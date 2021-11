Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (10/11)

Hoje no início da madrugada a Lua ingressou em Aquário, após ficar fora de curso ontem durante a maior parte do dia.

A influência das energias aquarianas ativa nossa criatividade e intuição, permitindo que as ideias fluam com mais facilidade.

Com um pensamento mais assertivo, você consegue desenvolver melhor os assuntos que estão mal resolvidos e as pendências que podem ter se acumulado ontem.

Apesar dos benefícios do posicionamento lunar, Mercúrio está se encontrando com Marte nesse momento.

Como esses dois astros se encontraram em Escorpião, signo em que também está o Sol, assuntos mais profundos e emoções mais intensas são despertadas nesse momento.

É preciso ter cuidado para que você não se deixe abalar completamente por algum acontecimento que afete o lado emocional.

Capricórnio

A Lua em Aquário te leva a buscar novas percepções sobre os desafios que você está vivenciando agora. Esse signo é relacionado à inovação e, por mais que isso não seja a praia dos capricornianos (conhecidos pelo seu conservadorismo), a influência aquariana te ajuda a encontrar equilíbrio entre a necessidade de controle e a confiança em si mesmo para lidar com o processo.

Aquário

O ingresso da Lua no seu signo traz uma energia de renovação, que se torna ainda mais evidente amanhã, quando a Lua entrar na fase crescente enquanto transita por Aquário. Aproveite para avaliar aquilo que você realmente quer se dedicar para colher os frutos no final desse ciclo lunar.

Câncer

O posicionamento da Lua, planeta regente de Câncer, te convida a rever alguns hábitos ou conceitos que estão guiando suas decisões no dia a dia. Muitas vezes, pequenas mudanças em sua rotina podem gerar uma movimentação de energia psíquica que faz com que você se sinta mais disposto.

Gêmeos

Os geminianos são regidos por Mercúrio, que está se encontrando com Marte e pode gerar um sentimento de confusão mental. Apesar de o posicionamento da Lua formar um bom aspecto com o seu Sol natal, é preciso ter cuidado com decisões importantes nesse momento. Pequenas atitudes podem desencadear vários eventos.

Libra

O posicionamento de Vênus em Capricórnio e da Lua em Aquário desperta energias opostas, o que tende a ser muito perceptível nesse momento em que tudo é amplificado pela forte influência de Escorpião. Seja qual for a área da sua vida, é importante não tomar nenhuma decisão efetiva quando estiver se sentindo confuso sobre o caminho certo a se seguir.

Escorpião

O encontro entre Marte e Mercúrio em Escorpião pode fazer com que você se sinta autoconfiante demais, de forma que assume muitas responsabilidades, além de achar que é superior a outras pessoas (principalmente no ambiente de trabalho). Além de se sentir sobrecarregado, esse comportamento gera hostilidade entre você e as pessoas à sua volta.

Peixes

A proximidade entre Mercúrio e Marte em Escorpião pode fazer com que os piscianos se sintam sobrecarregados emocionalmente, como se os pensamentos não concordassem entre si. Nesses momentos, é preciso ter paciência consigo mesmo e pensar na forma com que você acolheria um amigo que te procurasse com as mesmas queixas que você está fazendo.

Leão

A proximidade entre Mercúrio, Marte e o Sol, que é o planeta regente de Leão, pode fazer com que as emoções fiquem mais instáveis nesse momento. As oscilações de humor podem ser prejudiciais, principalmente no ambiente de trabalho. Caso você sinta a necessidade, é interessante manter-se mais introspectivo ao longo do dia.

Touro

A intensidade é uma característica escorpiana que está se evidencia em todos nós. As emoções estão à flor da pele e tomar decisões nesse momento gera transformações marcantes. Podemos encarar isso de forma positiva ou negativa. O mais importante é perceber que não controlamos os acontecimentos ao redor, mas é possível adequar a forma de reagir a esses eventos.

Virgem

Os imprevistos, mudanças de rota e quebras de expectativas que acontecem nesse momento podem ser uma ponte para o autoconhecimento e também para compreender as outras pessoas. A Lua crescente em Aquário que acontece amanhã (11) representa um convite para aprender a escutar o outro e a compreender a si mesmo sem julgamentos.

Sagitário

A Lua em Aquário faz com que os sagitarianos se sintam mais confortáveis, em relação ao seu posicionamento anterior. Aproveite esse momento para refletir sobre os assuntos que realmente merecem a sua atenção, sobre os quais você se dedicará mais no período de Lua crescente que se inicia amanhã (11/11).

Áries

Os arianos são regidos por Marte, que está se encontrando com Mercúrio. Quando dois planetas formam uma conjunção, costuma haver um embate de energias. Portanto, nesse momento você tende a sentir que as suas emoções estão te impulsionando a agir de forma que você não considera correto racionalmente. É preciso fazer uma análise cuidadosa das suas motivações.



