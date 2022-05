Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (11/5)

Capricórnio

Hoje a Lua, astro que influencia nossas emoções, está em Virgem (signo marcado pela racionalidade) e forma uma oposição com Netuno (planeta relacionado ao inconsciente e à espiritualidade) em Peixes. Por isso, neste momento nós nos sentimos divididos entre o mental e o emocional e podemos pensar que é impossível conciliar ambas. A sociedade contemporânea exige um ritmo de trabalho constante e, assim, a nossa mente acaba adotando um estado 'automático' para dar conta de tudo. Dessa forma, acabamos nos distanciando da nossa essência e podemos perder a noção do propósito inicial pelo qual estamos nos submetendo a horas estressantes de trabalho em primeiro lugar - e isso se torna mais claro devido ao início de Mercúrio retrógrado. Por isso, é importante refletir sobre como é possível alinhar cada vez mais aquilo que você considera sua missão de vida com o seu trabalho - mas sem fazer grandes transformações durante a retrogradação de Mercúrio.A retrogradação de Mercúrio, somada aos efeitos da entrada de Júpiter em Áries, faz com que seu humor fique instável. Por isso, tenha cuidado com possíveis desentendimentos e conversas que podem acabar tomando um rumo diferente do esperado. Apesar de a honestidade ser um pilar dos relacionamentos, falar tudo o que vem em mente é algo destrutivo.A dica para a semana é reavaliar os motivos que estão te fazendo perder a razão. Como a retrogradação de Mercúrio está começando, as "pedras no sapato" se tornam mais evidentes - escolha suas batalhas.A influência da retrogradação de Mercúrio faz com que as pessoas de Aquário se sintam sem foco e, consequentemente, sua produtividade tende a cair. Tenha cuidado para não se sobrecarregar de obrigações.Será preciso desacelerar e respeitar mais suas necessidades (físicas e psicológicas). É importante não tentar lutar contra os processos de transformação que são despertados pela retrogradação de Mercúrio - planeta regente de Gêmeos.Tenha cuidado com extremismos, porque a entrada de Júpiter em Áries, somada ao início do movimento retrógrado, pode te levar a ser inflexível nas discussões. Lembre-se que decisões abruptas quase sempre trazem consequências inesperadas. Principalmente quando suas escolhas afetam outras pessoas, é preciso haver diálogo.A entrada de Júpiter em Áries pode fazer com que a luxúria fale mais alto, o que te leva a comprar impulsivamente. Lembre-se que não vale a pena se complicar financeiramente por algum bem material que não tem função essencial nesse momento, principalmente porque a retrogradação de Mercúrio indica instabilidade financeira.Tenha cuidado para não ser arrogante, demandando que tudo seja feito à sua maneira. A entrada de Júpiter em Áries pode te deixar muito focado em si mesmo, o que prejudica a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Lembre-se que a empatia é fundamental para as relações.Durante os próximos dias, as pessoas de Escorpião tendem a se estressar com mais facilidade, devido ao início do movimento retrógrado de Mercúrio. Alguns assuntos ou sentimentos do passado precisam de mais atenção.A falta de clareza mental, que é um dos efeitos da da retrogradação de Mercúrio (que se iniciou ontem), faz com que você se estresse com mais facilidade. Dê mais atenção para seus sentimentos, mas lembre-se que nem tudo o que você sente e pensa é uma verdade absoluta.Adquirir um curso de inteligência emocional pode ser um bom investimento nesse momento, porque a auto regulação pode ajudar todas as áreas da sua vida. O início da retrogradação de Mercúrio indica um momento de instabilidade financeira, principalmente em compras que você fizer sem nenhum tipo de planejamento.A conjuntura astrológica atual te convida a deixar para trás os hábitos ou pensamentos que você sabe que estão fazendo mal, mas não cria o movimento necessário para modificá-los. Esses gestos de auto sabotagem costumam ser motivados por alguma insegurança sua. Tente identificar isso para saber que padrão de pensamento precisa ser alterado.A entrada de Júpiter em Áries indica que compras impulsivas podem te fazer perder o controle do orçamento neste momento, principalmente porque a retrogradação de Mercúrio desperta certa instabilidade financeira. Lembre-se que adquirir algo material não é a solução para os desconfortos emocionais.