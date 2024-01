Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (10/1)

Hoje é o último dia da Lunação de Sagitário. Estamos finalizando um ciclo iniciado no dia 12/12. Foi confuso, você teve que lidar com esperas, demoras e limitações. Tudo que você queria era colocar a roda em movimento, mas teve que recalcular a rota. E depois de idas e vindas, pausas, finalizações, expectativas, chegou a hora de se comprometer com uma causa, um sonho, um projeto, um relacionamento, um empreendimento, seja lá o que for, você já tem consciência das suas limitações e sabe que pode ir além. Nesse último dia de Lua Minguante, reflita sobre seus bloqueios atuais, sobre suas limitações autoimpostas, sobre as situações que drenam seu foco e sua energia e sobre tudo que você vem liberando ou ainda precisa liberar para iniciar um novo ciclo. Hoje é dia de agradecer as bênçãos e se preparar para a primeira lunação de 2024. Amanhã, dia 11, é Lua nova no signo de Capricórnio. É tempo de semear e se preparar para a colheita. A partir de amanhã, vem comigo seguir os passos da Lua por aqui e tirar os seus sonhos do papel!

Áries

O dia pede cautela e autoavaliação. Fique atento(a) a possíveis armadilhas e tentações, especialmente na carreira. Analise de perto as situações desafiadoras que possam surgir e evite tomar decisões impulsivas. Enfrente os desafios com coragem e examine suas próprias motivações e ações, garantindo que sua conduta esteja alinhada com seus valores profissionais.

Touro

Que tal viver uma fase de exploração e descobertas? Chegou a hora de sair do controle e dar um salto de fé. Este é o momento de se arriscar em novos campos de estudo e expandir seus horizontes. Encare os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Mantenha-se receptivo(a). Lembre-se de que, muitas vezes, as maiores lições vêm das situações mais inesperadas

Gêmeos

Ao lidar com o encerramento de ciclos, é crucial manter um foco claro e realista em seus objetivos. Este é um momento para avaliar cuidadosamente suas opções e evitar se perder em ilusões ou fantasias. Embora possa ser tentador sonhar com diferentes possibilidades, é importante discernir entre o que é realizável e o que é apenas um devaneio. Defina metas tangíveis e alinhe suas aspirações com uma abordagem prática.

Câncer

Este é um momento para consolidar e apreciar as bases sólidas que foram estabelecidas ao longo do tempo nos seus relacionamentos. Valorize as conexões familiares, a segurança emocional e a harmonia no relacionamento. Invista no desenvolvimento de uma parceria que não apenas compartilha conquistas materiais, mas também promove um ambiente de apoio mútuo e compreensão.

Leão

É hora de abraçar um papel ativo na criação e transformação de sua vida diária. Assuma o controle consciente sobre suas ações e escolhas diárias, aplicando suas habilidades e conhecimentos de maneira prática. Promova mudanças positivas em sua rotina, seja na busca por novos desafios, aprendendo novas habilidades ou ajustando suas atividades diárias. Só você pode mudar a sua realidade.

Virgem

É hora de reconhecer e expressar plenamente seus talentos e habilidades únicas. Você possui uma energia apaixonada, criativa e empreendedora. Este é um momento propício para liderar com confiança, abraçando seu potencial criativo e inspirando os outros ao seu redor. Não tema brilhar e assumir o protagonismo em sua área de atuação. Ao abraçar plenamente seus dons, você está no caminho para alcançar conquistas notáveis e inspirar aqueles ao seu redor.

Libra

Seja honesto(a) sobre suas necessidades e expectativas. Você tem habilidade para analisar com discernimento e tomar decisões baseadas na razão. Este é o momento de comunicar suas ideias de forma clara e assertiva. Encontre o equilíbrio entre a racionalidade e a compreensão emocional, construindo uma base sólida para relações familiares saudáveis.

Escorpião

Adote uma abordagem assertiva e estruturada ao expressar suas ideias e decisões. Tente se comunicar de maneira clara, firme e respeitosa. Estabeleça limites claros em suas interações, assegurando que suas mensagens sejam compreendidas e respeitadas. Seja organizado em sua comunicação, fornecendo diretrizes claras e assumindo a responsabilidade pelo que é expresso. Este é um momento para liderar através das palavras, inspirando confiança e respeito.

Sagitário

É crucial tomar decisões conscientes e alinhadas com seus valores ao lidar com questões de dinheiro. Este é um momento para encontrar um equilíbrio entre o desejo por conforto material e a necessidade de tomar decisões financeiras fundamentadas. Seja cauteloso ao fazer investimentos. Ao abordar as questões monetárias com discernimento e integridade, você constrói uma base sólida para a prosperidade financeira sustentável.

Capricórnio

Este é um momento para aplicar a razão e a sabedoria ao lidar com desafios e tomar decisões. Seja assertivo na comunicação, expressando suas ideias de maneira direta e concisa. Lembre-se de equilibrar a análise crítica com uma abordagem compassiva, reconhecendo a importância das emoções e perspectivas dos outros. Inspire confiança, você estará preparado para enfrentar desafios com discernimento e liderar com sabedoria.

Aquário

Você está vivendo um período de introspecção e busca interior. Este é um momento para se retirar do mundo externo, permitindo-se o espaço necessário para reflexão e autoconhecimento. Procure respostas dentro de si mesmo, buscando a sabedoria que vem da contemplação e do entendimento profundo. Este é um convite para se desconectar temporariamente das distrações externas e encontrar a luz da verdade interior. Você pode descobrir clareza e insights que o guiarão em sua jornada, ajudando-o a encontrar um caminho mais autêntico e significativo.

Peixes

Lidere com paixão e confiança em suas empreitadas. Assuma o papel de líder, inspirando os outros com seu entusiasmo e visão ousada. Utilize sua criatividade e determinação para enfrentar desafios, mantendo uma abordagem calorosa e generosa. Este é o momento de agir com coragem, perseguindo seus objetivos com uma mentalidade empreendedora. Você estará melhor posicionado para alcançar o sucesso, liderando com inspiração e determinação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.