que você está enfrentando no trabalho. Não perca tempo buscando culpados ou se lamentando caso algo não saia de acordo com o esperado.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. 